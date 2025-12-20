Кавазашвили о Карпине в «Динамо»: «Одной жопой нельзя сидеть на двух стульях. Пока он размазывает свое имя на два поста, так и останется посредственным тренером»

Кавазашвили о Карпине: одной жопой нельзя сидеть на двух стульях.

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил работу Валерия Карпина в «Динамо ». 56-летний специалист покинул московский клуб в ноябре, он также возглавляет сборную России.

– Как вы оцените период работы Карпина в «Динамо»?

– Такого провала давно не вспомню у «Динамо». Одной жопой нельзя сидеть на двух стульях, пускай запомнит и делает выводы. Нельзя клуб и сборную тренировать одновременно. Много на себя брать не нужно, надо выбирать.

Он сейчас потерял авторитет, пускай берет пример с Бескова . Он приходил в команды как пожарник и по итогу делал из них чемпионов. Пускай Карпин стремится к этому, а пока он размазывает свое имя на два тренерских поста, так и останется посредственным тренером, – сказал Кавазашвили.