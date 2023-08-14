Ковальчук о Месси в Майами: «Цены на недвижимость растут, когда такой человек переезжает в твой город. С Леброном в 2010-м так и случилось»

Теги болельщики Леброн Джеймс Майами МЛС Лионель Месси Илья Ковальчук Сборная Аргентины по футболу НБА бизнес КХЛ Матч ТВ Интер Майами деньги Хоккей

Илья Ковальчук рассказал о влиянии Лионеля Месси на жизнь в Майами.

36-летний форвард сборной Аргентины по футболу этим летом перешел в клуб МЛС «Интер Майами».

– Вы бываете в Майами. Скажите как местный житель, как Лео Месси там изменил футбол?

– Я пока не был там с тех пор, как он приехал. Но когда такой человек переезжает в твой город, то даже цены на недвижимость растут. И цена на билеты подскочила в четыре раза.

– Про недвижимость вы хорошо сказали.

– Но ведь это правда! Когда Леброн Джеймс перешел в «Майами Хит» в 2010 году, то так и случилось, – сказал олимпийский чемпион по хоккею.

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28 комментариев

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Bartez1986
в Тюмень Месси и Леброн не переезжали. А цены что-то растут
+91
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+87
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Oleg Olegov
Хоть бы Месси переехал в Мурино, хочется продать свою студию подороже.
+39
-1
+38
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Анри Карлайл
Ответ bostonKG
Цены растут везде
Но не везде одинаково🤦
+24
0
+24
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ansdv
Так, а почему члена путин тим так волнуют цены в Майями?
+21
-8
+13
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bostonKG
Цены растут везде
+10
-6
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Gündoğan
Ответ Bartez1986
в Тюмень Месси и Леброн не переезжали. А цены что-то растут
Цены сейчас в любом мухасранске растут не то что в Тюмени
+4
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ПП ПП
Ответ Евгений Шазиев
Не стоило бы сравнивать Месси с негром, представляющим малопопулярный - по сравнению с футболом - вид спорта. Футбол смотрят девять миллиардов. Баскетбол - от силы - ярд. Беспонтовый вид спорта, где голы забиваются каждые две минуты.
В Майями баскетбол был раз в 10 популярнее футбола. Да и в штатах тоже. Так что полностью Вас поддерживаю-не стоит сравнивать ’негра’ с каким то Месси.
+4
-1
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Tigo_Volchara93
Подскажите может я стоит упустил, а кто в Сочи постоянно приезжает, что средняя цена кВ метра, дороже чем в Дубаи/США?
+3
-1
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Bartez1986
в Тюмень Месси и Леброн не переезжали. А цены что-то растут
Настоящему патриоту и путинтимовцу откуда знать про цены в Тюмени? Они ей детей пугают. Вот Майами другое дело. Дом родной
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Евгений Шазиев
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Ответ Сергей Ратников
девять миллиардов? учитывая что на земле проживает 7 миллиардов то остальная аудитория это марсиане что-ли?
Хорошо, пусть будет семь. Какова доля из них интересующихся футболом и баскетом? Вопрос риторический.
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pulyalke
Ответ ПП ПП
В Майями баскетбол был раз в 10 популярнее футбола. Да и в штатах тоже. Так что полностью Вас поддерживаю-не стоит сравнивать ’негра’ с каким то Месси.
конкретно в майами баскетбол вообще не популярен - мало белых, почти нет азиатов, черные не могут себе позволить поход на баскетбол - одни лишь латиносы, которые фанаты футбола всю жизнь, и только одни туристы и селебы делают всю видимость популярности. про количество проданных абиков на баскетбол и на футбол я тебе даже говорить не буду - тебе станет плохо)) а про прибыль просто за матч дэй лучше не вспоминать - не хочу дальше тебя унижать))
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Сергей Ратников
Ответ Евгений Шазиев
А Майами уже отделились от штатов?) Там и бейсболл популярнее, который никому, кроме США, нафиг не нужен. Надеюсь, у них хотя бы бы благодаря Месси футбол перестанут звать соккером.
бейсбол очень развит и популярен во многих странах - Мексика, Доминикана, Япония, Корея и т.д.
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Сергей Ратников
Ответ Евгений Шазиев
Не стоило бы сравнивать Месси с негром, представляющим малопопулярный - по сравнению с футболом - вид спорта. Футбол смотрят девять миллиардов. Баскетбол - от силы - ярд. Беспонтовый вид спорта, где голы забиваются каждые две минуты.
девять миллиардов? учитывая что на земле проживает 7 миллиардов то остальная аудитория это марсиане что-ли?
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pulyalke
Ответ Большой Сэми
Все-таки приезд Джеймса и приезд Лео это разные примеры, учитывая популярность баскета и соккера. Но тем не менее, бум сам по себе большой. Звёзд именно такого уровня и самое главное, с хорошей игровой формой на момент перехода, в лиге еще не было.
майами это не сша в плане футбола - угомонись и погугли что ли
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Kuryanin
Ответ Oleg Olegov
Хоть бы Месси переехал в Мурино, хочется продать свою студию подороже.
Так ему и продай.
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Константин Эсперов
Ответ Bartez1986
в Тюмень Месси и Леброн не переезжали. А цены что-то растут
Так хозяева Тюмени живут в Майами .
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Тюменский медвежонок
Ответ Bartez1986
в Тюмень Месси и Леброн не переезжали. А цены что-то растут
минуточку!
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Михаил1970
Цены повышаются, их цены ужасно растут
Водка разбавляется водой безо всяких мер!
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John Doe
"Но когда такой человек переезжает в твой город..."
Рилли?? Какой твой? Твой это Тверь.
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BT
Майами - это агломерация с 5ти-миллионным населением. Какое влияние на рынок жилья такого масштаба может оказать переезд одного человека? Ну купит он себе виллу, что еще? Все остальные сразу скакнут в цене - с чего вдруг? С ним что, его подписчики в инстаграме тоже переедут?

Цены на билеты - это другое, тут все понятно.
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pulyalke
забавляют комментарии ниже)) большинство умников тут забывают тот факт, что именно только в майами большинство местных жителей футбол называют именно футболом, а не соккером)) учите историю что ли)) ну или хотя бы про состав население майами почитайте - вероятно для вас это будет открытие)) 70% населения майами это латиносы считай, а для них футбол это футбол, но никак не соккер
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tromb3@icloud.com
Он щас про Тверь?Тверь же его город.
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Exciter
Зачем нам эта информация от очередного патриота -иноагента? Видимо, все уже сидят на чемоданах и готовы к переезду в Майами?)))
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Большой Сэми
Все-таки приезд Джеймса и приезд Лео это разные примеры, учитывая популярность баскета и соккера. Но тем не менее, бум сам по себе большой. Звёзд именно такого уровня и самое главное, с хорошей игровой формой на момент перехода, в лиге еще не было.
+2
-2
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