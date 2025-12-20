Валерий Овчинников: хочу, чтобы «Локо» нанес удар по «Краснодару» и «Зениту».

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ .

После 18 проведенных туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков. Вторым идет «Зенит» (39 баллов), третьим – «Локомотив» (37).

«Впереди самое страшное: весенняя часть. Все, что было осенью и летом, можно зачеркнуть. Между лидерами будет хорошая драка. Сейчас «Зенит» будет укрепляться, продаст своих жирных котов и купит более голодных. Все московские клубы тоже встряхнутся и будут бороться за чемпионство. Я бы хотел большего от «Локомотива». Они должны претендовать на чемпионство.

Это был бы мощный удар по всем зарубежным специалистам, игрокам, которые сейчас находятся в РПЛ. Представляете, какая разница в финансах между «Локомотивом » и «Краснодаром» с «Зенитом »? Те ложками жрут! Одно удовольствие кормить своих, а не чужих. Я за то, чтобы «Локо» стал чемпионом и нанес удар по «Краснодару » и «Зениту» с их отношением», – сказал Овчинников.