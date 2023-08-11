Кайседо подписался на «Челси» в инстаграме. Ранее он сообщил «Ливерпулю», что хочет только в лондонский клуб

Теги Челси премьер-лига Англия соцсети Мойсес Кайседо Футбол

Мойсес Кайседо дал понять, что близок к переходу в «Челси».

Футболист «Брайтона» подписался на лондонский клуб в инстаграме.

Ранее «Ливерпуль» и «Брайтон» договорились о трансфере полузащитника за 110 млн фунтов. Затем Кайседо сообщил мерсисайдцам, что хочет перейти только в «Челси». 

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16 комментариев

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Рома Жуковский
Давно уже подписан.
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Фанат спорта01
какой-то он мутний тип.
сначала болел с детства за Арсенал,а теперь говорит что хочет только в Челси.
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savik-A.M.
если я подпишусь на инсту Челси , меня туда сразу позовут ? Так это работает ?
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Фанат спорта01
Ответ Born is the King
Месси в своё время тоже подписался на Челси. Надеюсь Ливер не подведет
и кстати до сих пор не отписался😂😂.
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Surviving
Ругатся нельзя, понял, молчу.
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llolishe
Походу чел не в курсе что Челси не играет в еврокубках в этом сезоне
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cektor
просто все любят из Брайтона в Челси переходить)
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Джанлука Нальюка
Ну все, теперь все ясно, расходимся
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0:4 на спотифай камп ноу
Вот это поворот 🤷‍♂️
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Ман Сити
Сегодня какой-то просто день унижения ливера. Даже клопу припомнили его лицемерие и пришлось снова орправдываться.
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llolishe
Ответ Born is the King
Месси в своё время тоже подписался на Челси. Надеюсь Ливер не подведет
Быстро переобуваешься
Час назад-где был Ливерпуль когда Кукурелу Брайтон продавал
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QWertY
Ответ savik-A.M.
если я подпишусь на инсту Челси , меня туда сразу позовут ? Так это работает ?
А причем тут ты, нонейм?
Подпивасники вроде Челси не нужны
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