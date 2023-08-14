Чалов о Захаряне в «Сосьедаде»: «Это глоток воздуха для молодых ребят с учетом ситуации вокруг. Очень рад за Арсена»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Динамо Москва Политика Федор Чалов Чемпионат.com Арсен Захарян Футбол

Федор Чалов назвал «глотком воздуха» переезд Арсена Захаряна в Испанию.

Полузащитник «Динамо» в ближайшее время должен стать игроком «Реал Сосьедад».

«Очень рад за Захаряна. «Реал Сосьедад» играет в Лиге чемпионов, так что это просто суперский вариант.

Дай бог, чтобы все получилось. С учетом ситуации вокруг – этот переход будет глотком воздуха для молодых ребят», – сказал форвард ЦСКА, игравший в швейцарском «Базеле» на правах аренды в сезоне-2021/22.

Захарян в «Сосьедаде» – с «Динамо» договорились. Что известно о переходе?

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32 комментария

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Алексей Ненахов
Ответ therealgreenman
У нас молодые ребята многие и в ЛЧ хотят поиграть и личку не дурную, но когда выбор встаёт между ЛЧ и личкой, тут выбор сразу становится очевидным…
Потому что Лч можно и по телевизору посмотреть )
+42
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+42
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therealgreenman
У нас молодые ребята многие и в ЛЧ хотят поиграть и личку не дурную, но когда выбор встаёт между ЛЧ и личкой, тут выбор сразу становится очевидным…
+24
-3
+21
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Aleksey Yashin
Чувствуется, что Чалов сам хочет в Европу, как паспортист на хорошей зарплате до конца карьеры сидеть не будет
+17
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IlyaGrain
Ответ therealgreenman
У нас молодые ребята многие и в ЛЧ хотят поиграть и личку не дурную, но когда выбор встаёт между ЛЧ и личкой, тут выбор сразу становится очевидным…
И кто же интересно из молодых ребят выбрал деньги вместо ЛЧ ? Это уже похоже на миф, мол наша молодежь нарасхват, но они не едут из-за своей жадности🤷🏻‍♂️ они тупо слабее 99% игроков топ-5 лиг
+8
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Batyr Demessinov
удачи, Арсену!
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versus_
Ответ Yan Sadkovskiy
Арсен - молодец, не стал останавливаться в своем футбольном развитии, да и чемпионат подобран для начала неплохой, чтобы окрепнуть и заявить о себе
Да уж, чемпионат Реала и Барсы, в котором творили Месси и Рон, для начала неплохой.)
+6
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Уставший Фергюсон
Вперед Арсен и не забывай свои корни есть вещи на порядок выше, слышишь 😁😁
+5
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Balt
Ответ Yan Sadkovskiy
Арсен - молодец, не стал останавливаться в своем футбольном развитии, да и чемпионат подобран для начала неплохой, чтобы окрепнуть и заявить о себе
Неплохой? ) Это топ-лига и это клуб который будет играть в ЛЧ. Клуб который по составу дороже Динамо почти в 5 раз и дороже Зенита в 2,5 раза. Это не то что неплохо это великолепно. ) Челси, Фейенорд, это из крайности в крайность, а тут прям с виду оптимальное решение, тем более если не как с Лацио когда ГТ в составе вообще не видел.
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Алексей Ненахов
Ответ Уставший Фергюсон
Вперед Арсен и не забывай свои корни есть вещи на порядок выше, слышишь 😁😁
За Армению уже не сможет играть , к сожалению
+5
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Yan Sadkovskiy
Арсен - молодец, не стал останавливаться в своем футбольном развитии, да и чемпионат подобран для начала неплохой, чтобы окрепнуть и заявить о себе
+3
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hov13
Они с голода умирают?
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Дмитрий Никифоров
Удачи Арсен!
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Vadim Medvedev
Ответ therealgreenman
У нас молодые ребята многие и в ЛЧ хотят поиграть и личку не дурную, но когда выбор встаёт между ЛЧ и личкой, тут выбор сразу становится очевидным…
а какой нормальный человек откажется от зарплаты?
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Сергей Сергеевич
Ответ therealgreenman
У нас молодые ребята многие и в ЛЧ хотят поиграть и личку не дурную, но когда выбор встаёт между ЛЧ и личкой, тут выбор сразу становится очевидным…
У большинства игроков в вопросе между ЛЧ и личкой выбор будет в пользу лички. Саудовская Аравия тому подтверждение. Карьера футболиста коротка. И если тебе предлагают большие деньги, глупо отказываться ради какого-то далекого титула.
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Владимир Никаноров
Просто по доброму пусть у Арсена всё получится а задатки у него есть!!!
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Exciter
Я выбираю Чалова и ЦСКА! Главное, чтобы Федя феерил и вел ЦСКА к титулам.
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Собиратель хаоса
Ответ IlyaGrain
И кто же интересно из молодых ребят выбрал деньги вместо ЛЧ ? Это уже похоже на миф, мол наша молодежь нарасхват, но они не едут из-за своей жадности🤷🏻‍♂️ они тупо слабее 99% игроков топ-5 лиг
В ЛЧ можно играть не только через топ-5 лиг. Во-вторых, многие из тех, кто играют в ЛЧ начинали отнюдь не в топ-командах, а попадали туда через разные Базели и Бенфики. Но Базели и Бенфики не будут платить по 2 млн. в год, как в РПЛ. Оттуда и встает этот выбор. Никого из наших не осуждаю, я бы тоже никуда не уехал на их месте, это скорее вопрос к лиге и клубам, почему у нас такой дикий оверпрайс.
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red blue Tyumen’
Ответ IlyaGrain
И кто же интересно из молодых ребят выбрал деньги вместо ЛЧ ? Это уже похоже на миф, мол наша молодежь нарасхват, но они не едут из-за своей жадности🤷🏻‍♂️ они тупо слабее 99% игроков топ-5 лиг
Любой молодой игрок из Зенита или Спартака. Любой бы из них мог заиграть в условной Чехии или Бельгии, но они все еще в рпл
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kapitan_kakao
«Глотком воздуха для молодых ребят», сказал боец, проведший не один сезонов лучших европейских чемпионатах.

Хотелось бы и Феде пожелать хорошего предложения!
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IlyaGrain
Ответ red blue Tyumen’
Любой молодой игрок из Зенита или Спартака. Любой бы из них мог заиграть в условной Чехии или Бельгии, но они все еще в рпл
Мог бы заиграть, а мог бы и не заиграть) Только вот Чехи и Бельгийцы не засыпают клубы РПЛ предложениями 🤷🏻‍♂️
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kk.abb
Ответ Собиратель хаоса
В ЛЧ можно играть не только через топ-5 лиг. Во-вторых, многие из тех, кто играют в ЛЧ начинали отнюдь не в топ-командах, а попадали туда через разные Базели и Бенфики. Но Базели и Бенфики не будут платить по 2 млн. в год, как в РПЛ. Оттуда и встает этот выбор. Никого из наших не осуждаю, я бы тоже никуда не уехал на их месте, это скорее вопрос к лиге и клубам, почему у нас такой дикий оверпрайс.
Ничего себе разные "Бенфики", а ничего, что "Бенфика" постоянно в плей-офф лч играет и на 3 головы сильнее любого клуба РПЛ была всегда, а последние 2 года на 5 голов сильнее. Там наши бездари даром не нужны, у них топ состав.
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IlyaGrain
Ответ Собиратель хаоса
В ЛЧ можно играть не только через топ-5 лиг. Во-вторых, многие из тех, кто играют в ЛЧ начинали отнюдь не в топ-командах, а попадали туда через разные Базели и Бенфики. Но Базели и Бенфики не будут платить по 2 млн. в год, как в РПЛ. Оттуда и встает этот выбор. Никого из наших не осуждаю, я бы тоже никуда не уехал на их месте, это скорее вопрос к лиге и клубам, почему у нас такой дикий оверпрайс.
В лч можно играть не через топ-5, но недолго и в основном проигрывая , это раз ) Чалов играл в Базеле и играл неплохо, но что-то они не решили его выкупить, хотя по меркам РПЛ он топище, это два. С третьим полностью соглашусь 🤝
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Младший лейтенант
Ответ Сергей Никитин
Какой глоток? Ну будет сидеть на лавке и там глотать воздух?
Дед, не мельтеши.
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Exciter
Ответ hov13
Они с голода умирают?
Да, загибаются от нищеты, а вся страна жирует и купается в роскоши, рубль уже по цене золота за кг)))
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S. A.
Ответ Yan Sadkovskiy
Арсен - молодец, не стал останавливаться в своем футбольном развитии, да и чемпионат подобран для начала неплохой, чтобы окрепнуть и заявить о себе
"Неплохой" была бы Эредивизия или Лига 1, а Ла Лига это топ-уровень. И Сосьедад команда-завсегдатай еврокубков
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