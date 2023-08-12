«Челси» надеялся, что «Ливерпуль» выйдет из переговоров по Кайседо, но этого не случилось. Так хотели снизить цену

«Челси» может не вписаться в ФФП в случае трансфера Мойсеса Кайседо.

Как пишет журналистка Sky Sports Мелисса Редди, в ситуации вокруг опорника не будет значительных изменений, пока «Челси» не сделает формальное предложение о трансфере за рекордную для сумму, а «Брайтон» его не примет. Как сказал один источник, «об этой ситуации больше твитов, чем того, что есть на самом деле».

«Челси» знал о размере и структуре предложения « » с четверга. Как отмечается, лондонский клуб надеялся, что в пятницу, после сообщения Кайседо о желании перейти в «Челси», «Ливерпуль» выйдет из переговоров. После этого «синие» рассчитывали снизить цену на игрока и сделать структуру сделки более приемлемой, но этого не произошло.

Редди указывает, что дальнейшие события будут очень интересными с точки зрения ФФП и финансовых правил АПЛ.

«Челси» всегда был фаворитом в борьбе за Кайседо – и до аукциона с «Ливерпулем», и во время него, и после. Для игрока «Челси» был предпочтительным вариантом, хотя «Ливерпуль» предоставлял определенные гарантии, а его представители поощряли переход в состав «красных».

У « » по-прежнему нет договоренности с « », и это уже критично. Клубу нужно поторопиться. Но преобладает ощущение, что «Челси» сделает все необходимое, чтобы заполучить Кайседо. Этот игрок – их приоритетная цель.

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