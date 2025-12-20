Тиаго Силва перейдет в «Порту» на полгода с опцией продления до лета 2027-го
Тиаго Силва перейдет в «Порту».
Тиаго Силва продолжит карьеру в чемпионате Португалии.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что защитник, покинувший «Флуминенсе» в качестве свободного агента, присоединится к «Порту». Контракт будет рассчитан на полгода с опцией продления еще на сезон.
Статистику 41-летнего экс-защитника «Милана» и «ПСЖ» можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
