Интерес «Вердера» к Тикнизяну угас из-за финансовых запросов «Локо». Хотели около 5 млн евро
Интерес «Вердера» к защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну снизился.
Как сообщает сайт 90min.de, бременский клуб больше не предпринимает попыток подписать игрока. На данный момент в переговорах наступило затишье, нет никакой активности.
Это связано с финансовыми запросами «Локомотива», который хотел получить за игрока около 5 млн евро.
«Вердер» рассматривает других кандидатов на усиление левого фланга обороны. Главная цель – Фоде Балло-Туре из «Милана», которому предстоит выбрать между «Вердером» и «Болоньей». Альтернативные кандидаты – Максим де Кейпер и Фету Мауасса, которые выступают за «Брюгге».
В этом сезоне Тикнизян забил 4 гола в 6 матчах за «Локомотив» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России. Полную статистику 24-летнего игрока сборной Армении можно найти здесь.
Нагорных о 4 млн евро за Тикнизяна: «Не та оценка, которую Наир заслуживает. Предложение «Вердера» не отвергнуто, идет обычная клубная работа»
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Вон постом ниже чудак на букву «М» за Мудрика вообще больше 100 просил….