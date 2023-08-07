«ПСЖ считает, что позиция Мбаппе вредит проекту клуба, а переход в «Реал» усилит прямого конкурента в ЛЧ
«ПСЖ» недоволен поведением Килиана Мбаппе и его возможным уходом в «Реал».
Напомним, «ПСЖ» отстранил Мбаппе от работы с командой и может оставить вне заявки на сезон из-за отказа продлевать контракт. Считается, что «Реал» – главный фаворит в борьбе за футболиста.
В «Пари Сен-Жермен» считают, что 24-летний форвард сборной Франции уже не чувствует себя частью проекта. В то же время он отклоняет все варианты, которые могли бы разблокировать ситуацию, включая продление контракта с опцией продажи в 2024-м.
В клубе уверены, что Килиан твердо решил сменить команду в следующем году на правах свободного агента, несмотря на то, что ранее заявлял в различных интервью, что не уйдет бесплатно.
Руководство «ПСЖ» без понимания относится к позиции Мбаппе, поскольку его поведение не только парализует проект – в клубе вынуждены ждать разрешения ситуации до заключения дорогостоящих сделок, но и усиливает прямого конкурента в Лиге чемпионов. Катарские владельцы убеждены, что у футболиста уже есть соглашение с «Реалом» на 2024 год.
В этой связи парижане рассматривают возможность подачи официальной жалобы в ФИФА. А в разговорах с окружением игрока в очередной раз напоминают о том, что в восьми интервью, не считая частных разговоров о продлении контракта, Мбаппе обещал не уходить бесплатно, обещал не причинять вреда клубу.
«Реал» хочет Мбаппе уже сейчас, хотя планировал взять через год. Почему такая спешка?
История Мбаппе и «Реала» – настоящий триллер. Она началась больше 10 лет назад
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Все равно у них оставались Месси и Неймар в качестве главных звёзд.
И сейчас не выглядели бы дураками
Где «Реал» и где «ПСЖ», особенно в ЛЧ
Больше похоже не на проект, а на цыганский менеджмент - берём, что блестит.
Почему так плохо факты проверяем? :)
Пожалуй, этап именно мешка начался с Мбаппе. Дурные деньги, откровенное наплевательство на ффп. Килиан вроде и крут, но всегда как бы выше всего этого, как бренд он затмевал свой же клуб. Потом трансфер Месси окончательно закрепил статус бездумного мешка. Набрали охапку каких-то юных португалов, выписали Рамоса. Там уже нет никакого "проекта", просто как саудовцы хватают все, что блестит.