Интерес «Вердера» к Тикнизяну угас из-за финансовых запросов «Локо». Хотели около 5 млн евро

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Интерес «Вердера» к защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну снизился.

Как сообщает сайт 90min.de, бременский клуб больше не предпринимает попыток подписать игрока. На данный момент в переговорах наступило затишье, нет никакой активности.

Это связано с финансовыми запросами «Локомотива», который хотел получить за игрока около 5 млн евро.

«Вердер» рассматривает других кандидатов на усиление левого фланга обороны. Главная цель – Фоде Балло-Туре из «Милана», которому предстоит выбрать между «Вердером» и «Болоньей». Альтернативные кандидаты – Максим де Кейпер и Фету Мауасса, которые выступают за «Брюгге».

В этом сезоне Тикнизян забил 4 гола в 6 матчах за «Локомотив» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России. Полную статистику 24-летнего игрока сборной Армении можно найти здесь.

Нагорных о 4 млн евро за Тикнизяна: «Не та оценка, которую Наир заслуживает. Предложение «Вердера» не отвергнуто, идет обычная клубная работа»

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19 комментариев

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feelthedroom@mail.ru
Ну цена то вроде бы ничего, на уровне сборных показывает себя тоже..
Вон постом ниже чудак на букву «М» за Мудрика вообще больше 100 просил….
+40
-4
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Mark Safa
Ответ feelthedroom@mail.ru
Ну цена то вроде бы ничего, на уровне сборных показывает себя тоже.. Вон постом ниже чудак на букву «М» за Мудрика вообще больше 100 просил….
Он из святой страны, понимать надо 🙏🏼🕵️‍♀️
+20
-6
+14
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Uriy walmart
Ответ Якуб Вуйчик
ну во-первых Тики стоит дороже, я бы сказал на перспективу, во-вторых, в локомотиве он действительно нужнее, да и ему, я думаю пока рано задумываться о Европе)
Ему 25 скоро
+8
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Якуб Вуйчик
ну во-первых Тики стоит дороже, я бы сказал на перспективу, во-вторых, в локомотиве он действительно нужнее, да и ему, я думаю пока рано задумываться о Европе)
+7
-3
+4
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llolishe
Локо нужнее
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kostanostra
кто если не он?
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Caniball
Цена 5-6 миллионов евро - вполне себе адекватные деньги за него. Смысла отдавать дешевле вообще нет. Такого же по уровню игрока Локо себе не выпишет.
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Алексей Полиенков
Странно. Цена вполне адекватная.
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goleodor
А был ли интерес?
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Loko67
Замечательно, продолжит развиваться в Локо и уже за бОльшую сумму в более солидный клуб со временем перейдёт Тики 👍
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goleodor
Интерес снизился или угас? Это две большие разницы.
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Dan Kennedy
Изначально было понятно что Вердер его не подпишет. Да было бы классно на него там посмотреть, но немецкий клуб только недавно вышел из Пердива своего и такие покупки не потянут. Пока 4 миллиона за Стаге рекорд.
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Рокко Сиффредди
Дон Корлеоне! Унции — мало! Мало унции! Это финиш, игра заканчивается…
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Becks 84
Ответ Pelerin
Дождутся пока сдуется, как Рыбчинский...
Всегда есть риск...никто на 100 % не знает кто как играть будет через 2-3 года. Про Азара и Реал напомнить ?!!!
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Якуб Вуйчик
Ответ Uriy walmart
Ему 25 скоро
молодежь, ещё года 3 пошоркаться надо в России, все успеет
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