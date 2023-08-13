Павар приложит все усилия, чтобы уйти в «МЮ» из «Баварии», но клубы расходятся по стоимости игрока. «Юнайтед» нужно продать Магуайра

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Харри Магуайр Бенжамен Павар Футбол

Бенжамен Павар хочет уйти из «Баварии» в «МЮ».

Как сообщает репортер Sky Sports Кавех Солекол, 27-летний защитник приложит все возможные усилия для перехода в английскую команду.

«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» ведут переговоры о трансфере, но клубы сильно расходятся в оценках стоимости Павара. Ранее сообщалось, что «МЮ» готов предложить около 30 миллионов евро.

Подписание Павара станет возможным только после ухода Харри Магуайра. «Вест Хэм» может купить 30-летнего англичанина у «Манчестер Юнайтед» за 30 миллионов фунтов.

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11 комментариев

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Арнай Кобентаев
Павар реально хорош.. он нам нужен
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Dm Kznts
Ответ Горемычный Рибери
Если хочет уйти,пусть валит на все 4 стороны,только пусть бабла за него отвалят.Незаменимых не бывает,заодно Тухлого пусть с собой заберёт.
верните найгельсмана ))
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madrilenos
как бы в Реал не перешёл в итоге теперь
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Alex Slobodskikh
Можно просто обменять на Магваера
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Горемычный Рибери
Если хочет уйти,пусть валит на все 4 стороны,только пусть бабла за него отвалят.Незаменимых не бывает,заодно Тухлого пусть с собой заберёт.
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Dm Kznts
а сколько они хотя за него? 50 млн?
не в это ТО
теперь каждый пенни в клубе считают
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Айкын Кыргызбай
Ответ Чёрный тюльпан
С одной стороны Варан - это стекло, а ещё мы не знаем, как скажется та длительная травма на Мартинесе, но стоит ли платить за 3-й или даже 4-й вариант на позицию 30-35 млн., когда справа в обороне у МЮ полный швах? Дало же откровенный хлам, а Уан-Биссака может исключительно подкатики эффектные совершать. Да и за последний сезон француза что-то понесло на сбор различного цвета карточек. Лучше бы искали кого-то молодого и на перспективу, с опытом ЦЗ уже есть.
повар в Баварие играл с право
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Чёрный тюльпан
С одной стороны Варан - это стекло, а ещё мы не знаем, как скажется та длительная травма на Мартинесе, но стоит ли платить за 3-й или даже 4-й вариант на позицию 30-35 млн., когда справа в обороне у МЮ полный швах? Дало же откровенный хлам, а Уан-Биссака может исключительно подкатики эффектные совершать. Да и за последний сезон француза что-то понесло на сбор различного цвета карточек. Лучше бы искали кого-то молодого и на перспективу, с опытом ЦЗ уже есть.
Количество карточек не особо хорошее, но 7 из них (6 в прошлом сезоне и 1 вчера) ни на что не влияли: 5 карточек на 85+ или 90+ в решенных играх, 2 карточки из-за взаимной шизы Бена с Тухелем. КК с Сен-Жермен тоже произошла на 90+
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Тухель
Ответ Alex Slobodskikh
Можно просто обменять на Магваера
Ну да, а потом Фернандеша на Горетцку обменять.
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Soul_m
Ответ Alex Slobodskikh
Можно просто обменять на Магваера
Тухелю только не говори об этом никогда
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