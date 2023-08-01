«Вольфсбург» не готов платить за Тикнизяна больше 3 млн евро. «Вердер» тоже ведет переговоры с «Локо» (Metaratings)

Теги Локомотив Вердер Вольфсбург Эмполи премьер-лига Россия бундеслига Германия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Болонья Наир Тикнизян Футбол

Наир Тикнизян может продолжить карьеру в Германии, Испании или Италии.

По информации Metaratings, «Вердер», чье предложение по Тикнизяну на 2,5 млн евро ранее отклонил «Локомотив», не намерен повышать предложение, однако переговоры между клубами по-прежнему ведутся.

Также «Локомотив» ведет переговоры с «Вольфсбургом», однако немецкий клуб не готов платить за 24-летнего защитника больше 3 миллионов евро.

Кроме того, интерес к Тикнизяну сохраняет «Реал Сосьедад» – защитник «Локомотива» находится в шорт-листе испанского клуба. В июне «Реал Сосьедад» предложил «Локомотиву» за Тикнизяна 2 миллиона евро.

Сообщается также об интересе со стороны «Болоньи» и «Эмполи», чьи скауты просматривали Тикнизяна в июне на матчах за сборную Армении. Однако ни один из этих клубов также не готов платить более 2,5 миллионов евро.

«Локомотив» готов отпустить Тикнизяна за 5,5 млн евро – за эту сумму защитник перешел в клуб в 2021 году из ЦСКА.

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7 комментариев

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T622222
Это не цена - это бесплатно
+33
-3
+30
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mergenchiki
Его за 5.5 миллионов брали а после его прогресса он что ли понизился в цене? 😂
+17
-3
+14
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Никита Самарин
3 миллиона евро унизительно мало, Наир сейчас в такой форме, что 6-7 просить можно.
+16
-4
+12
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Dmitry Orlov
Не готовы платить - приходите, когда будете готовы платить, Локомотив-то тут при чём, это же не благотворительная организация.
+5
-1
+4
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Не придумал...
7-8 млн€ его цена
+5
-3
+2
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