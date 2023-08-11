«Челси» близок к договоренности о трансфере Лавиа. «Саутгемптон» отклонил три предложения «Ливерпуля» ранее

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Саутгемптон Ромео Лавиа Футбол

«Челси» почти договорился о трансфере Ромео Лавиа.

Лондонский клуб близок к договоренности с «Саутгемптоном» о подписании 19-летнего полузащитника.

«Челси» ранее предложил за Лавиа 48 млн фунтов. Это близко к сумме, которую всегда требовали «святые» – 50 млн.

Отмечается, что «Ливерпуль» продолжает интересоваться игроком, хотя ранее «Саутгемптон» отклонил три предложения мерсисайдцев, последнее из которых – на 45 млн фунтов.

Как пишет Sky Sports, «Челси» хочет подписать двух полузащитников в это трансферное окно, и интересуется Ромео Лавиа и Мойсесом Кайседо из «Брайтона».

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21 комментарий

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TravenS
Ща купят и Лавию и Кайседо, а Ливерпуль пусть дальше страдает в поисках 😂
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B@SS
Ливерпуль, сами того не понимая, разбудили зверя ))
Бгг))
+17
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+17
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Shuller18
Ответ TravenS
Ща купят и Лавию и Кайседо, а Ливерпуль пусть дальше страдает в поисках 😂
Ага, почти 200 лямов отдать за двух средних игроков, успех че.
+20
-8
+12
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Профессор из Кобхэма
Ответ Born is the King
Это даже не средние, а ноунеймы с 1 сезоном в профессиональном футболе. Просто дилетантский подход, когда даже титульного спонсора нет
Кайседо топ.
Лавия очень и очень хорош. У него шикарные данные.
Конечно это не игроки с большим именем и опытом, но раз уж Челси решил идти такой дорогой, то это лучшие варианты на рынке.
Отсутствие опыта может компенсироваться большим желанием. Челси собрал 20 молодых игроков, которые что-то да показали на очень приличном уровне.
Если это все сработает - может получится бомба. Если нет, тогда Боули и руководство конкретно облажались.
+9
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Профессор из Кобхэма
Скаузеры с утра троллили во всю Челси, но Боули не понял юмора, и теперь заберет обоих игроков и закроет центр поля намертво двумя молодыми топарями.
+9
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Timur_Pozdeev
Челси 2:0 Ливерпуль
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Leo_89
Ответ QWertY
Чистый разводняк. Лучше бы купили Альвареса и Кефрен Тюрама, Поч бы сумел их встроить в состав. Но вместо этого выкидывают почти 200 млн за двух распиаренных чернышей
Ну Кайседо и Лавиа хотя бы адаптированы к АПЛ, что уже существенный плюс, нежели брать игроков, которые ещё должны привыкнуть к лиге.
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Nocturnal
Ответ Dm Kznts
им нужны оба чтобы скаузеров позлить?
У Челси сейчас из полузащитников Энцо, Галлахер и 500 человек детей, так что они оба действительно нужны
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Dm Kznts
им нужны оба чтобы скаузеров позлить?
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DavidRobertJosephBeckham
Азахахпха, ливерпуль что с лицом?)))
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QWertY
Чистый разводняк. Лучше бы купили Альвареса и Кефрен Тюрама, Поч бы сумел их встроить в состав. Но вместо этого выкидывают почти 200 млн за двух распиаренных чернышей
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Leo_89
Это получается Челси за одно ТО закроет 2 проблемные позиции: в центре защиты и в центре полузащиты. Что касается Кайседо и Лавиа, то один из них точно заиграет.
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Morning Again
Боули сейчас чисто ради спортивного интереса купит для Челси и Кайседо, и Лавиу )
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Deni Magician
Ответ Timur_Pozdeev
Челси 2:0 Ливерпуль
1-3
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Surviving
Что происходит?
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DolJun
Ответ Dm Kznts
им нужны оба чтобы скаузеров позлить?
не, пишут что раньше какие-то пешки переговоры за кайседо вели - ща боули взялся, спецом кинул сауту полтос чтобы ливерпуль свою ставку за кайседо убрал, брайтон трясется что если ставки ливерпуля не останется - придется соглашаться на условия челси, вплоть до снижения цены или включения игроков в сделку, там у синих одои, зиеш и лукаку еще не пристроены)
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Степан Каррин
Бройлер: бегите, я долбанутый!)
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