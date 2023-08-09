«МЮ» предложит «Баварии» 30 млн евро за Павара. Бенжамен – приоритет тен Хага на замену Магуайру
Бенжамен Павар может перейти в «Манчестер Юнайтед».
По данным L’Equipe, Павар является приоритетным кандидатом «Манчестер Юнайтед» на замену Харри Магуайра, который, как сообщалось ранее, близок к уходу в «Вест Хэм». В подписании Павара заинтересован главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг.
Сообщается, что «МЮ» направит «Баварии» предложение по Павару в ближайшие дни. За 27-летнего защитника предложат около 30 миллионов евро.
В Бундеслиге-2022/23 Павар провел 30 матчей, отличившись 4 голами и ассистом. Его подробная статистика доступна здесь.
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