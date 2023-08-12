Тен Хаг о Хейлунде вместо Кейна: «Очень довольны выбором – учитываем многие вещи. Харри – отличный форвард, это потеря для АПЛ»

Эрик тен Хаг заявил, что «Ман Юнайтед» доволен подписанием Расмуса Хейлунда.

Манкунианцы также интересовались форвардом Харри Кейном, который близок к переходу в «Баварию».

«Мы выбрали нападающего и очень довольны своим выбором. Харри Кейн – отличный нападающий. Он обладает всеми навыками, которые хочется видеть у нападающего. Это потеря для », – сказал .

Главный тренер « » ответил на вопрос о том, почему клуб подписал , а не .

«Не думаю, что мне нужно вступать в эту дискуссию или высказывать свое мнение по этому поводу. Мы профессиональны, и процессы, которые мы выполняем, очень осторожны.

Мы учитываем многие вещи, но и в итоге принимаем решения, но не в одночасье. Мы изучаем каждое решение и довольны командой, которая у нас сейчас есть», – сказал специалист.

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