«Барса» 4 года подряд не забивает «Хетафе» на выезде

«Хетафе» четыре сезона подряд не дает «Барселоне» забить на своем стадионе.

Команды сыграли 0:0 в первом туре .

Каталонцы 4 года не могут забить на « ». В двух предыдущих матчах счет также был 0:0, а в сезоне-2020/21 « » выиграл со счетом 1:0.

В последний раз «Барса» не могла забить одному сопернику на выезде 4 года подряд в 1970-х. Тогда подобное удалось «Саламанке».

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