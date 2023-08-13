«ПСЖ» хочет продлить Мбаппе до 2025-го с гарантией перехода в «Реал» летом 2024-го. Их позиции сблизились

«ПСЖ» пытается договориться с Килианом Мбаппе о продлении контракта.

Как пишет RMC Sport, в последние часы позиции сторон сблизились. «ПСЖ» пытается сделать все, чтобы изменить ситуацию в свою пользу.

В частности, клуб хочет выполнить некоторые обещания, которые дал Мбаппе весной 2022-го, хоть и с запозданием на год. Переходы звездных французских игроков – Люки Эрнандеса и Усмана Дембеле – являются шагом в этом направлении. Кроме того, «ПСЖ» хочет подписать нападающего Рандаля Коло-Муани. В случае возвращения Мбаппе в состав у парижан сформируется французское трио в атаке. Назначение Луиса Энрике также соответствует изначальным ожиданиям Мбаппе.

«ПСЖ» по-прежнему хочет продлить контракт с Килианом на год – до лета 2025-го, включив в новое соглашение гарантию перехода в « » летом 2024-го.

Мбаппе уже несколько недель отстранен от «ПСЖ» за нежелание активировать опцию продления контракта на год. Если он этого не сделает, то станет свободным агентом летом 2024-го. Килиан еще ни разу не тренировался под руководством нового тренера Луиса Энрике.

Вчерашнюю игру 1-го тура Лиги 1 против «Лорьяна» (0:0) Мбаппе смотрел с трибун – он не попал в заявку «ПСЖ».

Старт «ПСЖ» – 0:0. Со счастливым Мбаппе на трибуне

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?