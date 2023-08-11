«МЮ» объявил о продаже Фреда «Фенербахче». Турецкий клуб заплатит 15 млн евро
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред переходит в «Фенербахче».
Оба клуба объявили о достижении принципиальной договоренности о трансфере бразильца.
В субботу 30-летний футболист прибудет в Стамбул, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт.
Ранее стало известно, что за Фреда будет заплачено 15 млн евро.
Со статистикой игрока, проведшего 5 сезонов в «Манчестер Юнайтед», можно ознакомиться здесь.
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Банда там неплохая собралась😀
Несколько лет подряд, до прихода Казе и Эриксена, у МЮ был МакФред, оба трудяги и грызли всех за клуб
удачи