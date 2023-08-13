Минин о переходе Захаряна: «В «Сосьедаде» проявить себя проще, чем Миранчуку в «Аталанте»
Станислав Минин считает, что Захарян точно получит шанс в «Реал Сосьедаде».
– Чего ждать от перехода?
– «Реал Сосьедад» каждый год играет в еврокубках. В этом сезоне – вообще в ЛЧ. Более чем приличная команда для игрока из России. Пока рано говорить о дальнейшей судьбе Захаряна. По таланту он – игрок для топ-лиги.
Что по характеру, что в голове, как он адаптируется, как приживется в стране без привычного окружения – этого никто не знает. Если отнесется профессионально, проявит себя. В «Сосьедаде» это сделать проще, чем Миранчуку в «Аталанте».
– Насколько для «Сосьедада» 12 млн евро большие деньги?
– Для «Сосьедада» это заметные деньги, но понятная инвестиция. Игроком интересовался «Челси». Это продаваемый актив. Если Захарян блеснет, деньги за него будет получать «Сосьедад».
– За счет чего Арсен может добиться успехов в Испании?
– Он техничен, агрессивен, хорошо читает игру, играл в прессинг-системе Шварца. «Реал-Сосьедад» после ухода Сильвы будет играть в 4-3-3 с одним чистым опорником, знакомая модель.
Конкуренты Захаряна – восьмерки Мерино и Мендес. Уровень сборной Испании. Или Таке Кубо на позиции флангового нападающего. Сложно. Но в «Сосьедаде» обычно все получают шанс. Один-два хороших матча – и ты получишь еще шансы. И так далее, – рассказал комментатор «Матч ТВ» и WInline Медиалиги в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.
Так Минин переходит или Захарян?