Винисиус и Милитао просили скаута «Реала» подписать Мбаппе. Он со смехом ответил: «Вы тратите все на Ибице – на Мбаппе уже не хватит!»
Винисиус Жуниор и Эдер Милитао просили подписать Килиана Мбаппе в «Реал».
В социальных сетях распространилось видео разговора Винисиуса и Милитао с главным скаутом «Реала» Хуни Калафатом.
«Мы надеемся, что [Мбаппе] придет. Мили, скажи Хуни, чтобы он подписал Мбаппе», – говорит на видео Винисиус.
«Хуни, ты должен подписать Мбаппе!» – добавил Милитао.
«Вы тратите все наши деньги на Ибице. На Мбаппе нам уже не хватит!» – смеясь ответил Калафат игрокам «Реала».
Сообщалось, что «Реал» может заплатить за форварда «ПСЖ» более 200 миллионов евро.
История Мбаппе и «Реала» – настоящий триллер. Она началась больше 10 лет назад
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
7 комментариев