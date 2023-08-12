«Челси» предложил 115 млн фунтов за Кайседо. «Ливерпуль» давал 110 млн

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон деньги Мойсес Кайседо Футбол

«Челси» сделал предложение о трансфере опорника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

По информации журналиста Натана Гиссинга, лондонский клуб предложил 115 миллионов фунтов за 21-летнего футболиста. «Челси» приближается к договоренности с «Брайтоном».

Ранее «Ливерпуль» и «Брайтон» согласовали трансфер полузащитника за рекордные для АПЛ 110 млн фунтов, договоренность подтвердил Юрген Клопп. Но затем Кайседо сообщил мерсисайдцам, что хочет перейти только в «Челси».

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43 комментария

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Murkin Monksik
Боули сумасшедший))) Меньше сотки за игроков не предлагает .
+30
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Bunyod Turgunov
Ответ RealJon
Брайтон за три года где то 350 лямов заработали уже от трансферов)))
Можно сказать от Челси
+22
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Obdob
Брайтон был готов продать за 110, но Боулинг сбил цену до 115
+26
-5
+21
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Stewart D.
если бы спорц начал постить сюда всё что произошло за день в твиттере, весь спорц состоял бы из новостей по кайседо и лавии)
+13
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RealJon
Брайтон за три года где то 350 лямов заработали уже от трансферов)))
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Fona
Как по мне, так это самый безумно неоправданный трансфер последних лет, почти 140 миллионов евро за игрока с одним сезоном на топ уровне в АПЛ, как Брайтон это сделал. Ну а сам игрок, мягко сказать, со скверным характером, нельзя сразу сказать, что не хочешь в Ливерпуль?
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Влад Безруков
То есть Ливерпуль предложил 110, Брайтон согласился, все об этом знают
Но Челси после этого все равно предлагает 115?
Какие же они гении
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Rav3N
Кепу за день до старта отдаем. Кайседо все лето за 100 не брали и тут...за 100 и не взяли, но как говорится есть нюанс...какие же клоуны в руководстве
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Комрон Махбубов
трансферный рынок Англии сошла с ума.....
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almaz-aveyru
По мне его переоценили
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Artem Savchenko
Сами придумали новость, потому что все большие издания молчат.
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Бронислав Каминский
Господи,кто это?Кто он?Не слежу за АПЛ,откуда такой ценник?)))
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ZarvuR2020
Ливерпуль даёт 110, ну так рыночек изменился, что поделать
Чели даёт на 5 больше, при том что игрок хочет именно к ним - хаха, Боэли с ума сошёл
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NottinghamForest79
133 млн евро = 115 лям фунтов.. чайки доят супер.. хотеи за 100 продали за 115
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Мужанов Дмитрий Александрович
В переводе на евро Кайседо будет стоить дороже Биллингема)
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llolishe
Ливерпулю надо Кефрена Тюрама покупать
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vik444
Печально все это. И далеко от футбола. Борьба денежных мешков.
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Royal Watcher
Классный аукцион от Брайтона…
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Born is the King
Просто точная копия трансфера Кукурели. Ноунейм с 1 сезоном в АПЛ. Распиарен, средний. Походу Ливер с Брайтоном намеренно разводят американских буратин
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Иван Шуткин
Англия превращается в Саудовскую Аравию, просто переплачивают в 5-6 раз постоянно, особенно Челси
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EminenceGrise
Челси, потративший больше 600 млн за последний год и не попавший в еврокубки продолжает сорить деньгами. Но ФФП работает только для тех, кто не "договаривается" с УЕФА.
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Денис Фёдоров
Ливерпулю надо предлагать 120 и дразнить челсийцев
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llolishe
Ответ Красный чай
Казалось бы зачем если никто больше не предложит
Вообще пофиг
Главное Ливерпулю сейчас опорника найти
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Отец Абду
Ответ Stewart D.
если бы спорц начал постить сюда всё что произошло за день в твиттере, весь спорц состоял бы из новостей по кайседо и лавии)
+ Захарян, Мбаппе и Кейн ( хорошо, что с последним сага закончилась):)
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Den-is
Венгер читает новость и думает. Дурак ты, Боули. Мог бы просто 110 млн фунтов и 1 фунт предложить)
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