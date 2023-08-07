«ПСЖ считает, что позиция Мбаппе вредит проекту клуба, а переход в «Реал» усилит прямого конкурента в ЛЧ

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» недоволен поведением Килиана Мбаппе и его возможным уходом в «Реал».

Напомним, «ПСЖ» отстранил Мбаппе от работы с командой и может оставить вне заявки на сезон из-за отказа продлевать контракт. Считается, что «Реал» – главный фаворит в борьбе за футболиста.

В «Пари Сен-Жермен» считают, что 24-летний форвард сборной Франции уже не чувствует себя частью проекта. В то же время он отклоняет все варианты, которые могли бы разблокировать ситуацию, включая продление контракта с опцией продажи в 2024-м.

В клубе уверены, что Килиан твердо решил сменить команду в следующем году на правах свободного агента, несмотря на то, что ранее заявлял в различных интервью, что не уйдет бесплатно.

Руководство «ПСЖ» без понимания относится к позиции Мбаппе, поскольку его поведение не только парализует проект – в клубе вынуждены ждать разрешения ситуации до заключения дорогостоящих сделок, но и усиливает прямого конкурента в Лиге чемпионов. Катарские владельцы убеждены, что у футболиста уже есть соглашение с «Реалом» на 2024 год.

В этой связи парижане рассматривают возможность подачи официальной жалобы в ФИФА. А в разговорах с окружением игрока в очередной раз напоминают о том, что в восьми интервью, не считая частных разговоров о продлении контракта, Мбаппе обещал не уходить бесплатно, обещал не причинять вреда клубу.

«Реал» хочет Мбаппе уже сейчас, хотя планировал взять через год. Почему такая спешка?

История Мбаппе и «Реала» – настоящий триллер. Она началась больше 10 лет назад

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62 комментария

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Мбаппе не зря кореш Дембеля. Лучшие разводилы в мировом футболе.
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ПСЖ сам творец такой ситуации
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ПСЖ самый желанный соперник в 1/8 ЛЧ для всех участников, примерно как Зенит в группе.
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Я думал, что умру от старости. Но когда шейхи ПСЖ решили, что их игрушка - прямой конкурент Мадрида, понял, что умру от смеха.
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Ответ Бухгалтер2021
так они в разных чемпионатах,какой прямой конкурент?
во влажных шейховских мечтах, где они конкуренты за ЛЧ. Только вот тогда его вообще в Европу отдавать не вариант.
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ПСЖ конкурент Реала😂
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Я конечно извиняюсь, а когда ПСЖ стал прямым конкурентом самому успешному клубу Европы в истории???
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Ответ GuruFutbola
Прямой конкурент по вылету в 1/8? 🤣🤣🤣 Увы, но мчк в этом никто не превзойдте)
ну знаешь в отличии от ПСЖ, реал последние 3 года по крайней мере доходил до 1/2 или выигрывал её. а где ПСЖ?
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продали бы в прошлом году Мбаппе Реалу.
Все равно у них оставались Месси и Неймар в качестве главных звёзд.
И сейчас не выглядели бы дураками
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Прямого конкурента? А конкуренция за что?
Где «Реал» и где «ПСЖ», особенно в ЛЧ
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Интересный проект это ваш ПСЖ)) хотели строить команду вокруг Неймара, Мбаппе… подписали Месси, Вейналдума, Паредеса, Икарди купили. Кавани, Кин, Ди Мария, Буффон, Доннарумма…
Больше похоже не на проект, а на цыганский менеджмент - берём, что блестит.
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С каких пор Реал прямой конкурент ПСЖ. Эти лягушатники совсем с ума сошли.
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Для начала из 1/8 в ЛЧ научитесь выходить при тратах в 2 миллиарда 🤭🤡
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Они на полном серьезе считают себя прямым конкурентом Реала в ЛЧ?)
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Ответ GuruFutbola
Прямой конкурент по вылету в 1/8? 🤣🤣🤣 Увы, но мчк в этом никто не превзойдте)
За 13 лет Пять побед и и шесть полуфиналов

Почему так плохо факты проверяем? :)
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Ответ Бухгалтер2021
так они в разных чемпионатах,какой прямой конкурент?
Так написано же в ЛЧ, читай дальше заголовка
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Ответ BZB
Мбаппе не зря кореш Дембеля. Лучшие разводилы в мировом футболе.
Один хотя бы играет, второй бакарди в больничке пьёт
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Ответ Бухгалтер2021
так они в разных чемпионатах,какой прямой конкурент?
Они думаю что в ЛаЛиге играют , барсу ослабили вон )
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Ответ Бухгалтер2021
так они в разных чемпионатах,какой прямой конкурент?
По логике катарцев необходимо запретить трансферы между топ клубами
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Псж ведь когда-то был уважаемым клубом. В 90е там были Веа и Раи, в нулевые Роналдиньо начинал еаропейский этап, был Окоча. Потом купили Златана, который привнес свой залихватский дух. Даже переход Неймара был не только из-за денег, он хотел славы и побед.
Пожалуй, этап именно мешка начался с Мбаппе. Дурные деньги, откровенное наплевательство на ффп. Килиан вроде и крут, но всегда как бы выше всего этого, как бренд он затмевал свой же клуб. Потом трансфер Месси окончательно закрепил статус бездумного мешка. Набрали охапку каких-то юных португалов, выписали Рамоса. Там уже нет никакого "проекта", просто как саудовцы хватают все, что блестит.
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А почему все удивляются? У ПСЖ же комплекс ЛЧ давно, поэтому Реал для них прямой раздражитель, как и любой клуб, что добьётся в ЛЧ успеха. Но тогда непонятно, почему их раздражает Барселона.
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Агония ПСЖ какая-то . Все все было понятно еще год назад , че они включили дурку не понятно .
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Ответ Бухгалтер2021
так они в разных чемпионатах,какой прямой конкурент?
конкурент в ЛЧ написано
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Да неужели. В идеале слить обоих (черпаху и дембеля) за бабло в Иль Иттихад. Но жизнь - это не Фифа... бабки решают все
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Ответ Бухгалтер2021
так они в разных чемпионатах,какой прямой конкурент?
ЛЧ
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