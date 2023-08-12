«Челси» предложил 115 млн фунтов за Кайседо. «Ливерпуль» давал 110 млн

«Челси» сделал предложение о трансфере опорника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

По информации журналиста Натана Гиссинга, лондонский клуб предложил 115 миллионов фунтов за 21-летнего футболиста. « » приближается к договоренности с « ».

Ранее « » и «Брайтон» согласовали трансфер полузащитника за рекордные для АПЛ 110 млн фунтов, договоренность подтвердил Юрген Клопп. Но затем сообщил мерсисайдцам, что хочет перейти только в «Челси».

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?