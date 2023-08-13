Минин о переходе Захаряна: «В «Сосьедаде» проявить себя проще, чем Миранчуку в «Аталанте»

Станислав Минин считает, что Захарян точно получит шанс в «Реал Сосьедаде».

– Чего ждать от перехода?

– « » каждый год играет в еврокубках. В этом сезоне – вообще в ЛЧ. Более чем приличная команда для игрока из России. Пока рано говорить о дальнейшей судьбе Захаряна. По таланту он – игрок для топ-лиги.

Что по характеру, что в голове, как он адаптируется, как приживется в стране без привычного окружения – этого никто не знает. Если отнесется профессионально, проявит себя. В «Сосьедаде» это сделать проще, чем Миранчуку в «Аталанте».

– Насколько для «Сосьедада» 12 млн евро большие деньги?

– Для «Сосьедада» это заметные деньги, но понятная инвестиция. Игроком интересовался «Челси». Это продаваемый актив. Если Захарян блеснет, деньги за него будет получать «Сосьедад».

– За счет чего может добиться успехов в Испании?

– Он техничен, агрессивен, хорошо читает игру, играл в прессинг-системе Шварца. «Реал-Сосьедад» после ухода Сильвы будет играть в 4-3-3 с одним чистым опорником, знакомая модель.

Конкуренты Захаряна – восьмерки Мерино и Мендес. Уровень сборной . Или Таке на позиции флангового нападающего. Сложно. Но в «Сосьедаде» обычно все получают шанс. Один-два хороших матча – и ты получишь еще шансы. И так далее, – рассказал комментатор « » и в интервью корреспонденту .ru Илье Ковалеву.