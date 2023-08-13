«ПСЖ» получит за Неймара до 120 млн евро с учетом бонусов. Это рекордная продажа клуба (Андрес Онрубия)

Сумма трансфера Неймара может вырасти до 120 миллионов евро.

31-летний нападающий «ПСЖ» очень близок к переходу в « ».

Андрес Онрубия Рамос, корреспондент As и SER, комментирующий матчи Лиги 1 на испанском «Евроспорте», представил имеющуюся у него информацию о финансовых условиях трансфера.

«ПСЖ» получит в качестве компенсации 70-80 миллионов евро. Но сумма может вырасти за счет бонусов и достичь 120 миллионов. Выплата бонусов будет зависеть от числа матчей, которые Неймар проведет в составе «Аль-Хилаля», и возможных титулов саудовской команды.

«ПСЖ» с воодушевлением воспринимает потенциальные бонусы. Добавки помогут французскому клубу соответствовать условиям фэйр-плей в следующем финансовом году.

Трансфер Неймара станет рекордной продажей в истории « ». До настоящего времени рекорд удерживал переход полузащитника в «Валенсию» за 40 миллионов евро, оформленный в 2018 году.

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