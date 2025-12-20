  • Спортс
  • Кавазашвили о Карпине в «Динамо»: «Одной жопой нельзя сидеть на двух стульях. Пока он размазывает свое имя на два поста, так и останется посредственным тренером»
5

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил работу Валерия Карпина в «Динамо». 56-летний специалист покинул московский клуб в ноябре, он также возглавляет сборную России. 

Как вы оцените период работы Карпина в «Динамо»?

– Такого провала давно не вспомню у «Динамо». Одной жопой нельзя сидеть на двух стульях, пускай запомнит и делает выводы. Нельзя клуб и сборную тренировать одновременно. Много на себя брать не нужно, надо выбирать.

Он сейчас потерял авторитет, пускай берет пример с Бескова. Он приходил в команды как пожарник и по итогу делал из них чемпионов. Пускай Карпин стремится к этому, а пока он размазывает свое имя на два тренерских поста, так и останется посредственным тренером, – сказал Кавазашвили. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Odds
