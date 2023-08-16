Месси о выходе «Интер Майами» в финал Кубка лиг: «Мы сделали это! Остался последний маленький шаг»
Лионель Месси высказался о выходе своего клуба в финал Кубка лиг.
«Интер Майами» обыграл «Филадельфию» (4:1) в полуфинале и сыграет с «Нэшвиллом» в решающем матче.
Аргентинский форвард довел свою голевую серию до 6 матчей. Он забивал во всех играх за клуб из Флориды.
«Мы работали над тем, чтобы выйти в финал, и сделали это! 💪 Остался последний маленький шаг», – написал Месси в соцсети.
Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.
Финальный матч пройдет 20 августа (в 04:00 по московскому времени).
Фото: соцсеть Лионеля Месси
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Голы кладет только из далека. Ни одного замыкания в пустые… даже прической ни разу не пробил!
Даже мне, тому, кто всегда считал американский футбол (соккер, тьху, слово-то какое мерзкое., типа "sucker"), стал интересен этот Интер Майами. Во-1, Месси, во-2, Бэкс, в-3, резалты пошли у клуба со дна таблицы, в-4 форма прикольная (единственное, что портит, посвящена зачем-то женской онкологии, зачем?)
ты одно не забывай, стояли путёвки в Лигу чемпионов КОНКАКАФ. ну, а победитель стартует с 1/8