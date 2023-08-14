У Захаряна и «Сосьедада» есть расхождения по сроку контракта. Хавбек улетит в Испанию, когда договорится («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Спорт-Экспресс Арсен Захарян Футбол

Переход Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад» затягивается.

По информации «Спорт-Экспресса», полузащитник все еще находится в Москве.

20-летний россиянин отправится в Испанию, когда «Реал Сосьедад» договорится с ним об условиях контракта. Испанский клуб должен перевести «Динамо» 12 миллионов евро одним траншем.

Кроме того, Захарян все еще не договорился о сроке контракта с новым клубом. Испанский клуб предлагает соглашение на срок более 5 лет. Сторона футболиста считает, что это слишком много.

Президент «Сосьедада»: «Трансфер Захаряна пока не закрыт. Есть еще дела, посмотрим, получится ли разобраться»

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66 комментариев

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noti22
Если сделка сорвётся из-за мелких деталей, то последняя надежда в адекватность лимитчиков исчезнет
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bellyashe
не договориться из-за такой ерунды будет смешно. всё решится, не сомневаюсь.
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Royal Watcher
Ну 5 с лишним это реально перебор, не в Челси же переходит…
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Сергей48
Ответ bellyashe
не договориться из-за такой ерунды будет смешно. всё решится, не сомневаюсь.
Это не ерунда!)
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brig_Mercury
Ответ Royal Watcher
Ну 5 с лишним это реально перебор, не в Челси же переходит…
А чем плохо? Если будет хорошо играть купят и с таким контрактом (дело в цене), а если плохо, от него фиг избавишься. Как от Кокорина.
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bellyashe
Ответ Сергей48
Это не ерунда!)
писали, что сторона футболиста хочет 4 года, а клуб 5. это действительно не такое принципиальное расхождение, чтобы отменять сделку. да и сам Арсен вчера был уверен, что трансфер состоится, значит не видел причин, по которым что-то может сорваться
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ОФутболе ТВ
Реал Saibal
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bibendum
Ответ Royal Watcher
Ну 5 с лишним это реально перебор, не в Челси же переходит…
Стандартный контракт, который дают 90% футболистам. Не 8 лет же предлагают
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BS BOY
4 года - идеально для двух сторон
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Домоседов
Это мания такая поторговаться до конца, или Захарян действительно хочет остаток карьеры провести в дерби с Химками и выездами в Оренбург и Воронеж?
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Сергей48
Как можно было объявлять контракт 100%, когда один из основных пунктов оказывается не согласован?!🤦‍♂️
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Константин Эсперов
Ответ noti22
Если сделка сорвётся из-за мелких деталей, то последняя надежда в адекватность лимитчиков исчезнет
Скорее СЭ нагнетает как обычно . Желтушный журнальчик . Обычные переговоры о сроке . Всё будет ок
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mergenchiki
ДА КОГДА Ж ОН ПЕРЕЙДЕТ ТО?
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БолельщикСоСтажем
«оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем»
и динамо такое на дне океана с Чеботиной и Владом Бумагой)
Ла-ла-ла… ла-ла-ла - ла-ла-ла ла)
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Ola BP
Ответ noti22
Если сделка сорвётся из-за мелких деталей, то последняя надежда в адекватность лимитчиков исчезнет
Мелких деталей? Контракты до прошлого года были 2-4 года, в зависимости от возраста.
5 не каждый подписывал, а тут уже более 5 хотят.
Так что адекватность тебе нужно у себя поискать.
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Сергей48
Ответ BS BOY
4 года - идеально для двух сторон
Выходит, что нет?)
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pulyalke
ахахах
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БолельщикСоСтажем
Лет на 8 хотят небось, а у агентов вера что из него можно выжимать больше. Чем больше переподписаний- тем больше их заработок
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fil_spb
Ответ noti22
Если сделка сорвётся из-за мелких деталей, то последняя надежда в адекватность лимитчиков исчезнет
Ну конечно, разве может у местного контингента считаться адекватной попытка отстаивать свои интересы перед зарубежным клубом.
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Spartakovec navsegda
Предположим взгляд на пятилетний контракт для молодого игрока, с точки зрения клуба:
1-й год адаптация.
2-й год прогресс.
3-й год игра на стабильном уровне.
4-й год трансфер за приличную сумму или переподписание контракта.
Если только на 4 года, то начинаются попытки переманить свободным агентом или предлагают небольшие деньги, учитывая, что только год контракта остается.
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Vladvenk
Обидно будет, если вместо 5 лет контракта он сорвет себе всю европейскую карьеру.
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Сергей48
Ответ bellyashe
писали, что сторона футболиста хочет 4 года, а клуб 5. это действительно не такое принципиальное расхождение, чтобы отменять сделку. да и сам Арсен вчера был уверен, что трансфер состоится, значит не видел причин, по которым что-то может сорваться
Не согласен с вами. Оно конечно не понятно, в какой он форме будет в 24-25 лет? Но, чем раньше уйдёт из под контракта, то есть возможность получить новый, может и более выгодный? Зачем год терять, если есть возможность заработать? Жизнь футболиста-она скоротечна)
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Montenegro Serbian
Ответ bellyashe
не договориться из-за такой ерунды будет смешно. всё решится, не сомневаюсь.
В каком месте СРОК контракта - это ерунда? Сам то понял чë написал?
Один из важнейших элементов.

Другое дело, что обычно такие краеугольные моменты как и зарплату, в первую очередь обсуждают, а уже потом улаживают мелкие формальности перед самим подписанием контракта.
А тут как-то странно получилось: по сумме трансфера и зарплате вроде давно сошлись, а срок почему-то сразу на обсудили.
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Vladvenk
Ответ Домоседов
Это мания такая поторговаться до конца, или Захарян действительно хочет остаток карьеры провести в дерби с Химками и выездами в Оренбург и Воронеж?
Он еще со СКА-Хабаровск на выезде не сыграл.
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Мукунку хороший
Ответ Андрей Кобранов
Нужно отстаивать свои интересы ! Молодец ! Не идти у них на поводу !
Какие б###ь интересы.. сначала договорись.. потом переходи.. потом объявляйте о переходе.. Разве это не так должно работать?
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