Лавиа хочет в «Ливерпуль», а не в «Челси». «Синие» не связывались с хавбеком напрямую
Ромео Лавиа предпочитает перейти в «Ливерпуль», а не в «Челси».
Сообщалось, что «Саугемптон» и «Челси» почти согласовали трансфер Лавиа за 48 миллионов фунтов. Ранее было отклонено три предложения «Ливерпуля», последнее из которых – на 45 млн фунтов.
По информации журналиста Саши Тавольери, «Челси» не связывался с Лавиа напрямую – в процессе переговоров лондонцы контактировали лишь с представителями бельгийца.
Лавиа, в свою очередь, по-прежнему хочет перейти в «Ливерпуль».
В минувшем сезоне АПЛ Лавиа провел 29 матчей. Статистику 19-летнего полузащитника можно найти здесь.
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