Хави о Дембеле: «Его решение уйти – большое разочарование. Усман выбрал другой проект, желаю ему удачи»
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об уходе Усмана Дембеле.
Французский вингер перешел в «ПСЖ» за 50,4 миллиона евро.
«Он был хорошим парнем, он помогал нам, мы его любили и ценили.
Было большим разочарованием, что он решил уйти. Это было разочаровывающе, но он выбрал другой проект. Желаю ему удачи», – сказал Хави.
«Барса» получит за Дембеле 34,5 млн евро, а не 25 млн. Сумма выросла за счет давления на игрока
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Но вот этот переход. Ну что же. Это последний большой контракт Усмана в Европе. И то не факт, что ему позволят отсидеть его до конца. Гораздо вероятнее, что его же и начнут выпихивать из ПСЖ через 2 сезона. А уж как их "болельщики" умеют освистывать.... Ох. Никаких криков про расизм не напасешься.