«Вольфсбург» не готов платить за Тикнизяна больше 3 млн евро. «Вердер» тоже ведет переговоры с «Локо» (Metaratings)
Наир Тикнизян может продолжить карьеру в Германии, Испании или Италии.
По информации Metaratings, «Вердер», чье предложение по Тикнизяну на 2,5 млн евро ранее отклонил «Локомотив», не намерен повышать предложение, однако переговоры между клубами по-прежнему ведутся.
Также «Локомотив» ведет переговоры с «Вольфсбургом», однако немецкий клуб не готов платить за 24-летнего защитника больше 3 миллионов евро.
Кроме того, интерес к Тикнизяну сохраняет «Реал Сосьедад» – защитник «Локомотива» находится в шорт-листе испанского клуба. В июне «Реал Сосьедад» предложил «Локомотиву» за Тикнизяна 2 миллиона евро.
Сообщается также об интересе со стороны «Болоньи» и «Эмполи», чьи скауты просматривали Тикнизяна в июне на матчах за сборную Армении. Однако ни один из этих клубов также не готов платить более 2,5 миллионов евро.
«Локомотив» готов отпустить Тикнизяна за 5,5 млн евро – за эту сумму защитник перешел в клуб в 2021 году из ЦСКА.
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