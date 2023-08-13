Мостовой о Захаряне в «Сосьедаде»: «Я уезжал в статусе звезды, Арсен – молодой перспективный футболист. Он столкнется со сложностями, увидит, что такое конкуренция»

Александр Мостовой оценил перспективы Арсена Захаряна в Ла Лиге.

Сообщалось, что «Динамо» и « » согласовали трансфер за 13 млн евро без учета бонусов. Информацию подтвердили главный тренер « » Марцел Личка и гендиректор клуба Павел Пивоваров.

– Конечно, ему будет непросто. Все-таки Захарян уезжает туда в ранге молодого перспективного футболиста. Я же уезжал туда в статусе звезды: уже был чемпионом Советского Союза, поиграл во Франции, в «Бенфике». Так что сравнивать неуместно.

Захарян – молодой, сильный футболист. Но он столкнется со сложностями. Он увидит, что такое конкуренция. Там интересный чемпионат, где каждый футболист – индивидуально сильный. Многое будет зависеть от него самого, от тренера. Мы много раз видели: пришел в одну команду – сидит, в другой – играет. Есть пример , который в «Аталанте» не играл, а в « » был звездой.

Но то, что Захарян уезжает – это правильно. Испания, еврокубки. Хороший, красивый город. Там в целом все такие. В его случае он получит удовольствие.

– По нынешнему уровню подойдет ли Захарян команде?

– Надо будет посмотреть. Вчера как раз «Сосьедад» играл с «Жироной». Там хорошая команда. В прошлом году они играли шикарно. Ему там однозначно понравится, – сказал бывший игрок «Сельты».

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