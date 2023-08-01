«Вольфсбург» не готов платить за Тикнизяна больше 3 млн евро. «Вердер» тоже ведет переговоры с «Локо» (Metaratings)

Наир Тикнизян может продолжить карьеру в Германии, Испании или Италии.

По информации Metaratings, «Вердер», чье предложение по на 2,5 млн евро ранее отклонил «Локомотив», не намерен повышать предложение, однако переговоры между клубами по-прежнему ведутся.

Также «Локомотив» ведет переговоры с «Вольфсбургом», однако немецкий клуб не готов платить за 24-летнего защитника больше 3 миллионов евро.

Кроме того, интерес к Тикнизяну сохраняет « » – защитник « » находится в шорт-листе испанского клуба. В июне «Реал Сосьедад» предложил «Локомотиву» за Тикнизяна 2 миллиона евро.

Сообщается также об интересе со стороны «Болоньи» и « », чьи скауты просматривали Тикнизяна в июне на матчах за сборную Армении. Однако ни один из этих клубов также не готов платить более 2,5 миллионов евро.

«Локомотив» готов отпустить Тикнизяна за 5,5 млн евро – за эту сумму защитник перешел в клуб в 2021 году из ЦСКА.