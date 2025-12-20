ПАОК устно предложил «Зениту» подписать Чалова в обмен на Эраковича (Иван Карпов)

Федор Чалов может перейти в «Зенит».

«Зенит » и ПАОК могут совершить обмен игроками.

Греческий клуб устно предложил петербуржцам обменять защитника Страхиню Эраковича на нападающего Федора Чалова , сообщает инсайдер Иван Карпов.

Отмечается, что сине-бело-голубые предпочитают получить за трансфер сербского футболиста определенную сумму денег и не считают Чалова главным кандидатом для укрепления атаки. При этом не исключается, что сделки по переходу этих игроков в итоге будут заключены в том или ином формате.

В текущем розыгрыше чемпионата Греции Чалов провел 9 матчей и забил 1 гол. На счету Эраковича 12 игр в этом сезоне Мир РПЛ .