Месси о выходе «Интер Майами» в финал Кубка лиг: «Мы сделали это! Остался последний маленький шаг»

Лионель Месси высказался о выходе своего клуба в финал Кубка лиг.

« » обыграл «Филадельфию» (4:1) в полуфинале и сыграет с «Нэшвиллом» в решающем матче.

Аргентинский форвард довел свою голевую серию до 6 матчей. Он забивал во всех играх за клуб из Флориды.

«Мы работали над тем, чтобы выйти в финал, и сделали это! 💪 Остался последний маленький шаг», – написал в соцсети.

Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Финальный матч пройдет 20 августа (в 04:00 по московскому времени).

Фото: соцсеть Лионеля Месси

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