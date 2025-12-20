Холанд забил в третьем матче подряд.

Эрлинг Холанд забил четыре гола в трех последних играх.

Форвард «Манчестер Сити» сделал дубль в матче АПЛ против «Вест Хэма ». 14 декабря он дважды поразил ворота «Кристал Пэлас», а 10-го отличился в игре с «Реалом».

В этом сезоне норвежец забил 38 голов в 29 играх: 25 – за клуб, 13 – за национальную команду. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .