Минин о переходе Захаряна: «В «Сосьедаде» проявить себя проще, чем Миранчуку в «Аталанте»

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига трансферы Динамо Москва Sports.ru Матч ТВ Московский Кубок Селебрити Арсен Захарян Станислав Минин Winline Медиалига Медиафутбол

Станислав Минин считает, что Захарян точно получит шанс в «Реал Сосьедаде».

– Чего ждать от перехода?

– «Реал Сосьедад» каждый год играет в еврокубках. В этом сезоне – вообще в ЛЧ. Более чем приличная команда для игрока из России. Пока рано говорить о дальнейшей судьбе Захаряна. По таланту он – игрок для топ-лиги.

Что по характеру, что в голове, как он адаптируется, как приживется в стране без привычного окружения – этого никто не знает. Если отнесется профессионально, проявит себя. В «Сосьедаде» это сделать проще, чем Миранчуку в «Аталанте».

– Насколько для «Сосьедада» 12 млн евро большие деньги?

– Для «Сосьедада» это заметные деньги, но понятная инвестиция. Игроком интересовался «Челси». Это продаваемый актив. Если Захарян блеснет, деньги за него будет получать «Сосьедад».

– За счет чего Арсен может добиться успехов в Испании?

– Он техничен, агрессивен, хорошо читает игру, играл в прессинг-системе Шварца. «Реал-Сосьедад» после ухода Сильвы будет играть в 4-3-3 с одним чистым опорником, знакомая модель.

Конкуренты Захаряна – восьмерки Мерино и Мендес. Уровень сборной Испании. Или Таке Кубо на позиции флангового нападающего. Сложно. Но в «Сосьедаде» обычно все получают шанс. Один-два хороших матча – и ты получишь еще шансы. И так далее, – рассказал комментатор «Матч ТВ» и WInline Медиалиги в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

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14 комментариев

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Кирилл Сидеров
"Станислав Минин точно получит шанс в «Реал Сосьедаде»".
Так Минин переходит или Захарян?
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Вильгельм де Геннин
«Станислав Минин точно получит шанс в Сосьедаде» - а Минин на какой позиции играет?
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Вильгельм де Геннин
«Станислав Минин точно получит шанс в Сосьедаде» - а Минин на какой позиции играет?
Ложный комментатор🤓
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Циник Петербургский
Захаряну удачи в Испании! Буду с интересом следить за продолжением его карьеры.
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Владимир Никаноров
Всего наилучшего Арсену талант должен развиваться в топ клубах Европы поэтому его переход это хорошая мотивация...
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Никита Самарин
В любом случае, будет интересно 🧐.
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Алексей Гусев
да и Миранчуку было бы проще в ЛЛ или БЛ в команде уровня Сосьедада-Байера.
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Арман Царнаев
Посмотрел трансферы Реала, там нападающие, защитники и вратарь, Сильва играл в основе, теперь его нет, все ясно)
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раскаявшийся жиробас
Сосьедад Минина получается)
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Вильгельм де Геннин
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ложный комментатор🤓
Хаха:) зашла:)
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