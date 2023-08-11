«Челси» близок к договоренности о трансфере Лавиа. «Саутгемптон» отклонил три предложения «Ливерпуля» ранее
«Челси» почти договорился о трансфере Ромео Лавиа.
Лондонский клуб близок к договоренности с «Саутгемптоном» о подписании 19-летнего полузащитника.
«Челси» ранее предложил за Лавиа 48 млн фунтов. Это близко к сумме, которую всегда требовали «святые» – 50 млн.
Отмечается, что «Ливерпуль» продолжает интересоваться игроком, хотя ранее «Саутгемптон» отклонил три предложения мерсисайдцев, последнее из которых – на 45 млн фунтов.
Как пишет Sky Sports, «Челси» хочет подписать двух полузащитников в это трансферное окно, и интересуется Ромео Лавиа и Мойсесом Кайседо из «Брайтона».
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Бгг))
Лавия очень и очень хорош. У него шикарные данные.
Конечно это не игроки с большим именем и опытом, но раз уж Челси решил идти такой дорогой, то это лучшие варианты на рынке.
Отсутствие опыта может компенсироваться большим желанием. Челси собрал 20 молодых игроков, которые что-то да показали на очень приличном уровне.
Если это все сработает - может получится бомба. Если нет, тогда Боули и руководство конкретно облажались.