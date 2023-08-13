«ПСЖ» хочет продлить Мбаппе до 2025-го с гарантией перехода в «Реал» летом 2024-го. Их позиции сблизились
«ПСЖ» пытается договориться с Килианом Мбаппе о продлении контракта.
Как пишет RMC Sport, в последние часы позиции сторон сблизились. «ПСЖ» пытается сделать все, чтобы изменить ситуацию в свою пользу.
В частности, клуб хочет выполнить некоторые обещания, которые дал Мбаппе весной 2022-го, хоть и с запозданием на год. Переходы звездных французских игроков – Люки Эрнандеса и Усмана Дембеле – являются шагом в этом направлении. Кроме того, «ПСЖ» хочет подписать нападающего Рандаля Коло-Муани. В случае возвращения Мбаппе в состав у парижан сформируется французское трио в атаке. Назначение Луиса Энрике также соответствует изначальным ожиданиям Мбаппе.
«ПСЖ» по-прежнему хочет продлить контракт с Килианом на год – до лета 2025-го, включив в новое соглашение гарантию перехода в «Реал» летом 2024-го.
Мбаппе уже несколько недель отстранен от «ПСЖ» за нежелание активировать опцию продления контракта на год. Если он этого не сделает, то станет свободным агентом летом 2024-го. Килиан еще ни разу не тренировался под руководством нового тренера Луиса Энрике.
Вчерашнюю игру 1-го тура Лиги 1 против «Лорьяна» (0:0) Мбаппе смотрел с трибун – он не попал в заявку «ПСЖ».
Старт «ПСЖ» – 0:0. Со счастливым Мбаппе на трибуне
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А если они есть, то нафига Мбаппе, если и сейчас гарантирован переход в 2024 или трансфер сейчас при ок предложении Реала +когда ПСЖ так хочет продать/деньги получить
Через год еще и Реалу вместо подписного бонуса платить катарцам(которые смогут требовать больше) - ну такое
В общем, максимально глупый вариант для всех сторон
Ну и те же грабли, торгаши-шейхи снова начнут давить через год, зачем им верить после всех манипуляций и истерик этого лета