«ПСЖ» получит за Неймара до 120 млн евро с учетом бонусов. Это рекордная продажа клуба (Андрес Онрубия)
Сумма трансфера Неймара может вырасти до 120 миллионов евро.
31-летний нападающий «ПСЖ» очень близок к переходу в «Аль-Хилаль».
Андрес Онрубия Рамос, корреспондент As и SER, комментирующий матчи Лиги 1 на испанском «Евроспорте», представил имеющуюся у него информацию о финансовых условиях трансфера.
«ПСЖ» получит в качестве компенсации 70-80 миллионов евро. Но сумма может вырасти за счет бонусов и достичь 120 миллионов. Выплата бонусов будет зависеть от числа матчей, которые Неймар проведет в составе «Аль-Хилаля», и возможных титулов саудовской команды.
«ПСЖ» с воодушевлением воспринимает потенциальные бонусы. Добавки помогут французскому клубу соответствовать условиям фэйр-плей в следующем финансовом году.
Трансфер Неймара станет рекордной продажей в истории «ПСЖ». До настоящего времени рекорд удерживал переход полузащитника Гонсалу Гедеша в «Валенсию» за 40 миллионов евро, оформленный в 2018 году.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
13 комментариев