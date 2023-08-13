Гендиректор «Динамо» подтвердил переход Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Вопрос получения денег в проработке. Надо соблюсти формальность»

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Чемпионат.com деньги Арсен Захарян Павел Пивоваров Футбол

Гендиректор «Динамо» подтвердил переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Сообщалось, что сумма трансфера Захаряна в «Реал Сосьедад» составила 13 миллионов евро без учета бонусов. Форвард «Динамо» не попал в заявку на матч 4-го тура Мир РПЛ против «Балтики» (2:0).

«Мы договорись с «Реал Сосьедад», но надо соблюсти формальность. Вопрос получения денег в проработке. У нас был опыт с «Болоньей», мы получили тогда деньги на счет», – сказал Павел Пивоваров.

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8 комментариев

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Крыло советов
Поздравляю и желаю, чтобы фамилия Захаряна стала известной в Европе. В путь!
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0mertas626
Ответ Антон Фалафель
Сосьедад заплатит армянскими драмами
через Казахстан, рабочая схема
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NEgr17
Лучше бы Чавесу и Монтесу деньги за Заху перевели
+2
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Viktor Martunov
Ещё деньги не пришли, а Арсен уже летит? вот это как? кавказская мафия.
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Karel
Деньги в пути..
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Опа, Митяй
Ответ damondiamond
щас заплатят в офшоры, а потом Тебас не зарегает Захаряна, чекайте
Ему первому скинут
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