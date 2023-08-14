«Барса» 4 года подряд не забивает «Хетафе» на выезде
«Хетафе» четыре сезона подряд не дает «Барселоне» забить на своем стадионе.
Команды сыграли 0:0 в первом туре Ла Лиги.
Каталонцы 4 года не могут забить на «Колисеум Альфонсо Перес». В двух предыдущих матчах счет также был 0:0, а в сезоне-2020/21 «Хетафе» выиграл со счетом 1:0.
В последний раз «Барса» не могла забить одному сопернику на выезде 4 года подряд в 1970-х. Тогда подобное удалось «Саламанке».
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Но Барса сыграла как дно…
Да и в целом Барса все эти годы бледно в атаке смотрится без Лео.