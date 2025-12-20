  • Спортс
  Лебеф об Экитике: «Он показывает выдающуюся игру с первого матча за «Ливерпуль». Он перешел в клуб, у которого большие проблемы, но забивает. Юго не заслуживает ничего, кроме пятерки с плюсом»
Лебеф об Экитике: «Он показывает выдающуюся игру с первого матча за «Ливерпуль». Он перешел в клуб, у которого большие проблемы, но забивает. Юго не заслуживает ничего, кроме пятерки с плюсом»

Франк Лебеф высоко оценил игру Юго Экитике за «Ливерпуль».

Бывший защитник «Челси» Франк Лебеф поделился мнением об игре нападающего «Ливерпуля» Юго Экитике.

«Он показывает выдающуюся игру с первого матча за «Ливерпуль». Как сказал Шака [Хислоп], он в классе, где все ученики очень-очень плохи (улыбается). И он единственный, кто не тонет вместе с ними. 

Он перешел в большой клуб, у которого сейчас большие проблемы, и продолжает забивать. Он не заслуживает ничего, кроме пятерки с плюсом. Он показывает выдающуюся игру для человека, который только что перешел в новый клуб. 

Мы знаем, что большинству игроков переход из Германии [в АПЛ] дается непросто, потому что футбол отличается. Этот парень был ярок с самого начала. И я говорю это не потому, что он француз или потому что он подарил мне футболку, а потому, что он показывает выдающуюся игру. Он ни разу не жаловался на то, что попадал в запас. Каждый раз, когда он выходил на замену, он был лучшим игроком и что-то менял в игре. Парень заслуживает пятерку с плюсом», – сказал Лебеф. 

