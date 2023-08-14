У Захаряна и «Сосьедада» есть расхождения по сроку контракта. Хавбек улетит в Испанию, когда договорится («СЭ»)

Переход Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад» затягивается.

По информации « », полузащитник все еще находится в Москве.

20-летний россиянин отправится в Испанию, когда « » договорится с ним об условиях контракта. Испанский клуб должен перевести « » 12 миллионов евро одним траншем.

Кроме того, Захарян все еще не договорился о сроке контракта с новым клубом. Испанский клуб предлагает соглашение на срок более 5 лет. Сторона футболиста считает, что это слишком много.

Президент «Сосьедада»: «Трансфер Захаряна пока не закрыт. Есть еще дела, посмотрим, получится ли разобраться»

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