Захарян завтра пройдет медосмотр перед трансфером в «Сосьедад» за 13 млн евро

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Чемпионат.com Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян может стать игроком «Реал Сосьедад» на этой неделе.

По информации «Чемпионата», российский полузащитник пройдет медосмотр завтра, 15 августа, после чего подпишет контракт с новым клубом.

Сообщалось, что «Динамо» и «Реал Сосьедад» согласовали трансфер Захаряна за 13 млн евро без учета бонусов. Информацию подтвердили главный тренер «Динамо» Марцел Личка и гендиректор клуба Павел Пивоваров.

Захарян в «Сосьедаде» – с «Динамо» договорились. Что известно о переходе?

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
Удачи, Заха!

Скрестим пальцы, чтобы обошлось без форс мажора при медосмотре...
+45
-3
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пушка_Кутепова
Пока в футболке сосьедада не увидим не поверим
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пушка_Кутепова
Сосьедад Захаряна 👆🏻
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shadow1882
Ответ Пушка_Кутепова
Пока в футболке сосьедада не увидим не поверим
С Бабаевым и Почеттино
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Areg Evoyan
Ответ Kanan Jarrus
за что такие деньги? тут за гюлера, в 18 лет проявившего себя как в чемпионате, так и в ек, и за которым следили все топы, заплатили 20 без учета бонусов. а тут за какого-то ноунейма, не выделяющегося даже в середняке страны изгоя - 13
согласен 20 за лавочника Фенербахче это уж слишком
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ten Hag
Сосьедад хороший атакующий футбол показывает последние сезоны
Захарян должен хорошо вписаться
Главное упорная работа💪🏻
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
M.H.S
Как долго он к этому шёл. Удачи)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Комиссаров
Ответ Kanan Jarrus
за что такие деньги? тут за гюлера, в 18 лет проявившего себя как в чемпионате, так и в ек, и за которым следили все топы, заплатили 20 без учета бонусов. а тут за какого-то ноунейма, не выделяющегося даже в середняке страны изгоя - 13
не нравится не следи за новостями Динамо, тебя ни кто не заставляет,следи за своим скаеечником и радуйся его игре на лавке
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrew Chepaylo
Ответ Vir_Cotto
А тебе, якобы болельщику Динамо, что в этом переходе нравится? Что твой любимый клуб лишается хорошего игрока, да ещё и за не особо большую сумму?
Людям хочется чтоб он в нормальном чемпе играл и прогрессировал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vir_Cotto
Ответ Александр Комиссаров
не нравится не следи за новостями Динамо, тебя ни кто не заставляет,следи за своим скаеечником и радуйся его игре на лавке
А тебе, якобы болельщику Динамо, что в этом переходе нравится? Что твой любимый клуб лишается хорошего игрока, да ещё и за не особо большую сумму?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Balt
Решающий этап.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Васильков
Ответ Kanan Jarrus
за что такие деньги? тут за гюлера, в 18 лет проявившего себя как в чемпионате, так и в ек, и за которым следили все топы, заплатили 20 без учета бонусов. а тут за какого-то ноунейма, не выделяющегося даже в середняке страны изгоя - 13
Дорогой мой, насколько я знаю, ты на ветке ММА по каким-то там Ванькам специалист. Что же тебя сюда привело? Ваньки выгнали?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Комиссаров
Ответ Vir_Cotto
А тебе, якобы болельщику Динамо, что в этом переходе нравится? Что твой любимый клуб лишается хорошего игрока, да ещё и за не особо большую сумму?
нравится то что игрок хорошо себя проявил и за ним следил не последний клуб Испании,и у Захи есть шанс проявить себя не только в Испании и в ЛЧ,это потеря спору нет, лучше пускай играет и прогрессирует дальше и свои мечты исполняет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JamesBulger7
Ответ Пушка_Кутепова
Сосьедад Захаряна 👆🏻
☝️!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nick-basil
Пока все "предварительно". ТРАНСМАРК включит в состав - поверим
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
Не дай бог, чтобы нежданчик какой-то не вылез?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
В самый сильный чемпионат и в команду из ЛЧ, просто золотой билет для Захаряна:)) Есть повод матчи настоящего Реала теперь смотреть:))
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий