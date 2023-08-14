«Для «Динамо» трансфер Захаряна – провал. 9 млн евро за якобы лучшего русского футболиста – очень мало». Агент Гурцкая о переходе Арсена в «Сосьедад»
Агент Тимур Гурцкая считает продажу Арсена Захаряна неудачей «Динамо».
– Ничего против этого трансфера я не имею. Для Захаряна это, наверное, здорово – сидеть на лавке в клубе из Лиги чемпионов. Да и город хороший, там полно мишленовских ресторанов. Но для «Динамо» этот трансфер – провал.
– Почему?
– 9 миллионов евро за якобы лучшего русского футболиста – очень мало. «Реал Сосьедад» заплатит 12 миллионов, но 3 из них достанутся агентам, а не клубу.
У меня простой вопрос к руководству «Динамо»: почему вообще сложилась такая ситуация, в которой у молодого футболиста, одного из самых талантливых в стране, остается один год контракта? У Сперцяна, например, никогда не останется год по контракту. Такое даже представить нельзя.
– Допустим, Захарян не захотел продлевать контракт. Что в таком случае мог сделать клуб?
– В «Динамо» должны были озаботиться этим вопросом еще год назад. Если год назад было понятно, что контракт не будет переподписан, то уже тогда необходимо было применять более жесткие санкции. Если подобные моменты не решаются, то к клубу у меня большие вопросы, – заявил в эфире шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Тьфу на тебя, попрошайка 💩 хитрая морда, думает где бы по жирней условия выбить
Радимов в свое время был такой же молодой звездой, в итоге уехал, кажись в Сарагосу и потом вернулся обратно.
При таком курсе продажа за 9 млн более чем отличная
Гурцкая живёт в мире, где рос игроков за 30ку скупать должны?)