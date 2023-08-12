Тен Хаг о Хейлунде вместо Кейна: «Очень довольны выбором – учитываем многие вещи. Харри – отличный форвард, это потеря для АПЛ»
Эрик тен Хаг заявил, что «Ман Юнайтед» доволен подписанием Расмуса Хейлунда.
Манкунианцы также интересовались форвардом Харри Кейном, который близок к переходу в «Баварию».
«Мы выбрали нападающего и очень довольны своим выбором. Харри Кейн – отличный нападающий. Он обладает всеми навыками, которые хочется видеть у нападающего. Это потеря для АПЛ», – сказал Эрик тен Хаг.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос о том, почему клуб подписал Расмуса Хейлунда, а не Харри Кейна.
«Не думаю, что мне нужно вступать в эту дискуссию или высказывать свое мнение по этому поводу. Мы профессиональны, и процессы, которые мы выполняем, очень осторожны.
Мы учитываем многие вещи, но и в итоге принимаем решения, но не в одночасье. Мы изучаем каждое решение и довольны командой, которая у нас сейчас есть», – сказал специалист.
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А так Харри бесспорно живая легенда АПЛ и чемпионату несомненно его будет не хватать. Говорю как болельщик Арсенала.
С другой стороны, на данный момент Харри стал бы гарантированным усилением, и дал бы МЮ баланс и результат здесь и сейчас, и на 3-5 лет полностью решил бы вопрос с нападением, плюс существенно прибавил бы команде класса. А Расмус, пока, дорогостоящий и крайне рискованный кот в мешке🤷♂️
В случае с МЮ, где на остальных позициях куча состоявшихся игроков, которые уже вплотную подходят к футбольной старости(Каземиро 31, Варан 30, Бруну 28, Онана 27, Шоу 28), наверное, всё же Кейн был бы предпочтительнее. Сейчас команда сформирована так, что готова дать результат здесь и сейчас. А с Хейлундом, это будет сделать затруднительно. Они его только дорастят до топа(если дорастят), а тут уже пора полузащиту и защиту перестраивать, и опять борьба за титулы откладывается.
Все же Артета изменил многое в клубе, за это ему спасибо.
и Вегхорста брали в аренду так что будь объективен
в таком возрасте Ван Перси приходил и брал свою медаль АПЛ и становился лучшим бомбардиром
главное что ценник был вменяемым с точки зрения покупателя
а тут Леви выдавил до последней капли представителя другой лиги, боюсь даже представить каким был бы ценник для АПЛ
понятно, что продал был, вопрос цены
только какой был бы ценник для клуба из той же лиги
явно не такой же, как для Баварии