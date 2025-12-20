Бауэр утвержден главным тренером «Вольфсбурга». Контракт – до лета 2027 года
Бауэр стал главным тренером «Вольфсбурга».
Даниэль Бауэр утвержден в качестве главного тренера «Вольфсбурга».
43-летний специалист, исполнявший соответствующие обязанности после ноябрьского увольнения Паула Симониса, заключил контракт сроком до лета 2027 года.
В четырех матчах под руководством Бауэра команда набрала семь очков и идет на 13-м месте в Бундеслиге.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Вольфсбурга»
