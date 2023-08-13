Мостовой о Захаряне в «Сосьедаде»: «Я уезжал в статусе звезды, Арсен – молодой перспективный футболист. Он столкнется со сложностями, увидит, что такое конкуренция»

Теги Аталанта Торино премьер-лига Россия Реал Сосьедад серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Александр Мостовой Алексей Миранчук Арсен Захарян Футбол

Александр Мостовой оценил перспективы Арсена Захаряна в Ла Лиге.

Сообщалось, что «Динамо» и «Реал Сосьедад» согласовали трансфер Захаряна за 13 млн евро без учета бонусов. Информацию подтвердили главный тренер «Динамо» Марцел Личка и гендиректор клуба Павел Пивоваров.

– Конечно, ему будет непросто. Все-таки Захарян уезжает туда в ранге молодого перспективного футболиста. Я же уезжал туда в статусе звезды: уже был чемпионом Советского Союза, поиграл во Франции, в «Бенфике». Так что сравнивать неуместно.

Захарян – молодой, сильный футболист. Но он столкнется со сложностями. Он увидит, что такое конкуренция. Там интересный чемпионат, где каждый футболист – индивидуально сильный. Многое будет зависеть от него самого, от тренера. Мы много раз видели: пришел в одну команду – сидит, в другой – играет. Есть пример Миранчука, который в «Аталанте» не играл, а в «Торино» был звездой.

Но то, что Захарян уезжает – это правильно. Испания, еврокубки. Хороший, красивый город. Там в целом все такие. В его случае он получит удовольствие.

– По нынешнему уровню подойдет ли Захарян команде?

– Надо будет посмотреть. Вчера как раз «Сосьедад» играл с «Жироной». Там хорошая команда. В прошлом году они играли шикарно. Ему там однозначно понравится, – сказал бывший игрок «Сельты».

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16 комментариев

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Chuha-Motibg
Интересно, во сколько Мостовой стал звездой? В детскую школу наверное уже звездой пришел
+24
-3
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Локоть Артеста
Ответ Chuha-Motibg
Интересно, во сколько Мостовой стал звездой? В детскую школу наверное уже звездой пришел
Родился со статусом звезды футбола и прозвищем Царь.
+9
-1
+8
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Дядя ТУРА
Ответ Локоть Артеста
Родился со статусом звезды футбола и прозвищем Царь.
Царвена Звезда вроде его команда
+6
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талгат таганский
капитан команды чупа чупс
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ts2scn4jgy
Переходил из Страсбура в Сельту , но Мостовой считай этот переход наравне с Криштиану в Реал , а возможно и выше ⬆️
+4
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Pb-SE
Я родился в статусе звёзды, а остальным придется столкнуться с трудностями в роддоме и яслях.
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Локоть Артеста
Ответ Дядя ТУРА
Царвена Звезда вроде его команда
В его честь назвали команду
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Артём Амирджанян
Только его мнения не хватало
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ХавиГави_Паратрупер
"Да что там статус обычной звезды, я бы сказал, сверхновой", скромно добавил Царь и снисходительно стряхнул простолюдинам немного райского нектара со своей гривы😊
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Сергей Клюшникоа
Настоящий ЗВЕЗДУН
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prist
Самая скромная звезда Советского союза. Аве, Саша!
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madjer163
Царь с пеленок уже царь 😆
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Сибирский литовец
Мостовой был в Союзе супер . Те кто тут смеются в комментах , тогда ещё не родились и конечно будут писать , что в союзе играли в ногомяч под дулом автомата и под пристальным надзором кровавой гэбни:)
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Вячеслав Новиков-Володько
Звезда блин в шоке
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Pb-SE
Ответ Локоть Артеста
Родился со статусом звезды футбола и прозвищем Царь.
Если не ошибаюсь, он родился где-то на следующий день после ввода войск в Чехословакию.
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Локоть Артеста
Ответ Сибирский литовец
Мостовой был в Союзе супер . Те кто тут смеются в комментах , тогда ещё не родились и конечно будут писать , что в союзе играли в ногомяч под дулом автомата и под пристальным надзором кровавой гэбни:)
Был. Сейчас он ведёт себя так: я в футбол больше 20 лет играл, все знаю и умею, кому нужны все эти тактики и схемы? Главное, уметь начеканить мяч. Не считаю нужным учиться на тренера, тренерскую лицензию мне должны принести на блюдечке с голубой каёмочкой.
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