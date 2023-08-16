Месси делит 3-е место среди лучших бомбардиров в истории «Интера» – 9 голов. Рекорд Игуаина – 29 мячей

Теги МЛС Лионель Месси Гонсало Игуаин Джозеф Мартинес Интер Майами Роберт Тэйлор Леонардо Кампана Футбол

Лионель Месси входит в топ-3 лучших бомбардиров в истории «Интера».

36-летний аргентинец забил в ворота «Филадельфии» дальним ударом. На 20-й минуте победного матча 1/2 финала Кубка лиг (4:1) нападающий получил мяч неподалеку от центрального круга, продвинулся вперед и точно пробил левой ногой с тридцати метров в дальний нижний угол ворот.

Ранее Месси сделал дубли в матчах с «Далласом» (4:4, по пенальти – 5:3), «Орландо Сити» (3:1) и «Атлантой» (4:0, в этой игре на его счету также голевая передача). Кроме того, он поражал ворота во встречах с «Шарлотт» (4:0) и «Крус Асуль» (2:1).

Таким образом, на счету нападающего 10 (9+1) очков по системе «гол плюс пас» в 6 матчах, проведенных в рамках Кубка лиг. В МЛС 36-летний аргентинец пока еще не дебютировал.

Сейчас Месси делит 3-5-е места в списке лучших бомбардиров в истории «Интер Майами» с нападающим Джозефом Мартинесом и полузащитником Робертом Тэйлором. На счету каждого из этих игроков по 9 мячей.

Лучшим бомбардиром в истории клуба остается форвард Гонсало Игуаин, у него 29 голов в 70 матчах. Нападающий Леонардо Кампана забил 16 мячей в 52 играх.

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13 комментариев

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Даниил Гутин
И это ещё даже не было МЛС, и как минимум 2 кубковых матча впереди. А возможно получится пройти Цинциннати и выйти в финал второго кубка
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Александр Северный
Ответ Даниил Гутин
И это ещё даже не было МЛС, и как минимум 2 кубковых матча впереди. А возможно получится пройти Цинциннати и выйти в финал второго кубка
было бы не плохо. игра с первой командой конференции.
+8
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Nate
изи катка
+6
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Фаррух Касимов
тропа великого чингачкука которую намерен пройти до конца великий ГОАТ.
+6
-1
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Hella black
Человек который прошёл футбол,всё ещё голоден до побед и дарит просто колоссальную радость болельщикам Майями и любителям этой игры со всего Мира !
А самое главное без ПАФОСА 👍🏼
+6
-2
+4
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Садковский Ян
Такими темпами станет лучшим бомбардиром за год и это он ещё пенальти отдает партнерам
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Greatest Of All Time
Король Лео.
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Tseren031293
3 последних гола Месси 3 удара из-за пределов штрафной- не добивания в пустые, но тоже неплохо.
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Tore2016
Теперь финал с Нэшвиллом! Надо брать этот матч!
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Best game on Earth
Третье место в истории клуба с 9-ю голами?!
Вспоминается анекдот.
- Твоя жена же родом из Таганрога? Я слышал, она там со всем городом переспала!
- Да, я тоже слышал. Маленький, в общем-то, городок.
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Даниил Гутин
И это ещё даже не было МЛС, и как минимум 2 кубковых матча впереди. А возможно получится пройти Цинциннати и выйти в финал второго кубка
А что за схема там такая, не пойму? Вроде 1/2 а вроде они сейчас все между собой играют
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