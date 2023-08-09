«МЮ» предложит «Баварии» 30 млн евро за Павара. Бенжамен – приоритет тен Хага на замену Магуайру

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Харри Магуайр Бенжамен Павар Эрик тен Хаг деньги Футбол

Бенжамен Павар может перейти в «Манчестер Юнайтед».

По данным L’Equipe, Павар является приоритетным кандидатом «Манчестер Юнайтед» на замену Харри Магуайра, который, как сообщалось ранее, близок к уходу в «Вест Хэм». В подписании Павара заинтересован главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг.

Сообщается, что «МЮ» направит «Баварии» предложение по Павару в ближайшие дни. За 27-летнего защитника предложат около 30 миллионов евро.

В Бундеслиге-2022/23 Павар провел 30 матчей, отличившись 4 голами и ассистом. Его подробная статистика доступна здесь.

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15 комментариев

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Ответ SWAGG
даже не смотря на однолетний контракт 40м с муму должны выжимать. Бавария кейна по рыночной цене с истекаюшим покупает и сделают так же по отношению к ютд. тем более муму холодос за 35м слили, павар не может стоить дешевле
Это невозможно читать, учи грамматику, глаза режет.
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Этот Райола хочет денег
Ни разу не болельщик МЮ, можно но приход Павара и уход человека-холодильника восприму как успех МЮ!)
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Любезный Коссутий
разумная цена
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PIT-BUL
хорошее ТО для МЮ. ждём результат товарищ Хаг )
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therealgreenman
Если Магу за 30 в Лондон забирают и берут Павара за 30, то тут лучше и не придумаешь…
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skxgpkt7xn
универсальный защитник, надо брать
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Том Харди
Ответ CONOR McGregor
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дубовицкая, ты что ли?
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Bego Yusupov
Ответ CONOR McGregor
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ок
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Dm Kznts
Ответ SWAGG
даже не смотря на однолетний контракт 40м с муму должны выжимать. Бавария кейна по рыночной цене с истекаюшим покупает и сделают так же по отношению к ютд. тем более муму холодос за 35м слили, павар не может стоить дешевле
за 50 пусть рентбои покупают )
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Rocco777
Ответ SWAGG
даже не смотря на однолетний контракт 40м с муму должны выжимать. Бавария кейна по рыночной цене с истекаюшим покупает и сделают так же по отношению к ютд. тем более муму холодос за 35м слили, павар не может стоить дешевле
брат, есть еще?
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