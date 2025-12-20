Энцо Мареска: «Ньюкасл» заслуживал победить после 1-го тайма, «Челси» – после 2-го. У нас было 3-4 возможности вырвать победу»

Энцо Мареска: должны были побеждать «Ньюкасл», было 3-4 момента для этого.

Энцо Мареска считает, что «Челси» мог побеждать «Ньюкасл » (2:2).

«Конечно, соперник заслуживал победить после первого тайма, но после второго победить заслуживали мы. После второго гола у нас было три или четыре возможности вырвать победу.

Ключевым событием [первого тайма] для меня стал пропущенный нами гол: ты пропускаешь через три минуты после начала матча – и игра движется в том направлении, которое нужно сопернику. Но мы дважды забили во втором тайме и могли забить больше. Мы кое-что поменяли в перерыве. Отыгрываться на этом стадионе тяжело.

За последнюю неделю мы обыграли «Эвертон», вышли в полуфинал [Кубка лиги] и сыграли вничью с «Ньюкаслом» – а это всегда хороший результат. Я доволен реакцией футболистов», – сказал главный тренер «Челси ».