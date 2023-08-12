Лавиа хочет в «Ливерпуль», а не в «Челси». «Синие» не связывались с хавбеком напрямую

Ромео Лавиа предпочитает перейти в «Ливерпуль», а не в «Челси».

Сообщалось, что «Саугемптон» и «Челси» почти согласовали трансфер Лавиа за 48 миллионов фунтов. Ранее было отклонено три предложения « », последнее из которых – на 45 млн фунтов.

По информации журналиста Саши Тавольери, « » не связывался с Лавиа напрямую – в процессе переговоров лондонцы контактировали лишь с представителями бельгийца.

Лавиа, в свою очередь, по-прежнему хочет перейти в «Ливерпуль».

В минувшем сезоне АПЛ Лавиа провел 29 матчей. Статистику 19-летнего полузащитника можно найти здесь.

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