ПАОК устно предложил «Зениту» подписать Чалова в обмен на Эраковича (Иван Карпов)
Федор Чалов может перейти в «Зенит».
«Зенит» и ПАОК могут совершить обмен игроками.
Греческий клуб устно предложил петербуржцам обменять защитника Страхиню Эраковича на нападающего Федора Чалова, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Отмечается, что сине-бело-голубые предпочитают получить за трансфер сербского футболиста определенную сумму денег и не считают Чалова главным кандидатом для укрепления атаки. При этом не исключается, что сделки по переходу этих игроков в итоге будут заключены в том или ином формате.
В текущем розыгрыше чемпионата Греции Чалов провел 9 матчей и забил 1 гол. На счету Эраковича 12 игр в этом сезоне Мир РПЛ.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
