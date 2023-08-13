Смолов не считает «Динамо» конкурентоспособным: «Мы не усилились, плюс нет Захаряна. Если задачи – борьба за тройку, нужны трансферы»
Федор Смолов считает, что «Динамо» нуждается в усилении состава.
– Насколько уход Захаряна бьет по амбициям «Динамо»?
– Мне сложно сказать. Конечно, Арсен – ведущий игрок и он уезжает, но мы все ждем трансферов. Надеюсь, что получится привезти хороших игроков, которые если и не смогут заменить, но хотя бы помогут.
– Звучит так, будто нынешний состав не совсем конкурентоспособен.
– Я так считаю, да.
– Почему?
– Мы заняли девятое место. Окей, это ниже нашего потенциала. При этом мы упустили седьмое место в очном поединке против «Оренбурга» и равное количество очков с «Локомотивом» – окей, грубо говоря, мы даже седьмые. Вернулся Фаби [Бальбуэна], что супер и хорошая помощь. Но считаю, мы не усилились плюс Арсена нет.
– Замены тренера недостаточно?
– Этого достаточно. Но если ожидания от нас и задачи, которые нам озвучиваются – борьба за тройку, то нам нужны трансферы, – сказал нападающий «Динамо».
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