«Челси» предложил 55 млн фунтов за Лавиа. 19-летнего опорника хочет «Ливерпуль»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Саутгемптон чемпионшип Брайтон Мойсес Кайседо Ромео Лавиа Футбол

«Челси» увеличил предложение о трансфере полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа.

Как пишет The Telegraph, лондонский клуб предложил 55 миллионов фунтов за игрока, на которого нацелен «Ливерпуль».

Источники сообщают, что «Челси» может подписать и опорника «Брайтона» Мойсеса Кайседо, за которого заплатят 115 миллионов фунтов, и Лавиа. Однако на данный момент трансфер эквадорца остается приоритетом «Челси».

Ранее сообщалось, что Лавиа хочет перейти в «Ливерпуль», а не в «Челси». «Саутгемптон» отклонил три предложения мерсисайдцев.

Статистику 19-летнего опорника можно найти здесь.

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33 комментария

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RealJon
Боули обявил войну на скаузеров
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Тухель
Когда продали Ковачича, Хавертца, Маунта и ушел Канте тут ныли, что Боули идиот что не покупает игроков в центр. Сейчас ведутся переговорами с игроками в центр поля и Боули опять идиот, потому что решил купить себе ЦП.
Логика ботов на спортсе поразительна.
+36
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+23
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rus_dor_
Ответ Тухель
Когда продали Ковачича, Хавертца, Маунта и ушел Канте тут ныли, что Боули идиот что не покупает игроков в центр. Сейчас ведутся переговорами с игроками в центр поля и Боули опять идиот, потому что решил купить себе ЦП. Логика ботов на спортсе поразительна.
лучше бы Баварию настраивал, а не на спортсе болтал, Томас
+12
-1
+11
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Эдвард Газарян
Интересно получается, Челси договорился с Лавией, который хочет в Ливерпуль, а Ливерпуль с Кайседо, который хочет в Челси
+13
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+11
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Че Мбо
Ответ RealJon
Боули обявил войну на скаузеров
а судьба на игроков Реала получается?
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Артур Азимов
Как я понял, Боули решил вопрос с коридором и сделал там полноценную раздевалку?
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Monkin Murkin
Ответ Любезный Коссутий
Брайтон хотел 110 за Кайседо, но Брели уговорил взять 115. Сайт хочет 50 за Лавию, но Боели уговаривает взять 55. снимаю шляпу - как, при такой манере транжирить деньги, он, тем не менее, стал миллиардером, вообще не понятно.
отдавая получай))) Нищеброды экономят последнюю тыщу,и остаются нищебродами,это мышление,и у Боули оно правильное!
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flash166
Ответ Тухель
Когда продали Ковачича, Хавертца, Маунта и ушел Канте тут ныли, что Боули идиот что не покупает игроков в центр. Сейчас ведутся переговорами с игроками в центр поля и Боули опять идиот, потому что решил купить себе ЦП. Логика ботов на спортсе поразительна.
Томас, будь мужчиной, уходи
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Translate
Они же до этого перебили предложение ливерпуля, зачем перебивать своё же предложение
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Ноно Гомес
если и его заберут синие, то не знаю))
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ParvizLNDRreal
Что-то не чисто там с этими трансферными суммами.
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Максим Макеев
матч челси ливерпуль будет эпичный)
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rigobersong
Челси за 2 сезона потратил 950 млн евро на трансферы, с Лавией будет миллиард:))
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Pucheslav
А с ФФП что делать будут ?
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xxx-xxx
🦆🦆🦆🦆🦆🦆🔥🔥🔥🔥🔥🔥даже комментировать этот бред не хочется 🤣🤣🤣
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Leo_89
Как и хотели ливерпульские на ветки по Кайседо, Челси бережёт их бюджет от трат, забирая всех тех, кого они хотели в центр купить.
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Денис Давыдов
Ответ Эдвард Газарян
Интересно получается, Челси договорился с Лавией, который хочет в Ливерпуль, а Ливерпуль с Кайседо, который хочет в Челси
немного не так, челси договорился с Саутгемптоном по Лавии, который хочет в Ливерпуль, Ливерпуль - с Брайтоном по Кайседо, который уже договорился с Челси.
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Борщ со сметанкой
Булшит полный, они Адамса отменили, чтобы подмаслить Брайтон доп деньгами, не могут они взять Лавиа, ну а если захотят, будет такая же история как с Кайседо, только в обратную сторону уже
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Monkin Murkin
ахаха зачем им Лавиа то сейчас ,скажите Боули что не обязательно каждое Трансферное окно тратить по 500 млн евро
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Безумный Макс
да пусть забирают))
за какого то сопляка с одним сезоном 55 лямов))
Боули только одолжение сделает как лфк так и сауту))
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Stewart D.
Ответ RealJon
Боули обявил войну на скаузеров
война на скаузеров

мда
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Monkin Murkin
Ответ Андрей Andrey
середняк с 12 места так и будет 12 🤣. А к коллекции Мудрика прибавится ещё и Майседо ха-ха-ха.
в пятерке будут в этом сезоне
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*MVP*
Ответ Давид Agabekyan
Ну так Челси тоже. Правильнее сказать договорились насчёт Лавии и насчёт Кайседо
Челси договорился с Кайседо уже в мае
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