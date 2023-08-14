Ковальчук о Месси в Майами: «Цены на недвижимость растут, когда такой человек переезжает в твой город. С Леброном в 2010-м так и случилось»

Илья Ковальчук рассказал о влиянии Лионеля Месси на жизнь в Майами.

36-летний форвард сборной Аргентины по футболу этим летом перешел в клуб « ».

– Вы бываете в Майами. Скажите как местный житель, как Лео Месси там изменил футбол?

– Я пока не был там с тех пор, как он приехал. Но когда такой человек переезжает в твой город, то даже цены на недвижимость растут. И цена на билеты подскочила в четыре раза.

– Про недвижимость вы хорошо сказали.

– Но ведь это правда! Когда перешел в «Майами Хит» в 2010 году, то так и случилось, – сказал олимпийский чемпион по хоккею.

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