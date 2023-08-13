«ПСЖ» получит за Неймара до 120 млн евро с учетом бонусов. Это рекордная продажа клуба (Андрес Онрубия)

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль финансовый фэйр-плей Гонсалу Гедеш Футбол

Сумма трансфера Неймара может вырасти до 120 миллионов евро.

31-летний нападающий «ПСЖ» очень близок к переходу в «Аль-Хилаль».

Андрес Онрубия Рамос, корреспондент As и SER, комментирующий матчи Лиги 1 на испанском «Евроспорте», представил имеющуюся у него информацию о финансовых условиях трансфера.

«ПСЖ» получит в качестве компенсации 70-80 миллионов евро. Но сумма может вырасти за счет бонусов и достичь 120 миллионов. Выплата бонусов будет зависеть от числа матчей, которые Неймар проведет в составе «Аль-Хилаля», и возможных титулов саудовской команды.

«ПСЖ» с воодушевлением воспринимает потенциальные бонусы. Добавки помогут французскому клубу соответствовать условиям фэйр-плей в следующем финансовом году.

Трансфер Неймара станет рекордной продажей в истории «ПСЖ». До настоящего времени рекорд удерживал переход полузащитника Гонсалу Гедеша в «Валенсию» за 40 миллионов евро, оформленный в 2018 году.

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13 комментариев

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rigobersong
Ответ DolJun
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Никто не думал что он перейдет в челси, успокойся:))
+18
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+12
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Royal Watcher
Хорошо втюхали если так…
+9
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Axmat Cecenov
Мбамппе получил все свой "хотелки ". Большие деньги, власть в клубе, нужные для него игроки, убрали неудобных ему игроков типа Месси и Неймара. Теперь он там "голый король" , и продлит контракт
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Born is the King
Отличный трансфер для ПСЖ
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Человек1991
Бабки конечно очень хорошие за 32х летнего Неймара, но всё таки какое же лютое позорище что Неймар согласился перейти в медиа пустынную лигу, хотя Хелайфи мог ему сказать что отстранит от футбола на 4 года оставшегося контракта и не будет пускать на стадион .))
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Rumata22
С такой экономикой и Мбаппе не нужен, просто по 2-3 Неймара в год продавать и ок)))
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Дмитрий Гудков
И ДР можно вместе с Роналду праздновать
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Лужин
Тянет на арабский сговор с целью обхода ФФП. Ливерпулю 30 млн. за Салаха предлагали. А тут 120 за травмата, и близко никто на рынке ПСЖ таких денег не предлагал, Барселона вон вообще всерьез рассчитывала на бесплатное подписание.
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Геннадий Тимченко
Ответ Born is the King
Отличный трансфер для ПСЖ
коммерсанты: покупают за 3 рубля, продают за рубль ~ браво 👏👏👏
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