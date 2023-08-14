«Для «Динамо» трансфер Захаряна – провал. 9 млн евро за якобы лучшего русского футболиста – очень мало». Агент Гурцкая о переходе Арсена в «Сосьедад»

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Динамо Москва Краснодар агенты Эдуард Сперцян деньги Тимур Гурцкая Арсен Захарян Это футбол, брат! Футбол

Агент Тимур Гурцкая считает продажу Арсена Захаряна неудачей «Динамо».

– Ничего против этого трансфера я не имею. Для Захаряна это, наверное, здорово – сидеть на лавке в клубе из Лиги чемпионов. Да и город хороший, там полно мишленовских ресторанов. Но для «Динамо» этот трансфер – провал.

– Почему?

– 9 миллионов евро за якобы лучшего русского футболиста – очень мало. «Реал Сосьедад» заплатит 12 миллионов, но 3 из них достанутся агентам, а не клубу.

У меня простой вопрос к руководству «Динамо»: почему вообще сложилась такая ситуация, в которой у молодого футболиста, одного из самых талантливых в стране, остается один год контракта? У Сперцяна, например, никогда не останется год по контракту. Такое даже представить нельзя.

– Допустим, Захарян не захотел продлевать контракт. Что в таком случае мог сделать клуб?

– В «Динамо» должны были озаботиться этим вопросом еще год назад. Если год назад было понятно, что контракт не будет переподписан, то уже тогда необходимо было применять более жесткие санкции. Если подобные моменты не решаются, то к клубу у меня большие вопросы, – заявил в эфире шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая.

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52 комментария

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Сижу на факсах Барселоны
Гурцкая это провал. Ни логики ни совести. Отличный трансфер.
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Tigo_Volchara93
Бегемот намекает мол « подпустите меня к кормушке, я по дороже буду игроков продавать»
Тьфу на тебя, попрошайка 💩 хитрая морда, думает где бы по жирней условия выбить
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maddd
А кто те футболисты, чей агент Гурцкая?
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подолог гаджи
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Гурцкая это провал. Ни логики ни совести. Отличный трансфер.
у тебя никогда нет провалов.ты их удаляешь
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Overkiller
Нормальная такая практика началась в клубах. Не хочет игрок контракт продлевать - жёсткими санкциями его забить...
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dr. cage
А помните как Гурцая Игнатьева продал в МЮ за 85 млн.фунтов?? Вот и я не помню..
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Не придумал...
Захарян его клоуном щас назовёт.
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Артём Амирджанян
А Гурцкая только и думает о ресторанах?
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Curry30
10 лямов адекватнейший прайс, дороже он не стоит для команды Ла Лиги, которая будет играть в лч. Пусть доказывает и растет в цене. А все эти агентишки привыкшие к лямам за паспорта, пусть ноют дальше. Хорошая сделка для игрока, а Динамо поступили правильно, не стали портить карьеру.
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валя_стакан
применять более жесткие санкции? отшлепать что ли надо было. Когда Заха продлял контракт 3 года назад он послал лесом почти все московские клубы и зенит, уже только этим он сделал для Динамо многое дав заработать на себе
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Vir_Cotto
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Гурцкая это провал. Ни логики ни совести. Отличный трансфер.
Для кого? Для тебя - может быть. Для Динамо и его болельщиков - точно нет.
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Spaten
У нас в Дилижане на кухне воду открываешь — второе место в мире занимает! — А первая в Ереване, да? — Нет, в Сан-Франциско!
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Cearvm
Так если год контракта, то это очень хорошие деньги, совсем непонятная претензия. Да и какой новый контракт мог быть, если год назад он уже собирался в Челси? Так подпишешь контракт и никуда уже не уйдешь (из-за сложностей переводов), и судя по торгам сторона игрока хорошо это понимала.
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Дмитрий Кирпиченков
Прежде чем продавать кого-то, надо задать себе вопрос, а кого ты сможешь купить на его место? За 9 млн Динамо сможет купить какого-нибудь афроевропейца лет 28-29 со скамейки аутсайдера чемпионата Испании
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Кочевник56
Ответ Overkiller
Нормальная такая практика началась в клубах. Не хочет игрок контракт продлевать - жёсткими санкциями его забить...
у ПСЖ научились
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Йоахим Ференц
Ответ ddddan 2
джикия вроде,
У Джикии агент Шпинев.
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babajaro
А сколько должен стоить российский футболист, играющий только в соревнованиях своей страны? Это же риск. Он может приехать и сесть на лавку.
Радимов в свое время был такой же молодой звездой, в итоге уехал, кажись в Сарагосу и потом вернулся обратно.
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d3fstqd
Ответ Дмитрий Кирпиченков
Прежде чем продавать кого-то, надо задать себе вопрос, а кого ты сможешь купить на его место? За 9 млн Динамо сможет купить какого-нибудь афроевропейца лет 28-29 со скамейки аутсайдера чемпионата Испании
Медина из ЦСКА в Спартак за 6 переходил. Вопрос не в том, кого купить, а в том, что через год Захарян бы бесплатно ушел.
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chamartin_7
кто такой Гурцай и почему его агент постоянно раздаёт интервью?
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Евгений - 79
Ответ подолог гаджи
у тебя никогда нет провалов.ты их удаляешь
Респект. Сейчас он вас заблокирует. Обидчивый товарищ. Всегда можно поддержать его «плюсом»
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Кочевник56
он не русский, он армян, а ты грузин
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King_X
Лол
При таком курсе продажа за 9 млн более чем отличная
Гурцкая живёт в мире, где рос игроков за 30ку скупать должны?)
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soldat2212
Вот так вот молодых развиваем. Если не хочет продлять, то жёсткие санкции и убийство карьеры
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Дмитрий Кирпиченков
Ответ d3fstqd
Медина из ЦСКА в Спартак за 6 переходил. Вопрос не в том, кого купить, а в том, что через год Захарян бы бесплатно ушел.
Переподписывать надо вовремя
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Vir_Cotto
Ответ Overkiller
Нормальная такая практика началась в клубах. Не хочет игрок контракт продлевать - жёсткими санкциями его забить...
В каких клубах началась? В Динамо-то?
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