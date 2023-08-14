Захарян завтра пройдет медосмотр перед трансфером в «Сосьедад» за 13 млн евро
Арсен Захарян может стать игроком «Реал Сосьедад» на этой неделе.
По информации «Чемпионата», российский полузащитник пройдет медосмотр завтра, 15 августа, после чего подпишет контракт с новым клубом.
Сообщалось, что «Динамо» и «Реал Сосьедад» согласовали трансфер Захаряна за 13 млн евро без учета бонусов. Информацию подтвердили главный тренер «Динамо» Марцел Личка и гендиректор клуба Павел Пивоваров.
Захарян в «Сосьедаде» – с «Динамо» договорились. Что известно о переходе?
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Скрестим пальцы, чтобы обошлось без форс мажора при медосмотре...
Захарян должен хорошо вписаться
Главное упорная работа💪🏻