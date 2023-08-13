Смолов не считает «Динамо» конкурентоспособным: «Мы не усилились, плюс нет Захаряна. Если задачи – борьба за тройку, нужны трансферы»

Теги Локомотив Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Оренбург Фабиан Бальбуэна Арсен Захарян Футбол

Федор Смолов считает, что «Динамо» нуждается в усилении состава.

– Насколько уход Захаряна бьет по амбициям «Динамо»?

– Мне сложно сказать. Конечно, Арсен – ведущий игрок и он уезжает, но мы все ждем трансферов. Надеюсь, что получится привезти хороших игроков, которые если и не смогут заменить, но хотя бы помогут.

– Звучит так, будто нынешний состав не совсем конкурентоспособен.

– Я так считаю, да.

– Почему?

– Мы заняли девятое место. Окей, это ниже нашего потенциала. При этом мы упустили седьмое место в очном поединке против «Оренбурга» и равное количество очков с «Локомотивом» – окей, грубо говоря, мы даже седьмые. Вернулся Фаби [Бальбуэна], что супер и хорошая помощь. Но считаю, мы не усилились плюс Арсена нет.

– Замены тренера недостаточно?

– Этого достаточно. Но если ожидания от нас и задачи, которые нам озвучиваются – борьба за тройку, то нам нужны трансферы, – сказал нападающий «Динамо». 

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8 комментариев

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Артём Амирджанян
Все адекватно расставил по полочкам
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T622222
Адекватно
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Sergey Khudyakov
ща договорится и случится трансфер на выход...
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Сергей48
Фёдор, не паникуй!
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therealgreenman
А какой потенциал у современного Динамо Москва? Не брать в расчёт советское время если
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Один живой
Фёдор команду ищет по ходу. Тюкавину место надо освобождать.
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Никита Самарин
Всё так. Игроки нужны, особенно в центр поля (всё-таки когда у тебя в опорной зоне играет Лаксальт и Фомин, рассчитывать на высокие места крайне оптимистично).
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