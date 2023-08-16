Альба впервые забил за «Интер». У Жорди 3 очка в 4 играх за «Майами»

Жорди Альба забил свой 1-й гол за «Интер Майами».

Латераль поразил ворота « » в победном матче 1/2 финала Кубка лиг (4:1). Альба ворвался в левую часть штрафной, когда шла третья минута добавленного к первому тайму времени, и направил мяч мимо вратаря Андре Блэйка, пробив в дальний угол. Гол 34-летнего защитника позволил « » повести со счетом 3:0.

Ранее Альба сделал два ассиста в матче с «Далласом» (4:4, по пенальти – 5:3). На счету латераля 3 (1+2) очка по системе «гол плюс пас» в 4 играх за флоридскую команду.

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