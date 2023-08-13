«Динамо» о Захаряне и «Сосьедаде»: «Договоренность достигнута. Сегодня он улетает на медосмотр»

В «Динамо» подтвердили договоренность о переходе Арсена Захаряна в «Сосьедад».

– Достигнута принципиальная договоренность по сделке, но формально мы еще не закрылись, поэтому никаких объявлений не делаем. Игрок полетит на медосмотр, по его итогам, после согласования всех деталей контракта, будем давать новость.

– Когда он улетает?

– Сегодня, – заявил генеральный директор « » .

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