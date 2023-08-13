Гендиректор «Динамо» подтвердил переход Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Вопрос получения денег в проработке. Надо соблюсти формальность»

Гендиректор «Динамо» подтвердил переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Сообщалось, что сумма трансфера в «Реал Сосьедад» составила 13 миллионов евро без учета бонусов. Форвард « » не попал в заявку на матч 4-го тура Мир против «Балтики» (2:0).

«Мы договорись с « », но надо соблюсти формальность. Вопрос получения денег в проработке. У нас был опыт с «Болоньей», мы получили тогда деньги на счет», – сказал .

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