Альба впервые забил за «Интер». У Жорди 3 очка в 4 играх за «Майами»

Теги МЛС Жорди Альба Филадельфия Юнион Интер Майами Футбол

Жорди Альба забил свой 1-й гол за «Интер Майами».

Латераль поразил ворота «Филадельфии» в победном матче 1/2 финала Кубка лиг (4:1). Альба ворвался в левую часть штрафной, когда шла третья минута добавленного к первому тайму времени, и направил мяч мимо вратаря Андре Блэйка, пробив в дальний угол. Гол 34-летнего защитника позволил «Интеру» повести со счетом 3:0.

Ранее Альба сделал два ассиста в матче с «Далласом» (4:4, по пенальти – 5:3). На счету латераля 3 (1+2) очка по системе «гол плюс пас» в 4 играх за флоридскую команду.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пирс Морган
Забежал за спину эпично, противники даже не поняли, что произошло
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий