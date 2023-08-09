«МЮ» предложит «Баварии» 30 млн евро за Павара. Бенжамен – приоритет тен Хага на замену Магуайру

Бенжамен Павар может перейти в «Манчестер Юнайтед».

По данным L’Equipe, Павар является приоритетным кандидатом « » на замену , который, как сообщалось ранее, близок к уходу в «Вест Хэм». В подписании заинтересован главный тренер «МЮ» тен Хаг.

Сообщается, что «МЮ» направит «Баварии» предложение по Павару в ближайшие дни. За 27-летнего защитника предложат около 30 миллионов евро.

В Бундеслиге-2022/23 Павар провел 30 матчей, отличившись 4 голами и ассистом. Его подробная статистика доступна здесь.

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