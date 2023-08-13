Мбаппе открыт к продлению контракта с «ПСЖ» до 2025-го при гарантии ухода в «Реал» в 2024-м. Парижане настроены оптимистично и видят в Килиане центральную фигуру проекта

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе открыт к продлению контракта с «ПСЖ» на год.

Как сообщает журналист Абдель Бульма, Мбаппе открыт к продлению контракта с «ПСЖ» до лета 2025 года при условии, что ему гарантируют трансфер в «Реал» летом 2024-го.

RMC Sport подтверждает эти сведения и пишет, что Килиан готов продлить соглашение до 2025-го, хотя раньше отрицал такую возможность. Сегодня переговоры продолжатся.

«ПСЖ» настроен оптимистично и по-прежнему видит в Мбаппе центральную фигуру проекта.

Ранее «ПСЖ» объявил о возвращении нападающего в состав команды. Это произошло после «очень конструктивных и позитивных переговоров».

Старт «ПСЖ» – 0:0. Со счастливым Мбаппе на трибуне

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154 комментария

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Бестрофейник 19/20
2030 год. Фанаты Реала: в этом году точно подпишем Мбаппе
+157
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Артём Поддубный
Мдаа, по сути Мбаппе сейчас договорится с ПСЖ чтобы в следующем году развести Реал на бабки. Ну и зачем он нам такой нужен. Тот кто хочет играть в Реале идёт на серьезные поступки. Мбаппе бежит за деньгами)
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Фарид Харисов
Ответ Бестрофейник 19/20
2030 год. Фанаты Реала: в этом году точно подпишем Мбаппе
2030 год: ПСЖ переходит во владение Мбаппе, контрольные акции достались французу по условиям нового контракта. Сам Киллиан заявляет, что рад продолжать играть в Лиге 1 из-за любви к Родине.
+67
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sabrusov
никогда такого не было...
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Ena Therapy
Вроде Перес такой столп в мире футбола . Но тут я не понимаю, 2 год им крутит какой то французский паренек , когда на рынке уже топ напов не осталось, а он все дальше ждет его . Стареет видимо дядька уже
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Борщ со сметанкой
Ответ Геннадий Чеботарев
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Ему это дает то, что он не проведет сезон у себя на дома на диване
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Youzhny23
Ответ Бестрофейник 19/20
2030 год. Фанаты Реала: в этом году точно подпишем Мбаппе
адекватным фанатам реала , этот Замбиец давно уже не нужен, мы и без него лч берём
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Raul14
Лицо Чеботарева: 🗿🗿🗿
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corazón blanco
Тут два варианта событий для Мадрида, либо платить деньги сейчас, хотя Париж вряд ли ответит на предложение и не будет его даже рассматривать, либо если Флорентино настолько одержим французом возвращаться в следующем году к нему. Но второй вариант будет в корне не верным. Из-за этого Мадрид вышел из борьбы за Кейна который жизненно необходим был клубу. В общем фиаско полное. Хотя официально Мадрид этим летом даже и не предпринимал попыток его приобрести, Мадрид выбрал выжидательную тактику и вот дождался такого решения от Килиана.
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Большой Сэми
ПСЖ ведет себя как неуважающая себя жена, которая с года в год терпит мужа абьюзера, пытаясь его удержать, чтобы тот не ушел к более молоденькой
+13
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DolJun
про гарантии этому цветочному пусть кейн с кайседо расскажут
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<~Inter~>
Ответ Ena Therapy
Вроде Перес такой столп в мире футбола . Но тут я не понимаю, 2 год им крутит какой то французский паренек , когда на рынке уже топ напов не осталось, а он все дальше ждет его . Стареет видимо дядька уже
Пересом в своё время не раз манипулировал Рамос перед продлением контракта
+5
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МТБ
Ответ ShamilK
Он уже давно не способен покупать топовых футболистов. Вот поэтому и бегает за школьниками Бразилии, покупая их за оверпрайс. Даже Роналду был подписан Кальдероном, а не Пересом
Эм... Роналду был подписан Кальдероном, а Кака Пересом.
Странно забывать, что Кальдерон сам, став президентом, заявил, что Галактикос всё и теперь ставка будет делаться на молодых латиносов, типа Гаго.
Правда потом он всё же перешёл на скупку более-менее именитых европейцев, но было поздно.

А Перес вполне неплохо подписывает звёзд, тот же Куртуа, Азар, Алаба, да кто угодно ещё. Не все звёзды одинаково полезны.
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Maggio 13
Ответ Фарид Харисов
2030 год: ПСЖ переходит во владение Мбаппе, контрольные акции достались французу по условиям нового контракта. Сам Киллиан заявляет, что рад продолжать играть в Лиге 1 из-за любви к Родине.
2032 год: первый чернокожий президент Франции Килиан Мбаппе торжественно принял присягу
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Малахов Григорий
Ответ sabrusov
никогда такого не было...
и вот опять)
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Maggio 13
Как можно видеть центральной фигурой проекта футболиста, основным условием продления с которым является переход в другую команду через год?!
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zzzeeerrrooo
Ответ DolJun
про гарантии этому цветочному пусть кейн с кайседо расскажут
Кейн с Кайседо нищеброды в сравнении с Килианом
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filbratuha@yandex.ru
Как же хочется прочитать новость, что этому безумцу теперь уже точно навсегда закрыта дорога в Реал. А Хаби Алонсо на следующий год попросит хорошего форварда. Как же бесит этот тип.
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Irbis15
Гарантируют трансфер, интересно за какую сумму? И согласен ли Реал вообще на всё это
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Борщ со сметанкой
Ответ Фанат Доры Дуры
Какой идиот, боже... Мне кажется, реалу следует за Холандом пойти, чем за этим. Максимальное неуважение к клубу
А Холанду зачем на понижение идти, есть информация?
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#SharkTeam
Красавец. Наверняка это его маман придумала. Так мастерски пользуются ситуацией чтобы срубить столько бабла. Закончит играть будет местным олигархом. Как за одно поколение всей семьей подняться)
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Brigande
Ответ Геннадий Чеботарев
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Это дает ему собрать все обещанные бонусы от ПСЖ и при этом не просидеть весь год в запасе или вообще на стадионе .
Как ни странно , в этой ситуации выигрывают все три стороны .
Мбаппе получит бабки и практику.
ПСЖ получит бабки за полноценный трансфер и Мбаппе на еще сезон в основе , а это явно лучше чем Мбаппе на стадионе.
Мадрид спокойно соберет деньги на Мбаппе за сезон без риска ухудшения экономической ситуации для клуба , как это было бы , если б они сейчас уперлись и вывалили бы 200 лямов .
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Jeremy Fraser
Ответ madrilenos
Смешно все это читать сейчас. особенно смешно как некоторые фанаты, одного клуба в основном, радуются и пишут что Мбаппе опять нагнул Переса и Мадрид, забываю как их уж точно кинул и нагнул Дембеле. И где собственно он кинул Переса? Мадрид не делал никаких шагов в сторону Мбаппе и ждал чем разрешится конфликт Мбаппе и ПСЖ, об этом писали все достоверные источник.А вот если сейчас Мбаппе после всех своих писем подпишет новый контракт, этим как я думаю он окончательно закроет дверь и может забыть о переходе в Мадрид. Плюс по законам Франции никаких отступных нельза включать в контракт и поэтому верить про новость с отступными просто не возможно.
Ну попробую пояснить, если не понятно, как это со стороны выглядит.
Реалу нужен форвард, можно сколько угодно говорить, что без него справятся и всё ок, но после ухода Бензема топ форвард нужен. Ставка сделана на Мбаппе, хотя была возможность взять того же Кейна, который хоть и не молод, но без лишних скандалов дал бы результат уже сейчас и стилистически очень похож на Бензема. Ставка понятно, тк уговаривать Мбаппе не придется, и хорошая возможность взять топ форварда, пусть и с тараканами, за недорого. Но это работает, если покупать его или сейчас за небольшую сумму (ибо 1 год контракта остался) или в след году за бесплатно (ну заплатив бонусы игроку), а этот год как то пережить с тем, что есть.
Но подписание Мбаппе нового контракта всё поменяет, по сути будет тоже самое что сейчас, но через год. Будет уже не бесплатно, будет за ту же сумму, что и сейчас, но год будет потерян, игрок постареет и прочее.
Это и называется кинул. Знал бы Перес раньше про это, может и не вышли бы из борьбы за Кейна, а так, или придется верить в честность Мбаппе (что так себе) и ждать или импульсивно шерстить рынок и переключаться на кого-то другого.
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Стахович
Ответ Ena Therapy
Вроде Перес такой столп в мире футбола . Но тут я не понимаю, 2 год им крутит какой то французский паренек , когда на рынке уже топ напов не осталось, а он все дальше ждет его . Стареет видимо дядька уже
Кого Перес должен был подписать:Кейна за 110 млн или Осимхена за 150?
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NIK7478
Похоже, на утку.
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