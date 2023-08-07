«ПСЖ считает, что позиция Мбаппе вредит проекту клуба, а переход в «Реал» усилит прямого конкурента в ЛЧ

«ПСЖ» недоволен поведением Килиана Мбаппе и его возможным уходом в «Реал».

Напомним, «ПСЖ» отстранил Мбаппе от работы с командой и может оставить вне заявки на сезон из-за отказа продлевать контракт. Считается, что «Реал» – главный фаворит в борьбе за футболиста.

В « » считают, что 24-летний форвард сборной Франции уже не чувствует себя частью проекта. В то же время он отклоняет все варианты, которые могли бы разблокировать ситуацию, включая продление контракта с опцией продажи в 2024-м.

В клубе уверены, что твердо решил сменить команду в следующем году на правах свободного агента, несмотря на то, что ранее заявлял в различных интервью, что не уйдет бесплатно.

Руководство «ПСЖ» без понимания относится к позиции Мбаппе, поскольку его поведение не только парализует проект – в клубе вынуждены ждать разрешения ситуации до заключения дорогостоящих сделок, но и усиливает прямого конкурента в чемпионов. Катарские владельцы убеждены, что у футболиста уже есть соглашение с «Реалом» на 2024 год.

В этой связи парижане рассматривают возможность подачи официальной жалобы в ФИФА. А в разговорах с окружением игрока в очередной раз напоминают о том, что в восьми интервью, не считая частных разговоров о продлении контракта, Мбаппе обещал не уходить бесплатно, обещал не причинять вреда клубу.

«Реал» хочет Мбаппе уже сейчас, хотя планировал взять через год. Почему такая спешка?

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