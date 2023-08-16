Месси о выходе «Интер Майами» в финал Кубка лиг: «Мы сделали это! Остался последний маленький шаг»

Теги МЛС Лионель Месси Филадельфия Юнион Интер Майами Футбол

Лионель Месси высказался о выходе своего клуба в финал Кубка лиг.

«Интер Майами» обыграл «Филадельфию» (4:1) в полуфинале и сыграет с «Нэшвиллом» в решающем матче.

Аргентинский форвард довел свою голевую серию до 6 матчей. Он забивал во всех играх за клуб из Флориды. 

«Мы работали над тем, чтобы выйти в финал, и сделали это! 💪 Остался последний маленький шаг», – написал Месси в соцсети. 

Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Финальный матч пройдет 20 августа (в 04:00 по московскому времени). 

Фото: соцсеть Лионеля Месси

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19 комментариев

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Barca, Liverpool_forever
Пффф, ох уж этот ваш Месси.
Голы кладет только из далека. Ни одного замыкания в пустые… даже прической ни разу не пробил!
+15
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liverpool and barcelona fan
"Эффект Месси". Что тут сказать. Команда идет последней в Лиге. Но в финале кубка. Кажись кубок второсортный ,но все же.
+14
-3
+11
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GuruFutbola
В команде месяц и уже стал главным лидером и двигателем команды, величайший футболист всех времен 👑
+16
-7
+9
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Tore2016
Вывел последнюю команду МЛС в Лигу чемпионов своего региона. Фантастика!
+4
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Отец Абду
Кто то говорит мы, мы, мы, а кто то я, я, я:)
+4
-2
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ liverpool and barcelona fan
"Эффект Месси". Что тут сказать. Команда идет последней в Лиге. Но в финале кубка. Кажись кубок второсортный ,но все же.
А тебе не приходило в голову, что эта команда с приходом Месси и Ко, немножко уже не та, что героически боролась за предпоследнее место в МЛС?
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Евгений Шазиев
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Монстр какой-то. Не имея смысла вообще ни в какой мотивации, продолжает двигать. "Человек, который болен футболом". В лучшем смысле этой фразы. Не удивлюсь, если до полтоса будет играть.

Даже мне, тому, кто всегда считал американский футбол (соккер, тьху, слово-то какое мерзкое., типа "sucker"), стал интересен этот Интер Майами. Во-1, Месси, во-2, Бэкс, в-3, резалты пошли у клуба со дна таблицы, в-4 форма прикольная (единственное, что портит, посвящена зачем-то женской онкологии, зачем?)
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cukken
Ответ Hella black
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Такова их доля сурова😅
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Hella black
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Василий Монксик
Играет в дворовой лиги,Млс слабее Чемпионата России.
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BZB
Удачи Месси выиграть первый трофей в Америке!
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WelcomeBackPURE
Уровень млс очень низкий. Иногда даже смешно смотреть нарезки и голы
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Vićtor Diaź
Ответ GuruFutbola
В команде месяц и уже стал главным лидером и двигателем команды, величайший футболист всех времен 👑
Гуру футбола не может ошибаться 👍😁
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Александр Северный
Ответ liverpool and barcelona fan
"Эффект Месси". Что тут сказать. Команда идет последней в Лиге. Но в финале кубка. Кажись кубок второсортный ,но все же.
ага второсортный, а в честь победы вручается кубок похожий на тот который вручается чемпиону Европы. как было недавно у Гешы с репликой КМ)))

ты одно не забывай, стояли путёвки в Лигу чемпионов КОНКАКАФ. ну, а победитель стартует с 1/8
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Ярик01
Ответ liverpool and barcelona fan
"Эффект Месси". Что тут сказать. Команда идет последней в Лиге. Но в финале кубка. Кажись кубок второсортный ,но все же.
Типа лиги Европы по статусу в еврокубках.
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Большое сердце Неймара
Ответ Евгений Шазиев
Монстр какой-то. Не имея смысла вообще ни в какой мотивации, продолжает двигать. "Человек, который болен футболом". В лучшем смысле этой фразы. Не удивлюсь, если до полтоса будет играть. Даже мне, тому, кто всегда считал американский футбол (соккер, тьху, слово-то какое мерзкое., типа "sucker"), стал интересен этот Интер Майами. Во-1, Месси, во-2, Бэкс, в-3, резалты пошли у клуба со дна таблицы, в-4 форма прикольная (единственное, что портит, посвящена зачем-то женской онкологии, зачем?)
т.е. зарабатывание денег не является для тебя мотивацией? ты более или действительно не понимаешь,что несешь
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