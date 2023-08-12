Лавиа хочет в «Ливерпуль», а не в «Челси». «Синие» не связывались с хавбеком напрямую

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Саутгемптон Ромео Лавиа Футбол

Ромео Лавиа предпочитает перейти в «Ливерпуль», а не в «Челси».

Сообщалось, что «Саугемптон» и «Челси» почти согласовали трансфер Лавиа за 48 миллионов фунтов. Ранее было отклонено три предложения «Ливерпуля», последнее из которых – на 45 млн фунтов.

По информации журналиста Саши Тавольери, «Челси» не связывался с Лавиа напрямую – в процессе переговоров лондонцы контактировали лишь с представителями бельгийца.

Лавиа, в свою очередь, по-прежнему хочет перейти в «Ливерпуль».

В минувшем сезоне АПЛ Лавиа провел 29 матчей. Статистику 19-летнего полузащитника можно найти здесь

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16 комментариев

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Санжар Уразбаев
Может это судьба ))?, Саутгемптон красный а Чайки синие - Лавия хочет в Ливер а Кайседо в Челси
+17
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+17
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Максим Черкашин
Ответ Санжар Уразбаев
Может это судьба ))?, Саутгемптон красный а Чайки синие - Лавия хочет в Ливер а Кайседо в Челси
За эти деньги на Кайседо Ливерпуль, может Лавию взять и Тюрама условно из Ницы.;)))))))
+16
0
+16
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Dan Kennedy
Ответ Санжар Уразбаев
Может это судьба ))?, Саутгемптон красный а Чайки синие - Лавия хочет в Ливер а Кайседо в Челси
Саутгемтон еще фарм клуб Ливерпуля, не забываем.
+14
-1
+13
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Александр Высочкин
Да отдайте Саутгемптану 50 лямов он сам хочет в Ливерпуль, и защитника Инасио пока доступен 40 лямов чего тинуть
+6
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+6
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Mihail0910
Лавия хочет не в Челси , а в Ливерпуль, Кайседо хочет не в Ливерпуль, а в Челси, но за Лавию предлагает больше Челси, а за Кайседо предлагает больше Ливерпуль. Идеальный сценарий для футбольной Санта-Барбары. По моему это лучший развод на кликбет от журналистов. Продолжение ждём в зимнее ТО
+5
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Бега С
Хахах шоу маст гоу он!🔥
+3
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BZB
Лавиа в Ливерпуль, Кайседо в Челси. Могли бы уже клубы договориться, а не устраивать аукцион.
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Александр Анатольевич
турецкий сериал нервно курит в стороне
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Роман Мнац
Какой-то порочный круг, все переплелось кто кого и куда хочет
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Born is the King
АПЛ уже начался,а клоуны Ливера и Челси до сих пор игроков из средняка Брайтона и клуба с Шипа не могут купить
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Арман Мартиросян
Значит надо брать. Ливерпуль уже имеет удачный опыт с игроками купленными из вылетевших команд. Надеемся на талант Клоппа, что слепит очередного топа.
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Юрий Балышев
По итогу Ливерпуль заберёт обоих
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Диер Ташкент
Ну логично. Раз Кайседо идет в Челси, то Лавиа в Ливерпуль
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MI-28
Ответ Максим Черкашин
За эти деньги на Кайседо Ливерпуль, может Лавию взять и Тюрама условно из Ницы.;)))))))
Ещё и останется)
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Александр Высочкин
Ответ Максим Черкашин
За эти деньги на Кайседо Ливерпуль, может Лавию взять и Тюрама условно из Ницы.;)))))))
Хороший вариант
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