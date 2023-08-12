Хави о Дембеле: «Его решение уйти – большое разочарование. Усман выбрал другой проект, желаю ему удачи»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об уходе Усмана Дембеле.

Французский вингер перешел в « » за 50,4 миллиона евро.

«Он был хорошим парнем, он помогал нам, мы его любили и ценили.

Было большим разочарованием, что он решил уйти. Это было разочаровывающе, но он выбрал другой проект. Желаю ему удачи», – сказал .

«Барса» получит за Дембеле 34,5 млн евро, а не 25 млн. Сумма выросла за счет давления на игрока

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