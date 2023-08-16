Месси делит 3-е место среди лучших бомбардиров в истории «Интера» – 9 голов. Рекорд Игуаина – 29 мячей
Лионель Месси входит в топ-3 лучших бомбардиров в истории «Интера».
36-летний аргентинец забил в ворота «Филадельфии» дальним ударом. На 20-й минуте победного матча 1/2 финала Кубка лиг (4:1) нападающий получил мяч неподалеку от центрального круга, продвинулся вперед и точно пробил левой ногой с тридцати метров в дальний нижний угол ворот.
Ранее Месси сделал дубли в матчах с «Далласом» (4:4, по пенальти – 5:3), «Орландо Сити» (3:1) и «Атлантой» (4:0, в этой игре на его счету также голевая передача). Кроме того, он поражал ворота во встречах с «Шарлотт» (4:0) и «Крус Асуль» (2:1).
Таким образом, на счету нападающего 10 (9+1) очков по системе «гол плюс пас» в 6 матчах, проведенных в рамках Кубка лиг. В МЛС 36-летний аргентинец пока еще не дебютировал.
Сейчас Месси делит 3-5-е места в списке лучших бомбардиров в истории «Интер Майами» с нападающим Джозефом Мартинесом и полузащитником Робертом Тэйлором. На счету каждого из этих игроков по 9 мячей.
Лучшим бомбардиром в истории клуба остается форвард Гонсало Игуаин, у него 29 голов в 70 матчах. Нападающий Леонардо Кампана забил 16 мячей в 52 играх.
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