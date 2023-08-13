«ПСЖ» объявил о возвращении Мбаппе в состав после «очень конструктивных и позитивных переговоров»

«ПСЖ» объявил, что Килиан Мбаппе вернулся в основной состав команды.

«После очень конструктивных и позитивных переговоров между «ПСЖ» и перед игрой с «Лорьяном» игрок был восстановлен в тренировочном составе первой команды сегодня утром», – сказано в заявлении парижан.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» хочет продлить Мбаппе до 2025-го с гарантией перехода в «Реал» летом 2024-го. Позиции сторон сблизились.

Килиан несколько недель был отстранен от «ПСЖ» за нежелание активировать опцию продления контракта на год. Он еще ни разу не тренировался под руководством .

Вчерашнюю игру 1-го тура Лиги 1 против «Лорьяна» (0:0) Мбаппе смотрел с трибун – он не попал в заявку «ПСЖ».

Старт «ПСЖ» – 0:0. Со счастливым Мбаппе на трибуне

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