Дмитрий Аленичев: «У «Спартака» должен быть тренер, исповедующий комбинационный, зрелищный футбол, с атакующим стилем»

Аленичев: у «Спартака» должен быть тренер, исповедующий комбинационный футбол.

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос, какой специалист должен возглавить красно-белых.

– Каким должен быть новый тренер «Спартака»?

– Пока неизвестно, будет ли новый тренер у «Спартака » или останется Романов . Считаю, что у «Спартака» должен быть тренер, который исповедует по философии комбинационный, зрелищный, с атакующим стилем футбол, – сказал Аленичев.