Гендиректор «Динамо» подтвердил переход Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Вопрос получения денег в проработке. Надо соблюсти формальность»
Гендиректор «Динамо» подтвердил переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
Сообщалось, что сумма трансфера Захаряна в «Реал Сосьедад» составила 13 миллионов евро без учета бонусов. Форвард «Динамо» не попал в заявку на матч 4-го тура Мир РПЛ против «Балтики» (2:0).
«Мы договорись с «Реал Сосьедад», но надо соблюсти формальность. Вопрос получения денег в проработке. У нас был опыт с «Болоньей», мы получили тогда деньги на счет», – сказал Павел Пивоваров.
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