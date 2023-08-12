«Челси» надеялся, что «Ливерпуль» выйдет из переговоров по Кайседо, но этого не случилось. Так хотели снизить цену

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Мойсес Кайседо Футбол

«Челси» может не вписаться в ФФП в случае трансфера Мойсеса Кайседо.

Как пишет журналистка Sky Sports Мелисса Редди, в ситуации вокруг опорника не будет значительных изменений, пока «Челси» не сделает формальное предложение о трансфере за рекордную для АПЛ сумму, а «Брайтон» его не примет. Как сказал один источник, «об этой ситуации больше твитов, чем того, что есть на самом деле».

«Челси» знал о размере и структуре предложения «Ливерпуля» с четверга. Как отмечается, лондонский клуб надеялся, что в пятницу, после сообщения Кайседо о желании перейти в «Челси», «Ливерпуль» выйдет из переговоров. После этого «синие» рассчитывали снизить цену на игрока и сделать структуру сделки более приемлемой, но этого не произошло.

Редди указывает, что дальнейшие события будут очень интересными с точки зрения ФФП и финансовых правил АПЛ.

«Челси» всегда был фаворитом в борьбе за Кайседо – и до аукциона с «Ливерпулем», и во время него, и после. Для игрока «Челси» был предпочтительным вариантом, хотя «Ливерпуль» предоставлял Мойсесу определенные гарантии, а его представители поощряли переход в состав «красных».

У «Челси» по-прежнему нет договоренности с «Брайтоном», и это уже критично. Клубу нужно поторопиться. Но преобладает ощущение, что «Челси» сделает все необходимое, чтобы заполучить Кайседо. Этот игрок – их приоритетная цель.

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42 комментария

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DolJun
до чего же глупая сага: ливерпуль хотел лавиа, челси хотел кайседо, вместо этого устроили аукцион и там и там, хотя кайседо типа хочет в челси, а лавиа в ливерпуль. а теперь кто бы куда не перешел - будет переплата 10-15 лям, а в выигрыше только клубы-продавцы.
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Aristokrat_13
Складывается такое ощущение, что с годами топовых (именно топовых, а не уникальных типа Месси и Роналду) становится все меньше. Раньше Челси спокойно покупал топовых опорников: Макелеле, Эссьен, Канте. Тоже самое с нападающими. Кажется, что кроме Кейна, Левандовски, Осимхена, Холланда и Мбаппе топовых страйкеров вообще не осталось, в то время как раньше в одном поколении спокойно играли Индзаги, Дель Пьеро, Рауль, Шевченко, ван Нистелрой, Макай и т.д.
А сейчас прицепились к этому Кайседо будто во всех топ-5 лигах никого больше нет
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Виталий А.
Ответ Live_Kost
Лучше купить Лавию, который хочет играть за Ливерпуль, а Кайседо раз хочет играть за Челси, пусть переходит в Челси
Если перейдёт в Ливерпуль, узнаем что он с детства за красных.
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Dan Kennedy
Ответ Aristokrat_13
Складывается такое ощущение, что с годами топовых (именно топовых, а не уникальных типа Месси и Роналду) становится все меньше. Раньше Челси спокойно покупал топовых опорников: Макелеле, Эссьен, Канте. Тоже самое с нападающими. Кажется, что кроме Кейна, Левандовски, Осимхена, Холланда и Мбаппе топовых страйкеров вообще не осталось, в то время как раньше в одном поколении спокойно играли Индзаги, Дель Пьеро, Рауль, Шевченко, ван Нистелрой, Макай и т.д. А сейчас прицепились к этому Кайседо будто во всех топ-5 лигах никого больше нет
Ну Арсенал покупает Парти и Райса, опытных и мастеровитых игроков. МЮ взял Каземиро, Сити Родри. Тут именно к селекции Челси вопросы.
+15
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Azamat_Ibragimov
Ответ DolJun
до чего же глупая сага: ливерпуль хотел лавиа, челси хотел кайседо, вместо этого устроили аукцион и там и там, хотя кайседо типа хочет в челси, а лавиа в ливерпуль. а теперь кто бы куда не перешел - будет переплата 10-15 лям, а в выигрыше только клубы-продавцы.
переплата давно перевалила цифру 40-50 млн
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Live_Kost
Лучше купить Лавию, который хочет играть за Ливерпуль, а Кайседо раз хочет играть за Челси, пусть переходит в Челси
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JENNINGS
Ответ DolJun
а что было в 2018? кепа пришел? который сейчас в реал уходит?
«Атлетик» знал, что «Челси» позарез нужон вратарь, поэтому у вас не было особо выбора: или 80 млн, или играйте сезон с Кабальеро
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Live_Kost
Ответ Виталий А.
Если перейдёт в Ливерпуль, узнаем что он с детства за красных.
Скорее всего так и будет😂
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Александр Высочкин
Ливерпуль хотел купить Кайседо, но он хочет в Челси, теперь Челси договорился с Лавия а он говорил что хочет в Ливерпуль в итоге не получим ни того ни другого
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Олег910
Отсюда видимо и идет необъяснимое желание спихнуть Кепу. Надеются вписаться в эти ФФП. Боули конечно занимательный кадр. Готов отдать полцарства за ноунейма, еще и основного вратаря слить за бесценок.
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Виталий А.
Ответ Тимофей Яблонский
Не клубЫ, а конкретный Брайтон, который очень и очень грамотно действует
А Сотон не считается?
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artemio303
Ответ Aristokrat_13
Складывается такое ощущение, что с годами топовых (именно топовых, а не уникальных типа Месси и Роналду) становится все меньше. Раньше Челси спокойно покупал топовых опорников: Макелеле, Эссьен, Канте. Тоже самое с нападающими. Кажется, что кроме Кейна, Левандовски, Осимхена, Холланда и Мбаппе топовых страйкеров вообще не осталось, в то время как раньше в одном поколении спокойно играли Индзаги, Дель Пьеро, Рауль, Шевченко, ван Нистелрой, Макай и т.д. А сейчас прицепились к этому Кайседо будто во всех топ-5 лигах никого больше нет
Так и есть. В целом раньше звёзд было много много больше количественно. Как вспомню сколько играло легенд в Серии А конца 90х-начале 00х или в АПЛ 05-12... Какие сильные были в те года ЧМ и ЧЕ, было много сборных с крутыми составами... Сейчас многие эксперты кричат, что футбол стал быстрее и футболисты более сильные физически, всякие прессинги-контрпрессинги, только вот мастреровитых звёзд все меньше с каждым годом.
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Промах Мораты
Ответ Enchanter WIZZARD
Эссьен и отчасти Канте переходили котами в мешками и только в Челси стали топами. Да в Лионе и Лестере оба себя проявили, но непонятно было потянут ли топ клуб
Про канте чушь просто
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Профессор из Кобхэма
Ответ Aristokrat_13
Складывается такое ощущение, что с годами топовых (именно топовых, а не уникальных типа Месси и Роналду) становится все меньше. Раньше Челси спокойно покупал топовых опорников: Макелеле, Эссьен, Канте. Тоже самое с нападающими. Кажется, что кроме Кейна, Левандовски, Осимхена, Холланда и Мбаппе топовых страйкеров вообще не осталось, в то время как раньше в одном поколении спокойно играли Индзаги, Дель Пьеро, Рауль, Шевченко, ван Нистелрой, Макай и т.д. А сейчас прицепились к этому Кайседо будто во всех топ-5 лигах никого больше нет
Все игроки с чего-то начинают, поднимаются по карьерой лестнице и становятся топовыми.
Канте играл в 3 лиге Франции в 21, Кайседо один из лучших опорников АПЛ в 21.
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Eden Hazard
Ответ Dan Kennedy
Ну Арсенал покупает Парти и Райса, опытных и мастеровитых игроков. МЮ взял Каземиро, Сити Родри. Тут именно к селекции Челси вопросы.
ты знал кто такие Парти и Родри, когда их брали? Сомневаюсь. Откуда уверенность что Лавиа и Кайседо не станут супертопами?
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Born is the King
Ответ Enchanter WIZZARD
Эссьен и отчасти Канте переходили котами в мешками и только в Челси стали топами. Да в Лионе и Лестере оба себя проявили, но непонятно было потянут ли топ клуб
Эссьен переходил , как один из лучших полузащитников ЛЧ. Лион тогда в ЛЧ считался грозной силой
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Egresss
Ответ DolJun
до чего же глупая сага: ливерпуль хотел лавиа, челси хотел кайседо, вместо этого устроили аукцион и там и там, хотя кайседо типа хочет в челси, а лавиа в ливерпуль. а теперь кто бы куда не перешел - будет переплата 10-15 лям, а в выигрыше только клубы-продавцы.
Не удивлюсь, если именно клубы-продавцы на фоне тяжёлых переговоров, и чтобы не сбивали ценник, начали вести такую игру с альтернативными покупателями, куда сам игрок не пойдет.
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Михаил Никитин
Ответ DolJun
до чего же глупая сага: ливерпуль хотел лавиа, челси хотел кайседо, вместо этого устроили аукцион и там и там, хотя кайседо типа хочет в челси, а лавиа в ливерпуль. а теперь кто бы куда не перешел - будет переплата 10-15 лям, а в выигрыше только клубы-продавцы.
При заявленных ценниках over 110 млн переплата 10-15?😅
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Dan Kennedy
Ответ Eden Hazard
ты знал кто такие Парти и Родри, когда их брали? Сомневаюсь. Откуда уверенность что Лавиа и Кайседо не станут супертопами?
Парти знал, да и Родри брали из Атлетико Мадрид. Все же уровень игроков изначально там понятен. А Лавия и Кайседо пока игроки одного сезона. Могут стать, могут и не стать.
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DolJun
Ответ Тимофей Яблонский
Не клубЫ, а конкретный Брайтон, который очень и очень грамотно действует
можно сказать и так. саут по касательной за лавиа поднимет. надеюсь челси больше с чайками дел иметь не будут
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DolJun
Ответ Azamat_Ibragimov
переплата давно перевалила цифру 40-50 млн
за лавиа или кайседо?
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Live_Kost
Ответ eftomolgy
Вы думаете, что Лавиа способен полноценно заменить Фабиньо?
Не чистый опорник, но судя по тому, что я видел, больше похож на Вейналдума. Может мяч забрать, подержать и протащить вперёд
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Иван Иванов
Как болельщик Ливерпуля я предпочел бы Лавиа за 50: кто бы ни получил Кайседо, если он не начнет сразу играть на уровне лучшего опорника премьер-лиги, то из-за рекордной суммы к нему появятся тут же вопросы и насмешки со всех сторон, после чего он, проведший всего один сезон в серьезном чемпионате, можется морально сломаться и так и не заиграть.
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eftomolgy
Ответ Иван Иванов
Как болельщик Ливерпуля я предпочел бы Лавиа за 50: кто бы ни получил Кайседо, если он не начнет сразу играть на уровне лучшего опорника премьер-лиги, то из-за рекордной суммы к нему появятся тут же вопросы и насмешки со всех сторон, после чего он, проведший всего один сезон в серьезном чемпионате, можется морально сломаться и так и не заиграть.
Может сломаться, а может не сломаться. Деньги в футболе становятся фантиками. Лавиа за 50 по соотношению цена-качество возможно и предприятельнее Кайседо за 110, но едва ли способен закрыть позицию ОПЗ на весь сезон
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Vadiay
Блеф на уровне детского сада
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