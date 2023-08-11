«МЮ» объявил о продаже Фреда «Фенербахче». Турецкий клуб заплатит 15 млн евро

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред переходит в «Фенербахче».

Оба клуба объявили о достижении принципиальной договоренности о трансфере бразильца.

В субботу 30-летний футболист прибудет в Стамбул, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт.

Ранее стало известно, что за будет заплачено 15 млн евро.

Со статистикой игрока, проведшего 5 сезонов в « », можно ознакомиться здесь.

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