Директор «Локо»: «По Тикнизяну ведем переговоры с «Вердером». Посмотрим, придем ли с «Уралом» к согласию по Марадишвили, мешают личные условия игрока»

В «Локомотиве» подтвердили, что Константин Марадишвили может уйти в «Урал».

– Мы ведем переговоры с «Уралом» по его аренде. Посмотрим, придем ли к согласию.

– Что мешает?

– Личные условия футболиста, – сказал Дмитрий Ульянов.

Также спортивный директор подтвердил, что «Локомотив» обсуждает переход защитника Наира Тикнизяна с «Вердером».

– Да, мы ведем переговоры с «Вердером» по трансферу Тикнизяна.

– Какова вероятность, что он уйдет?

– Пока не могу сказать. Мы говорим о его трансферной стоимости. Если не договоримся, то будет играть дальше у нас.

– Вы хотите 5 миллионов евро, немцы предлагают 4 млн?

– Давайте без цифр. Пока по сумме мы не договорились, – сообщил Ульянов.

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