Кавазашвили о Карпине в «Динамо»: «Одной жопой нельзя сидеть на двух стульях. Пока он размазывает свое имя на два поста, так и останется посредственным тренером»
Кавазашвили о Карпине: одной жопой нельзя сидеть на двух стульях.
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил работу Валерия Карпина в «Динамо». 56-летний специалист покинул московский клуб в ноябре, он также возглавляет сборную России.
– Как вы оцените период работы Карпина в «Динамо»?
– Такого провала давно не вспомню у «Динамо». Одной жопой нельзя сидеть на двух стульях, пускай запомнит и делает выводы. Нельзя клуб и сборную тренировать одновременно. Много на себя брать не нужно, надо выбирать.
Он сейчас потерял авторитет, пускай берет пример с Бескова. Он приходил в команды как пожарник и по итогу делал из них чемпионов. Пускай Карпин стремится к этому, а пока он размазывает свое имя на два тренерских поста, так и останется посредственным тренером, – сказал Кавазашвили.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...35310 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Odds
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости