«Челси» надеялся, что «Ливерпуль» выйдет из переговоров по Кайседо, но этого не случилось. Так хотели снизить цену
«Челси» может не вписаться в ФФП в случае трансфера Мойсеса Кайседо.
Как пишет журналистка Sky Sports Мелисса Редди, в ситуации вокруг опорника не будет значительных изменений, пока «Челси» не сделает формальное предложение о трансфере за рекордную для АПЛ сумму, а «Брайтон» его не примет. Как сказал один источник, «об этой ситуации больше твитов, чем того, что есть на самом деле».
«Челси» знал о размере и структуре предложения «Ливерпуля» с четверга. Как отмечается, лондонский клуб надеялся, что в пятницу, после сообщения Кайседо о желании перейти в «Челси», «Ливерпуль» выйдет из переговоров. После этого «синие» рассчитывали снизить цену на игрока и сделать структуру сделки более приемлемой, но этого не произошло.
Редди указывает, что дальнейшие события будут очень интересными с точки зрения ФФП и финансовых правил АПЛ.
«Челси» всегда был фаворитом в борьбе за Кайседо – и до аукциона с «Ливерпулем», и во время него, и после. Для игрока «Челси» был предпочтительным вариантом, хотя «Ливерпуль» предоставлял Мойсесу определенные гарантии, а его представители поощряли переход в состав «красных».
У «Челси» по-прежнему нет договоренности с «Брайтоном», и это уже критично. Клубу нужно поторопиться. Но преобладает ощущение, что «Челси» сделает все необходимое, чтобы заполучить Кайседо. Этот игрок – их приоритетная цель.
Драка за Кайседо – кино! «Ливерпуль» увел игрока из-под носа у «Челси», но рано радовался
А сейчас прицепились к этому Кайседо будто во всех топ-5 лигах никого больше нет
Канте играл в 3 лиге Франции в 21, Кайседо один из лучших опорников АПЛ в 21.