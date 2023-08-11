Кайседо подписался на «Челси» в инстаграме. Ранее он сообщил «Ливерпулю», что хочет только в лондонский клуб
Мойсес Кайседо дал понять, что близок к переходу в «Челси».
Футболист «Брайтона» подписался на лондонский клуб в инстаграме.
Ранее «Ливерпуль» и «Брайтон» договорились о трансфере полузащитника за 110 млн фунтов. Затем Кайседо сообщил мерсисайдцам, что хочет перейти только в «Челси».
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сначала болел с детства за Арсенал,а теперь говорит что хочет только в Челси.
Час назад-где был Ливерпуль когда Кукурелу Брайтон продавал
Подпивасники вроде Челси не нужны