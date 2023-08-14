«Барса» 4 года подряд не забивает «Хетафе» на выезде

Теги Барселона Хетафе Хави Ла Лига Колисеум Альфонсо Перес Футбол

«Хетафе» четыре сезона подряд не дает «Барселоне» забить на своем стадионе.

Команды сыграли 0:0 в первом туре Ла Лиги.

Каталонцы 4 года не могут забить на «Колисеум Альфонсо Перес». В двух предыдущих матчах счет также был 0:0, а в сезоне-2020/21 «Хетафе» выиграл со счетом 1:0.

В последний раз «Барса» не могла забить одному сопернику на выезде 4 года подряд в 1970-х. Тогда подобное удалось «Саламанке».

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69 комментариев

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rej1sta
Никогда не думал, что такое скажу, но в РПЛ судят лучше. И кто-то еще смеет про Негрейру говорить, имейте совесть.
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Roman Araslanov
Я конечно Барсу терпеть не могу, и потроллить её люблю, но концовка-клиника. Я вообще не понимаю, где судья увидел руку Гави
+25
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TumanBay
Ответ brodovan
Как же хороша Барса без помощи Негрейры. Хейтеры, что с лицом?
Хейтер тут ты по всей видимости. Судя по матчу,есть ощущения,что у Негрейры роман с другим клубом. И это не совсем Хетафе))
+13
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SRvR
после этого кто-то еще будет обвинять Барсу в подкупе судей? ла лига - цирк некрасивых людей
+17
-9
+8
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Про судейство не хочу говорить…
Но Барса сыграла как дно…
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Nike of FW
На теле Судьи обнаружена странная татуировка "Во истину халва" что бы это значило ?
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Nike of FW
Ответ Raul14
фаны фк мема в прошлом сезоне, когда Нэгрейра помогал изо всех сил, молчали, ведь украли очки у Бетиса, Валенсии, Атлетико, Реала, тогда все молчали) Стоило судье быть немного жёстче в отношении к обнаглевшим какалонцам, тут же выскочили оскорблениями, да еще виноват во всем Перес)) База😆😆😆
а ты лечился ? или сбежал ? в прошлом сезоне сливочный фк пробил в 5 раз больше пенальти ))))) и отстал на 10 очков ))))
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Фран
Ответ rej1sta
Никогда не думал, что такое скажу, но в РПЛ судят лучше. И кто-то еще смеет про Негрейру говорить, имейте совесть.
Я не смотрю РПЛ, но испанские и итальянские судьи это диагноз, даже с введением ВАР мало что поменялось. Решения абсолютно безумные. И это как генератор случайных чисел, любой клуб может жаловаться и по факту будет прав. В МЛС судьи гораздо компетентнее, чем в Испании и Италии.
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Robert Oganyan
Ответ rej1sta
Никогда не думал, что такое скажу, но в РПЛ судят лучше. И кто-то еще смеет про Негрейру говорить, имейте совесть.
В 21 году в финале суперкубка против Атлетика было подобное. Также всю игру рубили игроков Барселоны, особенно Месси. Ну Лео на последних секундах психанул и дал тумака трубачу.
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Bazilic
Дергайте рычаги, продавайте последние трусы, но привозите Роке. Поляк просто ужасен
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Ansu Fati
Ответ Raul14
фаны фк мема в прошлом сезоне, когда Нэгрейра помогал изо всех сил, молчали, ведь украли очки у Бетиса, Валенсии, Атлетико, Реала, тогда все молчали) Стоило судье быть немного жёстче в отношении к обнаглевшим какалонцам, тут же выскочили оскорблениями, да еще виноват во всем Перес)) База😆😆😆
Ты зачем намордник снял?))
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EminenceGrise
Уровень продажности судейки. Ты не ставишь пенальти на последней минуте. ВАР подзывает тебя смотреть. А ВАР подзывает смотреть только в случае явной ошибки. И......ты не назначаешь пенальти из-за якобы попадания мяча в прижатую руку с 30-ти см. Просто браво. Деньги отработаны!
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Hurrep
Ответ кто-то
Где ты хоть слово про Переса услышал?
открой live ветку. почитай, что пишут
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b_arfa
Ответ Эркинбек Апаканов
А вам 8 )
Сколько можно другой командой прикрываться)
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Nike of FW
Ответ Raul14
вот именно! Нэгрейра пока еще в отпуске, вернётся он и все наладится у фк мема, поэтому пока не пишите о нём!
фк мем это тот что карточки вини отменяет ?
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Ya_Mama
Ответ Kipriot
Неужели с этим ничего нельзя поделать? Просто засудили и все на этом? После эвребе надо было придумать уже план действий против таких судей. Я думаю, есть много адекватных людей на эти должности, только по именам не проходят. Или не подкупных не пропускают? После этого смотреть лалигу ещё собираются? В Англии имея таких же клоунов они и имеют отличную игру. А тут не игры не судейства, да чем вы вообще занимаетесь там
Можно всю шушеру таскать на полиграф после матчей, но думаю лоббисты буков и внутренние коррупционеры УЕФА и лиг этого не допустят ни в коем случае.
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Audi
а говорили Мбаппе лучший игрок мира) Есть оказывается более топовый игрок по фамилии Рефери, да и дешевле, чем Мбаппе обходится.
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Jaha Kudusov
это была не игра, так играть нельзя, судья будет пересматривать матч, изрядно нажравшись и закрыв лицо руками! Ибо совесть тот ещё бобёр, загрызёт зараза насмерть ))
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кто-то
Кучу бабок в графику вложили, лупы там на повторах какие-то показывают, кружочки, а найти не слепого судью не могут
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Kipriot
Неужели с этим ничего нельзя поделать? Просто засудили и все на этом? После эвребе надо было придумать уже план действий против таких судей. Я думаю, есть много адекватных людей на эти должности, только по именам не проходят. Или не подкупных не пропускают? После этого смотреть лалигу ещё собираются? В Англии имея таких же клоунов они и имеют отличную игру. А тут не игры не судейства, да чем вы вообще занимаетесь там
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Ya_Mama
Мбапа в этом году не будет, все видели куда ушёл бюджет гениального управленца))
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Профессор из Кобхэма
Эффект отсутствия Месси.
Да и в целом Барса все эти годы бледно в атаке смотрится без Лео.
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denisques
Ответ Nike of FW
при Плазе и не такое было)))) .... этим Барсу не удивить ))))
У вас тут перекличка одаренных?
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Raul14
Ответ Oleg
Обладатели судейских ЛЧ что то говорят о судьях?) Это как маньяк будет другого маньяка троллить по колличеству жертв😂
Ты про Эвребе?
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Kipriot
Ответ EminenceGrise
Уровень продажности судейки. Ты не ставишь пенальти на последней минуте. ВАР подзывает тебя смотреть. А ВАР подзывает смотреть только в случае явной ошибки. И......ты не назначаешь пенальти из-за якобы попадания мяча в прижатую руку с 30-ти см. Просто браво. Деньги отработаны!
Как только ему показали момент с Гави, сразу убежать хотел. Ему наверно прокричали аж, дурак досмотри хоть до конца. Короче, надо запомнить этого судью и гнобить в соцсетях, чтоб боялся жить. Сломать психологический, как эвребе. Просто уничтожать жизни таких людей
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