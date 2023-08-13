«Челси» предложил 55 млн фунтов за Лавиа. 19-летнего опорника хочет «Ливерпуль»
«Челси» увеличил предложение о трансфере полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа.
Как пишет The Telegraph, лондонский клуб предложил 55 миллионов фунтов за игрока, на которого нацелен «Ливерпуль».
Источники сообщают, что «Челси» может подписать и опорника «Брайтона» Мойсеса Кайседо, за которого заплатят 115 миллионов фунтов, и Лавиа. Однако на данный момент трансфер эквадорца остается приоритетом «Челси».
Ранее сообщалось, что Лавиа хочет перейти в «Ливерпуль», а не в «Челси». «Саутгемптон» отклонил три предложения мерсисайдцев.
Статистику 19-летнего опорника можно найти здесь.
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Логика ботов на спортсе поразительна.
за какого то сопляка с одним сезоном 55 лямов))
Боули только одолжение сделает как лфк так и сауту))
мда