Дмитрий Аленичев: «У «Спартака» должен быть тренер, исповедующий комбинационный, зрелищный футбол, с атакующим стилем»
Аленичев: у «Спартака» должен быть тренер, исповедующий комбинационный футбол.
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос, какой специалист должен возглавить красно-белых.
– Каким должен быть новый тренер «Спартака»?
– Пока неизвестно, будет ли новый тренер у «Спартака» или останется Романов. Считаю, что у «Спартака» должен быть тренер, который исповедует по философии комбинационный, зрелищный, с атакующим стилем футбол, – сказал Аленичев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
