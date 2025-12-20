  • Спортс
  Дмитрий Аленичев: «У «Спартака» должен быть тренер, исповедующий комбинационный, зрелищный футбол, с атакующим стилем»
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос, какой специалист должен возглавить красно-белых.

Каким должен быть новый тренер «Спартака»?

– Пока неизвестно, будет ли новый тренер у «Спартака» или останется Романов. Считаю, что у «Спартака» должен быть тренер, который исповедует по философии комбинационный, зрелищный, с атакующим стилем футбол, – сказал Аленичев. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
