«Челси» близок к договоренности о трансфере Лавиа. «Саутгемптон» отклонил три предложения «Ливерпуля» ранее

«Челси» почти договорился о трансфере Ромео Лавиа.

Лондонский клуб близок к договоренности с « » о подписании 19-летнего полузащитника.

« » ранее предложил за Лавиа 48 млн фунтов. Это близко к сумме, которую всегда требовали «святые» – 50 млн.

Отмечается, что «Ливерпуль» продолжает интересоваться игроком, хотя ранее «Саутгемптон» отклонил три предложения мерсисайдцев, последнее из которых – на 45 млн фунтов.

Как пишет Sky Sports, «Челси» хочет подписать двух полузащитников в это трансферное окно, и интересуется Ромео Лавиа и Мойсесом Кайседо из «Брайтона».

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