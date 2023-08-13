«Челси» предложил 55 млн фунтов за Лавиа. 19-летнего опорника хочет «Ливерпуль»

«Челси» увеличил предложение о трансфере полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа.

Как пишет The Telegraph, лондонский клуб предложил 55 миллионов фунтов за игрока, на которого нацелен « ».

Источники сообщают, что «Челси» может подписать и опорника « » , за которого заплатят 115 миллионов фунтов, и Лавиа. Однако на данный момент трансфер эквадорца остается приоритетом « ».

Ранее сообщалось, что Лавиа хочет перейти в «Ливерпуль», а не в «Челси». « » отклонил три предложения мерсисайдцев.

Статистику 19-летнего опорника можно найти здесь.

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