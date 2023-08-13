Павар приложит все усилия, чтобы уйти в «МЮ» из «Баварии», но клубы расходятся по стоимости игрока. «Юнайтед» нужно продать Магуайра

Бенжамен Павар хочет уйти из «Баварии» в «МЮ».

Как сообщает репортер Sky Sports Кавех Солекол, 27-летний защитник приложит все возможные усилия для перехода в английскую команду.

« » и « » ведут переговоры о трансфере, но клубы сильно расходятся в оценках стоимости Павара. Ранее сообщалось, что «МЮ» готов предложить около 30 миллионов евро.

Подписание Павара станет возможным только после ухода . «Вест Хэм» может купить 30-летнего англичанина у «Манчестер Юнайтед» за 30 миллионов фунтов.

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