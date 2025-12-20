ФНЛ представила «Футбольный ландшафт 2025» – отчет о трендах и тенденциях в Первой и Второй лигах
Футбольная национальная лига выпустила отчет «Футбольный ландшафт ФНЛ 2025» с данными по первой части сезона Лиги PARI и LEON-Второй Лиги А, а также результаты полноценного сезона-2025 LEON-Второй Лиги Б.
Отчет предназначен для клубов, руководителей, партнеров, болельщиков, СМИ и всех заинтересованных представителей футбольной семьи. Это глубокий анализ текущих трендов и тенденций в российском профессиональном футболе.
Новое издание отчета претерпело значительные изменения и дополнения, чтобы обеспечить максимально полную картину развития лиг. Основные разделы отчета:
Общая информация;
Посещаемость;
Трансферы;
Футболисты;
Главные тренеры
В документ были интегрированы новые блоки, повышающие его ценность и прозрачность:
Финансы;
Трансляции;
Методология (включен подробный блок с описанием методологии исследования, объяснением формул расчета ключевых показателей и указанием источников данных, что гарантирует прозрачность и достоверность анализа).
Информация в отчете теперь представлена с акцентом на динамику, что позволяет четко проследить тренды и тенденции в лигах.
Ознакомиться с полным спортивным отчетом «Футбольный ландшафт ФНЛ 2025» можно по ссылке.