«ПСЖ» объявил о возвращении Мбаппе в состав после «очень конструктивных и позитивных переговоров»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» объявил, что Килиан Мбаппе вернулся в основной состав команды.

«После очень конструктивных и позитивных переговоров между «ПСЖ» и Килианом Мбаппе перед игрой с «Лорьяном» игрок был восстановлен в тренировочном составе первой команды сегодня утром», – сказано в заявлении парижан.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» хочет продлить Мбаппе до 2025-го с гарантией перехода в «Реал» летом 2024-го. Позиции сторон сблизились.

Килиан несколько недель был отстранен от «ПСЖ» за нежелание активировать опцию продления контракта на год. Он еще ни разу не тренировался под руководством Луиса Энрике.

Вчерашнюю игру 1-го тура Лиги 1 против «Лорьяна» (0:0) Мбаппе смотрел с трибун – он не попал в заявку «ПСЖ».

Старт «ПСЖ» – 0:0. Со счастливым Мбаппе на трибуне

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103 комментария

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Sergey Kuznetsov
за деньги ДА!
+91
0
+91
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DolJun
если мбаппе перепродлится - будет цветочный похлеще чем кейн
+65
-7
+58
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King_X
Мда
Эт позорище

Очередной год будет впустую
Набьет стату, возьмут Лигу, вылетят в ЛЧ, Энрике мб уволят и снова начнётся Санта-Барбара по переходу, а шейхи не будут продавать, пока им 250+к не дадут
Супер гарантии, конечно))
Торгаши-шейхи и торгаш-черепашка стоят друг друга, одни давят, второй ради бабок ведётся на это
+57
-5
+52
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Серый
Ответ GuruFutbola
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неудивительно, что барсаглор радуется мутным схемам, ведь у барсучков это в крови
+38
-9
+29
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dr. cage
🤣🤣🤣

В Реал два раза не зовут
В Реал три раза не зовут
В Реал пять раз не зовут

Я очень надеюсь, что Флорентино Перес больше никогда не вернётся к кейсу с Мбаппе..

Каким бы топарем не был, но с таким отношением в Реале он будет косплеить Азара..
Надеюсь Реал попробует взять пусть даже условного Вернера, но будет командой.. Чем вот это вот все..
+41
-12
+29
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dr. cage
Феминизм - до первого достойного мужа.
Коммунизм - до первого личного капитала.
Атеизм - до первой тряски в самолете.
Принципиальность Катара - до первой ничьи с Лорьяном..
+29
-7
+22
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Axmat Cecenov
Реал все таки хорошо узнал Мбамппе в прошлом сезоне. Правильно что ,Перес неповелся на эти игры
+21
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Hans Castorp
Ответ dr. cage
🤣🤣🤣 В Реал два раза не зовут В Реал три раза не зовут В Реал пять раз не зовут Я очень надеюсь, что Флорентино Перес больше никогда не вернётся к кейсу с Мбаппе.. Каким бы топарем не был, но с таким отношением в Реале он будет косплеить Азара.. Надеюсь Реал попробует взять пусть даже условного Вернера, но будет командой.. Чем вот это вот все..
Есть официальная информация кроме желтухи , что Реал его пытался подписать после прошлогоднего провала в переговорах ?
+20
-2
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Аскетизмом погоняю
ПСЖ довёл до совершенного абсолюта свой клоунский проект. Желаю только поражений .....
+13
-2
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Михаил Корж
Интересно в следующем году фанаты Реала опять переобуются 🤔?
+17
-9
+8
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KorbenDaIlas
Ответ dr. cage
🤣🤣🤣 В Реал два раза не зовут В Реал три раза не зовут В Реал пять раз не зовут Я очень надеюсь, что Флорентино Перес больше никогда не вернётся к кейсу с Мбаппе.. Каким бы топарем не был, но с таким отношением в Реале он будет косплеить Азара.. Надеюсь Реал попробует взять пусть даже условного Вернера, но будет командой.. Чем вот это вот все..
так Реал и не звал его вообще-то, ни одного предложения не было
+10
-2
+8
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Кабулов Zavqiddin
Ответ dr. cage
🤣🤣🤣 В Реал два раза не зовут В Реал три раза не зовут В Реал пять раз не зовут Я очень надеюсь, что Флорентино Перес больше никогда не вернётся к кейсу с Мбаппе.. Каким бы топарем не был, но с таким отношением в Реале он будет косплеить Азара.. Надеюсь Реал попробует взять пусть даже условного Вернера, но будет командой.. Чем вот это вот все..
он уже третий раз отказывает.🤑🤑🤑
+10
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Рим Мухаметшин
Теперь-то Перес забьёт на него или и дальше будет позволять Мбаблу вытирать ноги о Реал ради контрактов? Когда Мбаппе продлился в 2022, было уже понятно, что Реал ему не интересен. Все эти сказки про мечту денег ради
+7
-2
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Jafarello
Лукаку тупой говорите?
+8
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madrilenos
Ответ dr. cage
🤣🤣🤣 В Реал два раза не зовут В Реал три раза не зовут В Реал пять раз не зовут Я очень надеюсь, что Флорентино Перес больше никогда не вернётся к кейсу с Мбаппе.. Каким бы топарем не был, но с таким отношением в Реале он будет косплеить Азара.. Надеюсь Реал попробует взять пусть даже условного Вернера, но будет командой.. Чем вот это вот все..
а разве его кто-то звал в Реал в этом году? это журналисты раздули тему. все серьёзные источники писали что Мадрид не делает никаких шагов и просто ждёт чем закончится конфликт ПСЖ и Мбаппе.
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madrilenos
Ответ AnMe
На месте руководства Реала адекватные люди показали бы статус клуба и свою гордость, а не унижались бы так. Великий клуб творит такую ахинею ввязываясь в этот сериал. Не пришел? Скатертью дорожка, только в следующий раз игроку придется подстраиваться уже самому под клуб. Мбаппе обычный топовый игрок, его можно заменить, а не унижаться.
причём здесь вообще Реал? он разве делал какое нибудь предложение ПСЖ ?
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Philstone
Позорище. Реалу надо отказываться от идеи брать этого клоуна
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AnMe
На месте руководства Реала адекватные люди показали бы статус клуба и свою гордость, а не унижались бы так. Великий клуб творит такую ахинею ввязываясь в этот сериал. Не пришел? Скатертью дорожка, только в следующий раз игроку придется подстраиваться уже самому под клуб. Мбаппе обычный топовый игрок, его можно заменить, а не унижаться.
+3
-1
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MK
Неужели с корешом Дембеле повлияло)
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Большой Сэми
Мбаппе решил пройти по второму кругу пройти миссию как кинуть Реал и вытрясти парижан
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Назар Игорь
Самый паскудный клуб. Игрок тоже.
ПСЖ- Реал, Реал- ПСЖ, ПСЖ- Реал. Реал- ПСЖ,................
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Rister81
Ответ Рим Мухаметшин
Теперь-то Перес забьёт на него или и дальше будет позволять Мбаблу вытирать ноги о Реал ради контрактов? Когда Мбаппе продлился в 2022, было уже понятно, что Реал ему не интересен. Все эти сказки про мечту денег ради
Так Реал даже предложений не делал о его покупки в этом году,единственный куколды это ПСЖ,с каждым разом они все больше заставляют понять,что тупизму и позору нет предела)) Надеюсь,через Мбаппе сполна насладится внутренними кубками и победным шествием Холланда )) вот его и надо будет брать через год,если он конечно сам захочет
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Moscwow
Ответ Михаил Корж
Интересно в следующем году фанаты Реала опять переобуются 🤔?
Реал за год и за лето ни слова не сказал о Мбаппе, но такие как ты, КурицаФутбола и остальные дегры, продолжают пищать одно и тоже
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Rister81
Ответ King_X
Мда Эт позорище Очередной год будет впустую Набьет стату, возьмут Лигу, вылетят в ЛЧ, Энрике мб уволят и снова начнётся Санта-Барбара по переходу, а шейхи не будут продавать, пока им 250+к не дадут Супер гарантии, конечно)) Торгаши-шейхи и торгаш-черепашка стоят друг друга, одни давят, второй ради бабок ведётся на это
Что клуб,что игрок 🤡
Игрок,который хочет в Реал,спокойно переходит как Кама,Тчуамени и Джуд.
Мбаппе через год будет идти 26 год,а игрока на клубном уровне только чемпионат Франции и ни одной золотой бутсы.
ПСЖ ясно сказали,если даешь согласие на продление,выходишь в старте,этим все сказано.Ну а Перес в очередной раз доказал,что касается Мбаппе то он куколд,сначала Холланда упустил,теперь Кейна.
Надеюсь Холланд после очередных трофеев с Сити захочет поехать в Реал,тем более его отец говорил,что в Сити они не задержатся )
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Murkin Monksik
Ответ King_X
Мда Эт позорище Очередной год будет впустую Набьет стату, возьмут Лигу, вылетят в ЛЧ, Энрике мб уволят и снова начнётся Санта-Барбара по переходу, а шейхи не будут продавать, пока им 250+к не дадут Супер гарантии, конечно)) Торгаши-шейхи и торгаш-черепашка стоят друг друга, одни давят, второй ради бабок ведётся на это
так и будет до конца карьеры Мбаппе,ему уже 25
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