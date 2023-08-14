Чалов о Захаряне в «Сосьедаде»: «Это глоток воздуха для молодых ребят с учетом ситуации вокруг. Очень рад за Арсена»
Федор Чалов назвал «глотком воздуха» переезд Арсена Захаряна в Испанию.
Полузащитник «Динамо» в ближайшее время должен стать игроком «Реал Сосьедад».
«Очень рад за Захаряна. «Реал Сосьедад» играет в Лиге чемпионов, так что это просто суперский вариант.
Дай бог, чтобы все получилось. С учетом ситуации вокруг – этот переход будет глотком воздуха для молодых ребят», – сказал форвард ЦСКА, игравший в швейцарском «Базеле» на правах аренды в сезоне-2021/22.
Захарян в «Сосьедаде» – с «Динамо» договорились. Что известно о переходе?
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Хотелось бы и Феде пожелать хорошего предложения!