«ПСЖ» хочет продлить Мбаппе до 2025-го с гарантией перехода в «Реал» летом 2024-го. Их позиции сблизились

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Луис Энрике Люка Эрнандес Килиан Мбаппе Усман Дембеле Рандаль Коло-Муани Футбол

«ПСЖ» пытается договориться с Килианом Мбаппе о продлении контракта.

Как пишет RMC Sport, в последние часы позиции сторон сблизились. «ПСЖ» пытается сделать все, чтобы изменить ситуацию в свою пользу.

В частности, клуб хочет выполнить некоторые обещания, которые дал Мбаппе весной 2022-го, хоть и с запозданием на год. Переходы звездных французских игроков – Люки Эрнандеса и Усмана Дембеле – являются шагом в этом направлении. Кроме того, «ПСЖ» хочет подписать нападающего Рандаля Коло-Муани. В случае возвращения Мбаппе в состав у парижан сформируется французское трио в атаке. Назначение Луиса Энрике также соответствует изначальным ожиданиям Мбаппе.

«ПСЖ» по-прежнему хочет продлить контракт с Килианом на год – до лета 2025-го, включив в новое соглашение гарантию перехода в «Реал» летом 2024-го.

Мбаппе уже несколько недель отстранен от «ПСЖ» за нежелание активировать опцию продления контракта на год. Если он этого не сделает, то станет свободным агентом летом 2024-го. Килиан еще ни разу не тренировался под руководством нового тренера Луиса Энрике.

Вчерашнюю игру 1-го тура Лиги 1 против «Лорьяна» (0:0) Мбаппе смотрел с трибун – он не попал в заявку «ПСЖ».

Старт «ПСЖ» – 0:0. Со счастливым Мбаппе на трибуне

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90 комментариев

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Vladik Fartusov
Ответ Unknown Forusha
Это самое тупое что может сделать мбаппе
Поэтому, думаю, именно так он и поступит
+193
-1
+192
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Unknown Forusha
Это самое тупое что может сделать мбаппе
+118
-6
+112
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Davron Mamadzhanov
Он продажный, и все его слова о том что он якобы мечтает играть за Реал, это просто воздух. Если захотел давным давно бы перешёл.
+53
-1
+52
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Сергей Логинов
Ля, лучше 120 лямов за Кейна отдали бы, чем за этого упыря цепляться
+28
-2
+26
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Unknown Forusha
Ответ Vladik Fartusov
Поэтому, думаю, именно так он и поступит
Ахахах звучит правдоподобно
+25
-2
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Сергей Логинов
Ответ Cruel Snake
За Кейна уже отдали, в Мюнхене он уже
Про##али идеальную замену Кариму
+22
0
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kpvhmsvb2g
Кто бы что не говорил и за кого бы не болел, нужно признать одно семья Мбаппе те еще гении. Уже столько времени прогибают под себя два клуба выбивая для себя желаемые условия и огромные деньги. Не сильно удивлюсь если черепашка продлит контракт и еще несколько лет также каждое ТО будет помыкать обоими клубами.
+24
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+21
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Евгений Вырныгаев
Мбаппе хочет только деньги и ЛЧ. Желательно всё сразу и помногу.
+19
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xDe xDe
Ответ kpvhmsvb2g
Кто бы что не говорил и за кого бы не болел, нужно признать одно семья Мбаппе те еще гении. Уже столько времени прогибают под себя два клуба выбивая для себя желаемые условия и огромные деньги. Не сильно удивлюсь если черепашка продлит контракт и еще несколько лет также каждое ТО будет помыкать обоими клубами.
И в итоге сольёт себе карьеру. Годы-то идут. Помимо денег, Мбаппе ещё и результаты нужны. Не одно или другое, а одновременно. И прямо сейчас. Лео и Криш уехали, их эпоха закончилась - остался рвущий АПЛ Холанд (ещё и ЛЧ успевший прихватить), до которого в текущем агрегатном состоянии черепахе как до Китая через Лиссабон из Владивостока. Или ты веришь, что Париж добьётся успеха? Я - нет, не верю.
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Dmitriy6354
Да и вот нужен Реалу... Уж лучше Кейна бы подписали или Коло-Муани)
+12
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๛Domes么
уже задолбала это черепаха
+11
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bolatov.t@icloud.com
Псж и Реал как два дурака на рынке… обоим нужно отказаться от него
+10
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Cruel Snake
Ответ Сергей Логинов
Ля, лучше 120 лямов за Кейна отдали бы, чем за этого упыря цепляться
За Кейна уже отдали, в Мюнхене он уже
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kpvhmsvb2g
Ответ xDe xDe
И в итоге сольёт себе карьеру. Годы-то идут. Помимо денег, Мбаппе ещё и результаты нужны. Не одно или другое, а одновременно. И прямо сейчас. Лео и Криш уехали, их эпоха закончилась - остался рвущий АПЛ Холанд (ещё и ЛЧ успевший прихватить), до которого в текущем агрегатном состоянии черепахе как до Китая через Лиссабон из Владивостока. Или ты веришь, что Париж добьётся успеха? Я - нет, не верю.
да мы же понятия не имеем что на уме у Мбаппе, хочет ли он безбедное будущее всему своему черепашьему поколению или стать легендой футбола
+5
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LIBerly
В Реал и крошечными шрифтом "Бетис"
+6
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xDe xDe
Ответ Unknown Forusha
Это самое тупое что может сделать мбаппе
Если логически подумать, так и есть. Среди трио "ПСЖ", "Мбаппе" и "Реал" предложенный вариант невыгоден двум сторонам из трёх. Вроде и Килиан получит от Парижа всё баблишко, но тогда он от Реала баблишко не получит.
+5
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Cruel Snake
Не стоит прогибаться под изменчивого Мбаппе , Пусть лучше он прогнётся под нас Однажды он прогнётся под нас
С этим даже связываться не стоит
+4
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+4
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BoGaL
Перес опять всех переиграл )))
+7
-3
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Madrid051992
Если он реально согласиться на эти условия - Реалу стоит вообще забыть о его подписании. Он себя уже показал человеком нарушающим договоренности, если он и сейчас такое провернет - наxpен он такой нужен Мадриду
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Real_v_dushe
Ответ Сергей Логинов
Ля, лучше 120 лямов за Кейна отдали бы, чем за этого упыря цепляться
Реал ничего не делал в направлении Мбаппе этим летом, вот ничего вообще. Этот весь новостной фон лишь в Париже, поэтому и не нужно к этому относиться серьёзно. Реал и Перес прекрасно поняли, кто такой Мбаппе, ещё в 2022 году. Поэтому было простых 2 условия: публично Мбаппе заявляет, что хочет перейти в Реал, и способствует всеми силами этому трансферу, - только тогда клуб включится в его историю. Мбаппе не выполнил даже 1 из 2 условий.
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Норвежский прихлебатель
Не совсем понимаю логику продления на год. Писали, что переходу Баппе этим летом в т.ч. препятствует желание получить подписной бонус от РМ. Если продлит контракт с ПСЖ и будет доступен за какой-то ценник, все равно на подписной бонус рассчитывать не придется, тем более что за деньги его можно попробовать купить и сейчас. А если Килиан не хочет терять в зп, какой смысл вообще уходить из ПСЖ? Или будет до конца карьеры на 1 год продлевать, чтобы выбивать лучшие условия?
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King_X
Непонятно вообще, что за гарантии перехода
А если они есть, то нафига Мбаппе, если и сейчас гарантирован переход в 2024 или трансфер сейчас при ок предложении Реала +когда ПСЖ так хочет продать/деньги получить
Через год еще и Реалу вместо подписного бонуса платить катарцам(которые смогут требовать больше) - ну такое

В общем, максимально глупый вариант для всех сторон
Ну и те же грабли, торгаши-шейхи снова начнут давить через год, зачем им верить после всех манипуляций и истерик этого лета
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QWertY
Ответ Davron Mamadzhanov
Он продажный, и все его слова о том что он якобы мечтает играть за Реал, это просто воздух. Если захотел давным давно бы перешёл.
И? Все равно реал это проглотит, ибо Мбаппе выше клуба
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El_Rey
Ответ Davron Mamadzhanov
Он продажный, и все его слова о том что он якобы мечтает играть за Реал, это просто воздух. Если захотел давным давно бы перешёл.
Вот я удивляюсь таким комментариям. Вам что 12 лет? Это бизнес. Где крутится огромное бабло. Реал его хочет подписать не потому что он «с детства за Реал», а потому что он топовый футболист с коммерческим потенциалом. К чему эти сантименты? Хорошо, что Реалом управляет такой человек как Дон Фло. Он мыслит глобальными категориями как спортивный и коммерческий успех. Сейчас бы обижаться по тем или иным причинам. Детский сад.
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Dottore
Если не будет свободным агентом в 2024 ,то зачем он Реалу за бешеные деньги?
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