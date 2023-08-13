Генич о переходе Захаряна: «Идеальный вариант – «Фейеноорд», но «Сосьедад» – тоже неплохо»

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Константин Генич высказался о переходе Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

– Захарян уезжает в Европу. Когда он был гостем в «Коммент.Шоу», вы сказали, что «Реал Сосьедад» для него – идеальный вариант. Почему?

– На тот момент были разговоры о «Челси», и по «Челси» у меня были сомнения. Я уже знал, что «Сосьедад» интересуется Арсеном. Владея этим полуинсайдом, я сказал, что Испания ему бы подошла больше. В Англии более силовой, интенсивный, быстрый футбол. Мне казалось, что ему будет непросто. А в Испании, тем более небольшой Сан-Себастьян, там может быть попроще.

Я его искренне поздравляю, потому что Сан-Себастьян не просто классный город – это восхитительный город, потрясающий. Больше, конечно, пенсионерский. Но Бискайский залив, потрясающая кухня, безумное количество мишленовских ресторанов на душу населения.

С игровой точки зрения ситуация изменилась. Я по-прежнему считаю, что Испания для Арсена подходит. Но, мне кажется, ему будет непросто в «Сосьедаде». Команда тоже быстрая, с интересным тренером, который давно в клубе. Арсену повезло, что закончил карьеру Давид Сильва, и клуб искал футболиста на это место. Если мы рассматриваем этот переход как замену Сильве, то это уже большое достижение для Захаряна.

Команда участвует в Лиге чемпионов. Команда дома на новом стадионе играет всегда очень агрессивно и ярко. Там всегда сложно любому сопернику, включая «Барселону», «Реал» и «Атлетико».

Но конкуренция в середине поля очень высокая. Сразу выбить как кого-то из состава вряд ли получится. Но сезон длинный: Кубок Испании, чемпионат и Лига чемпионов, я думаю, что игровое время он получит.

Хотя мне казалось, когда появились слухи о «Фейеноорде» – идеальный вариант уехать в Нидерланды. Тоже Лига чемпионов, команда – чемпион страны, но «Сосьедад» – тоже неплохо. Я бы даже сказал, очень хорошо. Это даже, наверное, лучше, чем «Сельта», в которую ездил Смолов.

– «Сосьедад» – это перевалочный пункт на пути в гранд, потолок или Захарян уже прыгнул выше головы?

– Зависит от него. Он уезжает в хорошем возрасте. Можно быстро окунуться в новую среду, постараться быстро выучить язык.

Сказать, что это потолок или есть еще потенциал для роста, я сейчас не берусь. Кто знает, как будет развиваться карьера? Будут ли ему доверять?

У «Сосьедада» потрясающая академия. Много воспитанников в составе, их очень ценят и любят. Публика очень требовательная и специфичная: своему они еще могут простить недочеты, а если приезжает парень из Европы, тем более из России, наверное, Арсен будет находиться под микроскопом.

Команда абсолютно не пафосная, даже несмотря на то, что именно «Сосьедад» в Испании зовут «Реал», а мадридский «Реал» зовут «Мадридом». Выбор хороший, дальше уже все зависит от Арсена. Он будет тренироваться с командой, будет выходить в кубковых матчах. Как раз в этих играх и надо себя показывать.

В «Сосьедаде» умеют раскрывать сильные качества игроков. Например, Такефуса Кубо, который много команд сменил, мог оказаться в «Барселоне», был в мадридском «Реале», но почти там не играл, был в «Мальорке», но сейчас в «Сосьедаде» неплохо смотрится. 

Или Мартин Эдегор. В «Сосьедаде» после работы со Слуцким он был одним из лидеров, круто смотрелся и оказался в «Арсенале», где сейчас капитан, – рассказал комментатор и главный тренер медиафутбольной команды «Матч ТВ» в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.

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15 комментариев

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corazón blanco
Преимущество в Сосьедаде в том, что там прекрасный тренер Иманьоль, который доверяет молодым и не садит их в глубокий запас после нескольких ошибок, ну и чемпионат куда сильнее, чем голландский. А здоровая конкуренция - это всегда прекрасно, главное засучить рукава и готовиться работать за себя и за того парня и тогда все может получиться, потенциал есть.
+14
-2
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Алексей Игоревич
Генича мнение как и Журавеля - никого не интересует
+19
-14
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Кирилл Сидеров
Ответ Алексей Игоревич
Генича мнение как и Журавеля - никого не интересует
но ты зашел и оставил свой комментарий!
+9
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Royal Watcher
Да конечно, чтож не Монца?
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Cearvm
Ответ Алексей Игоревич
Генича мнение как и Журавеля - никого не интересует
Куда уж многолетнему комментатору Ла Лиги что-то знать. Проще отметиться комментом ради плюсиков толпы без мнения по самой новости)
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SaH4r.
открыт новый тег - Сосьедад Захаряна
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damondiamond
человеку нужно будет заменить Давида Сильву в будущем, ничего себе неплохой вариант
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Никита Самарин
Конкуренция действительно большая, но Арсену точно не стоит её бояться, если он хочет стать 🔝 игроком.
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Cearvm
По позиции Захарян попадает на Браиса Мендеса, так просто его из основы не выкинуть. Но там центральный нападающий непонятный, играют Садик и вообще плотный баночник Фернандес, да и справа можно с Кубо побороться. Ситуация рабочая вполне. Плюс примеры молодых игроков в Сосьедаде последних лет вдохновляют.
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иц а мэн
как раз таки РС идеальный вариант
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ponso
Ответ Алексей Игоревич
Генича мнение как и Журавеля - никого не интересует
Нет, не интересует, но они оплачены)
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cektor
Ответ Алексей Игоревич
Генича мнение как и Журавеля - никого не интересует
Он комментатор , это его работа что то языком чесать
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dimon33379
Ответ Алексей Игоревич
Генича мнение как и Журавеля - никого не интересует
не знаю, как кому он в качестве комментатора, дело вкуса-но в футболе Генич разбирается получше многих.
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