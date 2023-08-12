Тен Хаг о Хейлунде вместо Кейна: «Очень довольны выбором – учитываем многие вещи. Харри – отличный форвард, это потеря для АПЛ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Харри Кейн Эрик тен Хаг Расмус Хейлунд Футбол

Эрик тен Хаг заявил, что «Ман Юнайтед» доволен подписанием Расмуса Хейлунда.

Манкунианцы также интересовались форвардом Харри Кейном, который близок к переходу в «Баварию».

«Мы выбрали нападающего и очень довольны своим выбором. Харри Кейн – отличный нападающий. Он обладает всеми навыками, которые хочется видеть у нападающего. Это потеря для АПЛ», – сказал Эрик тен Хаг.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос о том, почему клуб подписал Расмуса Хейлунда, а не Харри Кейна.

«Не думаю, что мне нужно вступать в эту дискуссию или высказывать свое мнение по этому поводу. Мы профессиональны, и процессы, которые мы выполняем, очень осторожны.

Мы учитываем многие вещи, но и в итоге принимаем решения, но не в одночасье. Мы изучаем каждое решение и довольны командой, которая у нас сейчас есть», – сказал специалист.

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20 комментариев

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Morning Again
Если Хейлунд будет стабильно показывать хотя бы половину результативности Кейна из сезона в сезон, этот трансфер уже можно будет назвать успешным.

А так Харри бесспорно живая легенда АПЛ и чемпионату несомненно его будет не хватать. Говорю как болельщик Арсенала.
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ML26
Ответ Morning Again
Если Хейлунд будет стабильно показывать хотя бы половину результативности Кейна из сезона в сезон, этот трансфер уже можно будет назвать успешным. А так Харри бесспорно живая легенда АПЛ и чемпионату несомненно его будет не хватать. Говорю как болельщик Арсенала.
Плюсую в полной мере. Учитывая взаимоотношения нашего клуба с ним, не удивлюсь, что Арсенал встретится с Баварией в этом сезоне)
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Velirpa
Ответ JealousNobody
Ничему жизнь лысого 7хага не учит. Зимой обосрался с Верхгостом, сейчас этот ноунейм за 75 млн... К зиме вылетит на мороз
Вергхорст тоже немало стоил?
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wjvxpb5q6f
С одной стороны, Тен Хаг прав, и он строит команду на годы вперёд, и в этой парадигме, Хейлунд является более подходящим вариантом, и при хорошем развитии событий, он закроет вопрос с нападающим на 12-15 лет вперёд.
С другой стороны, на данный момент Харри стал бы гарантированным усилением, и дал бы МЮ баланс и результат здесь и сейчас, и на 3-5 лет полностью решил бы вопрос с нападением, плюс существенно прибавил бы команде класса. А Расмус, пока, дорогостоящий и крайне рискованный кот в мешке🤷‍♂️

В случае с МЮ, где на остальных позициях куча состоявшихся игроков, которые уже вплотную подходят к футбольной старости(Каземиро 31, Варан 30, Бруну 28, Онана 27, Шоу 28), наверное, всё же Кейн был бы предпочтительнее. Сейчас команда сформирована так, что готова дать результат здесь и сейчас. А с Хейлундом, это будет сделать затруднительно. Они его только дорастят до топа(если дорастят), а тут уже пора полузащиту и защиту перестраивать, и опять борьба за титулы откладывается.
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Quintin07
Ответ ML26
Плюсую в полной мере. Учитывая взаимоотношения нашего клуба с ним, не удивлюсь, что Арсенал встретится с Баварией в этом сезоне)
встреча с Баварией не пугает, да и в целом любому клубу Арсенал готов дать бой.
Все же Артета изменил многое в клубе, за это ему спасибо.
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Under
Ответ JealousNobody
Ничему жизнь лысого 7хага не учит. Зимой обосрался с Верхгостом, сейчас этот ноунейм за 75 млн... К зиме вылетит на мороз
что ставите?
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Bego Yusupov
Ответ JealousNobody
Ничему жизнь лысого 7хага не учит. Зимой обосрался с Верхгостом, сейчас этот ноунейм за 75 млн... К зиме вылетит на мороз
то что ты не знаешь Хойлунда это не значит что он ноунейм гений
и Вегхорста брали в аренду так что будь объективен
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Under
Ответ Dm Kznts
возраст
да не только возраст
в таком возрасте Ван Перси приходил и брал свою медаль АПЛ и становился лучшим бомбардиром
главное что ценник был вменяемым с точки зрения покупателя
а тут Леви выдавил до последней капли представителя другой лиги, боюсь даже представить каким был бы ценник для АПЛ
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Under
Ответ wjvxpb5q6f
С одной стороны, Тен Хаг прав, и он строит команду на годы вперёд, и в этой парадигме, Хейлунд является более подходящим вариантом, и при хорошем развитии событий, он закроет вопрос с нападающим на 12-15 лет вперёд. С другой стороны, на данный момент Харри стал бы гарантированным усилением, и дал бы МЮ баланс и результат здесь и сейчас, и на 3-5 лет полностью решил бы вопрос с нападением, плюс существенно прибавил бы команде класса. А Расмус, пока, дорогостоящий и крайне рискованный кот в мешке🤷‍♂️ В случае с МЮ, где на остальных позициях куча состоявшихся игроков, которые уже вплотную подходят к футбольной старости(Каземиро 31, Варан 30, Бруну 28, Онана 27, Шоу 28), наверное, всё же Кейн был бы предпочтительнее. Сейчас команда сформирована так, что готова дать результат здесь и сейчас. А с Хейлундом, это будет сделать затруднительно. Они его только дорастят до топа(если дорастят), а тут уже пора полузащиту и защиту перестраивать, и опять борьба за титулы откладывается.
это всё хорошо, а продал бы его Леви в Юнайтед?
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wjvxpb5q6f
Ответ Under
это всё хорошо, а продал бы его Леви в Юнайтед?
Продал бы. Леви - торгаш, и для него тут не стоит вопрос престижа. Кто больше даст, тому и продаст)
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Under
Ответ wjvxpb5q6f
Продал бы. Леви - торгаш, и для него тут не стоит вопрос престижа. Кто больше даст, тому и продаст)
Господи, вы реально не в состоянии посмотреть на шаг вперёд?
понятно, что продал был, вопрос цены
только какой был бы ценник для клуба из той же лиги
явно не такой же, как для Баварии
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wjvxpb5q6f
Ответ Under
Господи, вы реально не в состоянии посмотреть на шаг вперёд? понятно, что продал был, вопрос цены только какой был бы ценник для клуба из той же лиги явно не такой же, как для Баварии
Естественно, о том и речь. Отдать за Харри условные 130 мультов не так рискованно, как 85 за Хейлунда.
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Under
Ответ wjvxpb5q6f
Естественно, о том и речь. Отдать за Харри условные 130 мультов не так рискованно, как 85 за Хейлунда.
эм, с чего вы взяли, что Леви отпустил бы его в Юнайтед за 130?
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