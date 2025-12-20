Титов о Батракове и Кисляке в «Спартаке»: «Кто их отдаст? Для чего нужна академия? Можно обратить внимание на своих воспитанников, а не тратить миллионы»

Титов о Батракове и Кисляке в «Спартаке»: кто их отдаст?.

Экс-капитан «Спартака » Егор Титов высказался на тему того, стоит ли московской команде покупать звездных российских футболистов.

– «Спартаку» стоит побороться за Батракова и Кисляка или, например, перехватить у ЦСКА Баринова? Или стоит лучше выращивать своих воспитанников?

– Для чего нужна академия? Можно обратить внимание на своих воспитанников, а не тратить миллионы на Батракова или Кисляка. Во-первых, кто их отдаст? А если и согласятся, то это будет баснословный ценник для нашего чемпионата. Если для Европы это 20 млн евро, то в России будут все 30, а возможно, и больше. Но такие деньги уже, по-моему, и «Зенит» не будет платить, – сказал Титов.