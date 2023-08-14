Ковальчук о Месси в Майами: «Цены на недвижимость растут, когда такой человек переезжает в твой город. С Леброном в 2010-м так и случилось»
Илья Ковальчук рассказал о влиянии Лионеля Месси на жизнь в Майами.
36-летний форвард сборной Аргентины по футболу этим летом перешел в клуб МЛС «Интер Майами».
– Вы бываете в Майами. Скажите как местный житель, как Лео Месси там изменил футбол?
– Я пока не был там с тех пор, как он приехал. Но когда такой человек переезжает в твой город, то даже цены на недвижимость растут. И цена на билеты подскочила в четыре раза.
– Про недвижимость вы хорошо сказали.
– Но ведь это правда! Когда Леброн Джеймс перешел в «Майами Хит» в 2010 году, то так и случилось, – сказал олимпийский чемпион по хоккею.
Эффект Месси: в 5 раз подорожали билеты на МЛС, в 13 раз выросли соцсети «Майами» (обогнали «Чикаго Буллз»!)
Розовый – главный цвет «Интер Майами», а цапли – символ. Откуда такой смелый дизайн?
Водка разбавляется водой безо всяких мер!
Рилли?? Какой твой? Твой это Тверь.
Цены на билеты - это другое, тут все понятно.