Флик о возможном продлении контракта с «Барсой»: «Для меня важно, чтобы Лапорта оставался президентом, он – причина, по которой я здесь. Посмотрим, что произойдет на выборах»

Флик: для меня важно, чтобы Лапорта оставался президентом.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выразил надежду, что Жоан Лапорта сохранит пост президента клуба.

Ранее сообщалось , что каталонский клуб предложил немецкому специалисту продлить контракт до 2028 года. Действующее соглашение рассчитано до 2027-го.

«Как я уже говорил, я очень счастлив работать в этом клубе. С Деку и всеми сотрудниками, с моим штабом мы чувствуем себя очень комфортно, отношения с Деку и его командой просто невероятные. Президент – причина, по которой я здесь, и я очень счастлив. Очень важно иметь такое доверие. Мой штаб это чувствует, и это очень приятно видеть.

Посмотрим, что произойдет в следующем году на выборах, но я рад быть здесь еще полтора года. Однако такие вопросы – дело президента. Для меня важно, чтобы он оставался президентом, это все, что я могу сказать. Мне очень нравится работать в этом клубе», – сказал Флик.