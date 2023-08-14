У Захаряна и «Сосьедада» есть расхождения по сроку контракта. Хавбек улетит в Испанию, когда договорится («СЭ»)
Переход Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад» затягивается.
По информации «Спорт-Экспресса», полузащитник все еще находится в Москве.
20-летний россиянин отправится в Испанию, когда «Реал Сосьедад» договорится с ним об условиях контракта. Испанский клуб должен перевести «Динамо» 12 миллионов евро одним траншем.
Кроме того, Захарян все еще не договорился о сроке контракта с новым клубом. Испанский клуб предлагает соглашение на срок более 5 лет. Сторона футболиста считает, что это слишком много.
Президент «Сосьедада»: «Трансфер Захаряна пока не закрыт. Есть еще дела, посмотрим, получится ли разобраться»
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и динамо такое на дне океана с Чеботиной и Владом Бумагой)
Ла-ла-ла… ла-ла-ла - ла-ла-ла ла)
5 не каждый подписывал, а тут уже более 5 хотят.
Так что адекватность тебе нужно у себя поискать.
1-й год адаптация.
2-й год прогресс.
3-й год игра на стабильном уровне.
4-й год трансфер за приличную сумму или переподписание контракта.
Если только на 4 года, то начинаются попытки переманить свободным агентом или предлагают небольшие деньги, учитывая, что только год контракта остается.
Один из важнейших элементов.
Другое дело, что обычно такие краеугольные моменты как и зарплату, в первую очередь обсуждают, а уже потом улаживают мелкие формальности перед самим подписанием контракта.
А тут как-то странно получилось: по сумме трансфера и зарплате вроде давно сошлись, а срок почему-то сразу на обсудили.