Винисиус и Милитао просили скаута «Реала» подписать Мбаппе. Он со смехом ответил: «Вы тратите все на Ибице – на Мбаппе уже не хватит!»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Эдер Милитао Винисиус Жуниор ахахаха Хуни Калафат Футбол

Винисиус Жуниор и Эдер Милитао просили подписать Килиана Мбаппе в «Реал».

В социальных сетях распространилось видео разговора Винисиуса и Милитао с главным скаутом «Реала» Хуни Калафатом.

«Мы надеемся, что [Мбаппе] придет. Мили, скажи Хуни, чтобы он подписал Мбаппе», – говорит на видео Винисиус.

«Хуни, ты должен подписать Мбаппе!» – добавил Милитао.

«Вы тратите все наши деньги на Ибице. На Мбаппе нам уже не хватит!» – смеясь ответил Калафат игрокам «Реала».

Сообщалось, что «Реал» может заплатить за форварда «ПСЖ» более 200 миллионов евро.

История Мбаппе и «Реала» – настоящий триллер. Она началась больше 10 лет назад

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7 комментариев

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Если Калафат в деле , то все серьезно
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Ответ bostonKG
Если Калафат в деле , то все серьезно
Как ему не быть в деле, Калафат - главный скаут и ведет все зарубежные трансферы Мадрида.
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Ох уж этот борец с расизмом Винисиус, вместо того что бы потратить свободное время на помощь людям из Африки, хотя бы одну скважину где-нибудь в Бурунди сделать, тусуется на Ибице и тратит деньги как богатый белый воротничок, но стоит ему выйти на поле он сразу становится Манделлой:)) Самое настоящее позорище футбола!:))
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Ответ Геннадий Чеботарев
это они типо прикалывались так,в вояже с неймаром. прикольно,то что у Винисиуса нет мозгов понять,что когда придет Мбаппе перец его продаст.
Да с чего бы? Борец с расизмом будет за бровку отвечать, а черепашка в центре попылит.
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это они типо прикалывались так,в вояже с неймаром. прикольно,то что у Винисиуса нет мозгов понять,что когда придет Мбаппе перец его продаст.
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