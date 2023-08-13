«ПСЖ» объявил о возвращении Мбаппе в состав после «очень конструктивных и позитивных переговоров»
«ПСЖ» объявил, что Килиан Мбаппе вернулся в основной состав команды.
«После очень конструктивных и позитивных переговоров между «ПСЖ» и Килианом Мбаппе перед игрой с «Лорьяном» игрок был восстановлен в тренировочном составе первой команды сегодня утром», – сказано в заявлении парижан.
Ранее стало известно, что «ПСЖ» хочет продлить Мбаппе до 2025-го с гарантией перехода в «Реал» летом 2024-го. Позиции сторон сблизились.
Килиан несколько недель был отстранен от «ПСЖ» за нежелание активировать опцию продления контракта на год. Он еще ни разу не тренировался под руководством Луиса Энрике.
Вчерашнюю игру 1-го тура Лиги 1 против «Лорьяна» (0:0) Мбаппе смотрел с трибун – он не попал в заявку «ПСЖ».
Старт «ПСЖ» – 0:0. Со счастливым Мбаппе на трибуне
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Эт позорище
Очередной год будет впустую
Набьет стату, возьмут Лигу, вылетят в ЛЧ, Энрике мб уволят и снова начнётся Санта-Барбара по переходу, а шейхи не будут продавать, пока им 250+к не дадут
Супер гарантии, конечно))
Торгаши-шейхи и торгаш-черепашка стоят друг друга, одни давят, второй ради бабок ведётся на это
В Реал два раза не зовут
В Реал три раза не зовут
В Реал пять раз не зовут
Я очень надеюсь, что Флорентино Перес больше никогда не вернётся к кейсу с Мбаппе..
Каким бы топарем не был, но с таким отношением в Реале он будет косплеить Азара..
Надеюсь Реал попробует взять пусть даже условного Вернера, но будет командой.. Чем вот это вот все..
Коммунизм - до первого личного капитала.
Атеизм - до первой тряски в самолете.
Принципиальность Катара - до первой ничьи с Лорьяном..
ПСЖ- Реал, Реал- ПСЖ, ПСЖ- Реал. Реал- ПСЖ,................
Игрок,который хочет в Реал,спокойно переходит как Кама,Тчуамени и Джуд.
Мбаппе через год будет идти 26 год,а игрока на клубном уровне только чемпионат Франции и ни одной золотой бутсы.
ПСЖ ясно сказали,если даешь согласие на продление,выходишь в старте,этим все сказано.Ну а Перес в очередной раз доказал,что касается Мбаппе то он куколд,сначала Холланда упустил,теперь Кейна.
Надеюсь Холланд после очередных трофеев с Сити захочет поехать в Реал,тем более его отец говорил,что в Сити они не задержатся )