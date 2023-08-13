Мбаппе открыт к продлению контракта с «ПСЖ» до 2025-го при гарантии ухода в «Реал» в 2024-м. Парижане настроены оптимистично и видят в Килиане центральную фигуру проекта

Килиан Мбаппе открыт к продлению контракта с «ПСЖ» на год.

Как сообщает журналист Абдель Бульма, Мбаппе открыт к продлению контракта с «ПСЖ» до лета 2025 года при условии, что ему гарантируют трансфер в « » летом 2024-го.

RMC Sport подтверждает эти сведения и пишет, что готов продлить соглашение до 2025-го, хотя раньше отрицал такую возможность. Сегодня переговоры продолжатся.

«ПСЖ» настроен оптимистично и по-прежнему видит в Мбаппе центральную фигуру проекта.

Ранее «ПСЖ» объявил о возвращении нападающего в состав команды. Это произошло после «очень конструктивных и позитивных переговоров».

Старт «ПСЖ» – 0:0. Со счастливым Мбаппе на трибуне

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