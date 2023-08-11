«МЮ» объявил о продаже Фреда «Фенербахче». Турецкий клуб заплатит 15 млн евро

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Фенербахче высшая лига Турция трансферы Фред Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред переходит в «Фенербахче».

Оба клуба объявили о достижении принципиальной договоренности о трансфере бразильца.

В субботу 30-летний футболист прибудет в Стамбул, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт.

Ранее стало известно, что за Фреда будет заплачено 15 млн евро.

Со статистикой игрока, проведшего 5 сезонов в «Манчестер Юнайтед», можно ознакомиться здесь.

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22 комментария

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Алекс Май
Фред трудяга. Хоть и не стабилен, но жаль расставаться с ним. Удачи и Спасибо.
+27
0
+27
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Emin Muhammetgulyyew
Честно сказать Фред трудяга очень хороший, да он не стоит своих 50 млн, но мне кажется в таком клубе как Фенербахче он заиграет отлично, МЮ просто не его уровень, удачи ему✊️
+14
0
+14
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Artak Hunanyan
Ответ Bego Yusupov
зато продадим теперт Ван де бека и Мактоминей получим лямов 50 и купим Павара и Амрабата
а как продажа Фреда, связана с продажей Бека и Мактомини?
+7
0
+7
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Dm Kznts
Ответ Чёрный тюльпан
Турецкий клуб заплатит 10 млн. евро +5 млн. в виде бонусов!
5 очень легко достижимые
+3
0
+3
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Валерий Фолин
Спасибо Фред. Удачи в новом клубе. Денежку к Повару.... 🤣
+5
-2
+3
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Чёрный тюльпан
Турецкий клуб заплатит 10 млн. евро +5 млн. в виде бонусов!
+4
-2
+2
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Зелёный гопник
Фенер будет достойным соперником почти для любой команды!
Банда там неплохая собралась😀
+2
-1
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Kir6illf023
Жаль, что уходит.
Несколько лет подряд, до прихода Казе и Эриксена, у МЮ был МакФред, оба трудяги и грызли всех за клуб
удачи
+1
0
+1
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Be_Cos
Ответ Валерий Фолин
Спасибо Фред. Удачи в новом клубе. Денежку к Повару.... 🤣
Пригожину?
+1
0
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Bego Yusupov
Ответ Алекс Май
Фред трудяга. Хоть и не стабилен, но жаль расставаться с ним. Удачи и Спасибо.
зато продадим теперт Ван де бека и Мактоминей получим лямов 50 и купим Павара и Амрабата
+4
-3
+1
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Dm Kznts
Ответ Bego Yusupov
зато продадим теперт Ван де бека и Мактоминей получим лямов 50 и купим Павара и Амрабата
и куда ВДБ продашь?
+1
0
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Dm Kznts
удачи Фреду
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answer89
В целом жаль, Фред хороший ролевик, стабильности жаль так и не приобрел с возрастом.
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Тюменский медвежонок
по моему Фред как "игрок лавки" на подмену (освежить) или для игр в кубках - идеальный был боец, вообще максимально нелогичная продажа
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Любезный Коссутий
удачи Фреду в Турции
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svft
странно, что за Фреда никто в Европе не заплатил столько
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DavidRobertJosephBeckham
Фреду спасибо за все, но уровень сегодняшних амбиций МЮ он не тянул, да и завтрашних тоже)
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DavidRobertJosephBeckham
Ответ Dm Kznts
и куда ВДБ продашь?
В Сосьедад же.
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Elik1989
Спасибо и удачи. Позитивный трудяга.
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