Винисиус и Милитао просили скаута «Реала» подписать Мбаппе. Он со смехом ответил: «Вы тратите все на Ибице – на Мбаппе уже не хватит!»

Винисиус Жуниор и Эдер Милитао просили подписать Килиана Мбаппе в «Реал».

В социальных сетях распространилось видео разговора и с главным скаутом «Реала» .

«Мы надеемся, что [Мбаппе] придет. Мили, скажи Хуни, чтобы он подписал Мбаппе», – говорит на видео Винисиус.

«Хуни, ты должен подписать Мбаппе!» – добавил Милитао.

«Вы тратите все наши деньги на Ибице. На Мбаппе нам уже не хватит!» – смеясь ответил Калафат игрокам «Реала».

Сообщалось, что «Реал» может заплатить за форварда « » более 200 миллионов евро.

История Мбаппе и «Реала» – настоящий триллер. Она началась больше 10 лет назад

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