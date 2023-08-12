«Челси» предложил 115 млн фунтов за Кайседо. «Ливерпуль» давал 110 млн
«Челси» сделал предложение о трансфере опорника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.
По информации журналиста Натана Гиссинга, лондонский клуб предложил 115 миллионов фунтов за 21-летнего футболиста. «Челси» приближается к договоренности с «Брайтоном».
Ранее «Ливерпуль» и «Брайтон» согласовали трансфер полузащитника за рекордные для АПЛ 110 млн фунтов, договоренность подтвердил Юрген Клопп. Но затем Кайседо сообщил мерсисайдцам, что хочет перейти только в «Челси».
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Но Челси после этого все равно предлагает 115?
Какие же они гении
Чели даёт на 5 больше, при том что игрок хочет именно к ним - хаха, Боэли с ума сошёл
Главное Ливерпулю сейчас опорника найти