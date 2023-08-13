Мбаппе открыт к продлению контракта с «ПСЖ» до 2025-го при гарантии ухода в «Реал» в 2024-м. Парижане настроены оптимистично и видят в Килиане центральную фигуру проекта
Килиан Мбаппе открыт к продлению контракта с «ПСЖ» на год.
Как сообщает журналист Абдель Бульма, Мбаппе открыт к продлению контракта с «ПСЖ» до лета 2025 года при условии, что ему гарантируют трансфер в «Реал» летом 2024-го.
RMC Sport подтверждает эти сведения и пишет, что Килиан готов продлить соглашение до 2025-го, хотя раньше отрицал такую возможность. Сегодня переговоры продолжатся.
«ПСЖ» настроен оптимистично и по-прежнему видит в Мбаппе центральную фигуру проекта.
Ранее «ПСЖ» объявил о возвращении нападающего в состав команды. Это произошло после «очень конструктивных и позитивных переговоров».
Старт «ПСЖ» – 0:0. Со счастливым Мбаппе на трибуне
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Странно забывать, что Кальдерон сам, став президентом, заявил, что Галактикос всё и теперь ставка будет делаться на молодых латиносов, типа Гаго.
Правда потом он всё же перешёл на скупку более-менее именитых европейцев, но было поздно.
А Перес вполне неплохо подписывает звёзд, тот же Куртуа, Азар, Алаба, да кто угодно ещё. Не все звёзды одинаково полезны.
Как ни странно , в этой ситуации выигрывают все три стороны .
Мбаппе получит бабки и практику.
ПСЖ получит бабки за полноценный трансфер и Мбаппе на еще сезон в основе , а это явно лучше чем Мбаппе на стадионе.
Мадрид спокойно соберет деньги на Мбаппе за сезон без риска ухудшения экономической ситуации для клуба , как это было бы , если б они сейчас уперлись и вывалили бы 200 лямов .
Реалу нужен форвард, можно сколько угодно говорить, что без него справятся и всё ок, но после ухода Бензема топ форвард нужен. Ставка сделана на Мбаппе, хотя была возможность взять того же Кейна, который хоть и не молод, но без лишних скандалов дал бы результат уже сейчас и стилистически очень похож на Бензема. Ставка понятно, тк уговаривать Мбаппе не придется, и хорошая возможность взять топ форварда, пусть и с тараканами, за недорого. Но это работает, если покупать его или сейчас за небольшую сумму (ибо 1 год контракта остался) или в след году за бесплатно (ну заплатив бонусы игроку), а этот год как то пережить с тем, что есть.
Но подписание Мбаппе нового контракта всё поменяет, по сути будет тоже самое что сейчас, но через год. Будет уже не бесплатно, будет за ту же сумму, что и сейчас, но год будет потерян, игрок постареет и прочее.
Это и называется кинул. Знал бы Перес раньше про это, может и не вышли бы из борьбы за Кейна, а так, или придется верить в честность Мбаппе (что так себе) и ждать или импульсивно шерстить рынок и переключаться на кого-то другого.