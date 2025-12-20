Кафанов о травме Сафонова: «Откололся кусочек кости на руке на третьем пенальти, после которого он отразил еще два. Матвей пропустит от 3 до 4 недель»

Кафанов о травме Сафонова: откололся кусочек кости на руке.

Виталий Кафанов поделился подробностями о травме Матвея Сафонова , полученной в финале Межконтинентального кубка.

«Общался с Матвеем. К сожалению, подтвердилось, что у него перелом. В том виде, что откололся кусочек кости на руке. Это произошло в моменте третьего пробитого пенальти, после которого он отразил еще два.

Констатировать можно, что Матвей пропустит от трех до четырех недель и потом приступит к полноценной подготовке. Но все это время он будет продолжать тренироваться, не задействуя руку.

Хорошо (если можно так выразиться в данной ситуации), что это произошло в тот период, когда «ПСЖ » до конца года остался матч на Кубок Франции, в котором планировался играть Шевалье , а далее команду ждет двухнедельный перерыв, за который Матвей сможет подлечиться. Желаю Матвею скорейшего восстановления и возвращения в состав!» – сказал тренер вратарей сборной России.