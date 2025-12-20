  • Спортс
  Кубок Африки будет проводиться раз в 4 года с 2028-го. Появится новый ежегодный турнир – Лига африканских наций
Кубок Африки будет проводиться раз в 4 года с 2028-го. Появится новый ежегодный турнир – Лига африканских наций

Кубок Африки будет проводиться раз в 4 года.

С 2028 года розыгрыш Кубка Африки будет проходить раз в четыре года. 

Об этом сообщил президент Конфедерации африканского футбола Патрис Мотсепе. Он также объявил, что с 2029 года будет проходить новый ежегодный турнир – Лига африканских наций. 

С 1968 года Кубок Африки разыгрывался раз в два года. В одном случае турнир проводился два года подряд – в 2012-м и 2013-м. 

