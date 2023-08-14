Захарян завтра пройдет медосмотр перед трансфером в «Сосьедад» за 13 млн евро

Арсен Захарян может стать игроком «Реал Сосьедад» на этой неделе.

По информации « », российский полузащитник пройдет медосмотр завтра, 15 августа, после чего подпишет контракт с новым клубом.

Сообщалось, что «Динамо» и « » согласовали трансфер за 13 млн евро без учета бонусов. Информацию подтвердили главный тренер « » Марцел Личка и гендиректор клуба Павел Пивоваров.

Захарян в «Сосьедаде» – с «Динамо» договорились. Что известно о переходе?

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