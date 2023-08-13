«Динамо» о Захаряне и «Сосьедаде»: «Договоренность достигнута. Сегодня он улетает на медосмотр»

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В «Динамо» подтвердили договоренность о переходе Арсена Захаряна в «Сосьедад».

– Достигнута принципиальная договоренность по сделке, но формально мы еще не закрылись, поэтому никаких объявлений не делаем. Игрок полетит на медосмотр, по его итогам, после согласования всех деталей контракта, будем давать новость.

– Когда он улетает?

– Сегодня, – заявил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

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19 комментариев

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Артур Иванов
Надеюсь без форс мажоров на медосмотре. Удачи, Арсен!
+27
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bellyashe
Ответ Spartaneanec
А сколько людей было, которые Захарана унижали, где они сейчас будут интересно
как обычно, будут бухтеть в сторонке, что ничего ему там не светит и через год вернется. таков их удел.
+14
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+14
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Spartaneanec
А сколько людей было, которые Захарана унижали, где они сейчас будут интересно
+13
0
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Vićtor Diaź
Отличная новость
+10
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loginov8ynwa
Удачи, Арсен! Пусть всё получится.
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bellyashe
только удачи!
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Максим Семин
Ответ bellyashe
как обычно, будут бухтеть в сторонке, что ничего ему там не светит и через год вернется. таков их удел.
Да хоть бы и вернулся. Арсен в 20 лет переходит в 4 команду топ-чемпионата. Это достижение само по себе.
+5
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Никита Самарин
Арсену удачи❕ В Сосьедаде интересная команда, хороший тренер, очень хочется чтобы у него всё получилось.
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T622222
Удачи! Отличная новость. 🔥
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verhowen
Динамовские болельщики говорят спасибо Арсену, за игру в Динамо. Удачи и успехов в новой команде.
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skorpy55
Успехов и Удачи Захе!!! Мы будем за него переживать. всё таки наш, Динамовец.....
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Максим Семин
Здоровья и харакера остаётся пожелать
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flash166
Ла-Конча — пляж в Сан-Себастьяне , один из самых известных и красивых в стране. Просто оставлю для вас эту информацию
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