Генич о переходе Захаряна: «Идеальный вариант – «Фейеноорд», но «Сосьедад» – тоже неплохо»

Константин Генич высказался о переходе Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

– Захарян уезжает в Европу. Когда он был гостем в «Коммент.Шоу», вы сказали, что « » для него – идеальный вариант. Почему?

– На тот момент были разговоры о « », и по «Челси» у меня были сомнения. Я уже знал, что «Сосьедад» интересуется . Владея этим полуинсайдом, я сказал, что Испания ему бы подошла больше. В Англии более силовой, интенсивный, быстрый футбол. Мне казалось, что ему будет непросто. А в Испании, тем более небольшой Сан-Себастьян, там может быть попроще.

Я его искренне поздравляю, потому что Сан-Себастьян не просто классный город – это восхитительный город, потрясающий. Больше, конечно, пенсионерский. Но Бискайский залив, потрясающая кухня, безумное количество мишленовских ресторанов на душу населения.

С игровой точки зрения ситуация изменилась. Я по-прежнему считаю, что Испания для Арсена подходит. Но, мне кажется, ему будет непросто в «Сосьедаде». Команда тоже быстрая, с интересным тренером, который давно в клубе. Арсену повезло, что закончил карьеру , и клуб искал футболиста на это место. Если мы рассматриваем этот переход как замену Сильве, то это уже большое достижение для .

Команда участвует в Лиге чемпионов. Команда дома на новом стадионе играет всегда очень агрессивно и ярко. Там всегда сложно любому сопернику, включая «Барселону», «Реал» и « ».

Но конкуренция в середине поля очень высокая. Сразу выбить как кого-то из состава вряд ли получится. Но сезон длинный: , чемпионат и Лига чемпионов, я думаю, что игровое время он получит.

мне казалось, когда появились слухи о « » – идеальный вариант уехать в . Тоже Лига чемпионов, команда – чемпион страны, но «Сосьедад» – тоже неплохо. Я бы даже сказал, очень хорошо. Это даже, наверное, лучше, чем « », в которую ездил .

– «Сосьедад» – это перевалочный пункт на пути в гранд, потолок или Захарян уже прыгнул выше головы?

– Зависит от него. Он уезжает в хорошем возрасте. Можно быстро окунуться в новую среду, постараться быстро выучить язык.

Сказать, что это потолок или есть еще потенциал для роста, я сейчас не берусь. Кто знает, как будет развиваться карьера? Будут ли ему доверять?

У «Сосьедада» потрясающая академия. Много воспитанников в составе, их очень ценят и любят. Публика очень требовательная и специфичная: своему они еще могут простить недочеты, а если приезжает парень из Европы, тем более из России, наверное, Арсен будет находиться под микроскопом.

Команда абсолютно не пафосная, даже несмотря на то, что именно «Сосьедад» в Испании зовут «Реал», а мадридский «Реал» зовут « ». Выбор хороший, дальше уже все зависит от Арсена. Он будет тренироваться с командой, будет выходить в кубковых матчах. Как раз в этих играх и надо себя показывать.

В «Сосьедаде» умеют раскрывать сильные качества игроков. Например, , который много команд сменил, мог оказаться в «Барселоне», был в мадридском «Реале», но почти там не играл, был в «Мальорке», но сейчас в «Сосьедаде» неплохо смотрится.

Или Мартин Эдегор. В «Сосьедаде» после работы со Слуцким он был одним из лидеров, круто смотрелся и оказался в «Арсенале», где сейчас капитан, – рассказал комментатор и главный тренер медиафутбольной команды « » в беседе с корреспондентом .ru Ильей Ковалевым.