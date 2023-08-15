Интерес «Вердера» к Тикнизяну угас из-за финансовых запросов «Локо». Хотели около 5 млн евро

Интерес «Вердера» к защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну снизился.

Как сообщает сайт 90min.de, бременский клуб больше не предпринимает попыток подписать игрока. На данный момент в переговорах наступило затишье, нет никакой активности.

Это связано с финансовыми запросами « », который хотел получить за игрока около 5 млн евро.

«Вердер» рассматривает других кандидатов на усиление левого фланга обороны. Главная цель – из « », которому предстоит выбрать между «Вердером» и «Болоньей». Альтернативные кандидаты – Максим де Кейпер и , которые выступают за « ».

В этом сезоне Тикнизян забил 4 гола в 6 матчах за «Локомотив» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России. Полную статистику 24-летнего игрока сборной Армении можно найти здесь.

Нагорных о 4 млн евро за Тикнизяна: «Не та оценка, которую Наир заслуживает. Предложение «Вердера» не отвергнуто, идет обычная клубная работа»

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?