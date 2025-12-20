34

ПАОК устно предложил «Зениту» подписать Чалова в обмен на Эраковича (Иван Карпов)

Федор Чалов может перейти в «Зенит».

«Зенит» и ПАОК могут совершить обмен игроками. 

Греческий клуб устно предложил петербуржцам обменять защитника Страхиню Эраковича на нападающего Федора Чалова, сообщает инсайдер Иван Карпов. 

Отмечается, что сине-бело-голубые предпочитают получить за трансфер сербского футболиста определенную сумму денег и не считают Чалова главным кандидатом для укрепления атаки. При этом не исключается, что сделки по переходу этих игроков в итоге будут заключены в том или ином формате. 

В текущем розыгрыше чемпионата Греции Чалов провел 9 матчей и забил 1 гол. На счету Эраковича 12 игр в этом сезоне Мир РПЛ.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoСтрахиня Эракович
возможные трансферы
logoЗенит
logoФедор Чалов
logoвысшая лига Греция
logoпремьер-лига Россия
logoПАОК
