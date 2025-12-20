  • Спортс
ФНЛ представила «Футбольный ландшафт 2025» – отчет о трендах и тенденциях в Первой и Второй лигах

Футбольная национальная лига выпустила отчет «Футбольный ландшафт ФНЛ 2025» с данными по первой части сезона Лиги PARI и LEON-Второй Лиги А, а также результаты полноценного сезона-2025 LEON-Второй Лиги Б.

Отчет предназначен для клубов, руководителей, партнеров, болельщиков, СМИ и всех заинтересованных представителей футбольной семьи. Это глубокий анализ текущих трендов и тенденций в российском профессиональном футболе.

Новое издание отчета претерпело значительные изменения и дополнения, чтобы обеспечить максимально полную картину развития лиг. Основные разделы отчета:

  • Общая информация;

  • Посещаемость;

  • Трансферы;

  • Футболисты;

  • Главные тренеры

В документ были интегрированы новые блоки, повышающие его ценность и прозрачность:

  • Финансы;

  • Трансляции;

  • Методология (включен подробный блок с описанием методологии исследования, объяснением формул расчета ключевых показателей и указанием источников данных, что гарантирует прозрачность и достоверность анализа).

Информация в отчете теперь представлена с акцентом на динамику, что позволяет четко проследить тренды и тенденции в лигах.

Ознакомиться с полным спортивным отчетом «Футбольный ландшафт ФНЛ 2025» можно по ссылке.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт ФНЛ
logoПервая лига
logoтактика
logoВторая лига Б
бизнес
деньги
logoВторая лига А
телевидение
болельщики
трансферы
