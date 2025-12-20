Титов о Батракове и Кисляке в «Спартаке»: «Кто их отдаст? Для чего нужна академия? Можно обратить внимание на своих воспитанников, а не тратить миллионы»
Титов о Батракове и Кисляке в «Спартаке»: кто их отдаст?.
Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался на тему того, стоит ли московской команде покупать звездных российских футболистов.
– «Спартаку» стоит побороться за Батракова и Кисляка или, например, перехватить у ЦСКА Баринова? Или стоит лучше выращивать своих воспитанников?
– Для чего нужна академия? Можно обратить внимание на своих воспитанников, а не тратить миллионы на Батракова или Кисляка. Во-первых, кто их отдаст? А если и согласятся, то это будет баснословный ценник для нашего чемпионата. Если для Европы это 20 млн евро, то в России будут все 30, а возможно, и больше. Но такие деньги уже, по-моему, и «Зенит» не будет платить, – сказал Титов.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...34920 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости