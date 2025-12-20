Бауэр утвержден главным тренером «Вольфсбурга». Контракт – до лета 2027 года

Бауэр стал главным тренером «Вольфсбурга».

Даниэль Бауэр утвержден в качестве главного тренера «Вольфсбурга ».

43-летний специалист, исполнявший соответствующие обязанности после ноябрьского увольнения Паула Симониса, заключил контракт сроком до лета 2027 года.

В четырех матчах под руководством Бауэра команда набрала семь очков и идет на 13-м месте в Бундеслиге.