Чалов о Захаряне в «Сосьедаде»: «Это глоток воздуха для молодых ребят с учетом ситуации вокруг. Очень рад за Арсена»

Федор Чалов назвал «глотком воздуха» переезд Арсена Захаряна в Испанию.

Полузащитник «Динамо» в ближайшее время должен стать игроком «Реал Сосьедад».

«Очень рад за . « » играет в Лиге чемпионов, так что это просто суперский вариант.

Дай бог, чтобы все получилось. С учетом ситуации вокруг – этот переход будет глотком воздуха для молодых ребят», – сказал форвард , игравший в швейцарском «Базеле» на правах аренды в сезоне-2021/22.

Захарян в «Сосьедаде» – с «Динамо» договорились. Что известно о переходе?

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