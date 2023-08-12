Хави о Дембеле: «Его решение уйти – большое разочарование. Усман выбрал другой проект, желаю ему удачи»

Теги ПСЖ Барселона Хави лига 1 Франция Ла Лига Усман Дембеле Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об уходе Усмана Дембеле.

Французский вингер перешел в «ПСЖ» за 50,4 миллиона евро. 

«Он был хорошим парнем, он помогал нам, мы его любили и ценили. 

Было большим разочарованием, что он решил уйти. Это было разочаровывающе, но он выбрал другой проект. Желаю ему удачи», – сказал Хави

«Барса» получит за Дембеле 34,5 млн евро, а не 25 млн. Сумма выросла за счет давления на игрока

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31 комментарий

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Эксперт Спортс
Видно что Хави очень зол на Усмана, а ведь он много раз говорил что он ключевой игрок. Теперь Хави поймет что нельзя слишком много доверять верить игроку.
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Эксперт Спортс
Ответ Алексей Смолин
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Одни и те же комментарии меняй
+21
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ponso
Дембеле оказал Барсе большую услугу: разгрузил зарплатную ведомость (заодно и медиков) и принёс клубу хоть какие-то деньги.
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EminenceGrise
Хави из практически уничтоженной карьеры Дембеле выжал полтора сезона вполне достойной игры (помимо времени, когда он был травмирован). И вот она благодарность. Усман думает, что он так зарабатывает деньги. Но так он рушит карьеру. Самые жирные контракты, а еще титулы и слава, которые он так любит - это все было бы через 2-3 года. После того как он под руководством хорошего тренера и в сильной команде прокачался бы. Причем не обязательно в Барсе и при Хави.

Но вот этот переход. Ну что же. Это последний большой контракт Усмана в Европе. И то не факт, что ему позволят отсидеть его до конца. Гораздо вероятнее, что его же и начнут выпихивать из ПСЖ через 2 сезона. А уж как их "болельщики" умеют освистывать.... Ох. Никаких криков про расизм не напасешься.
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Александр Голубев
Именно так и должен высказываться настоящий профессионал!!!
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Эксперт Спортс
Ответ Алексей Смолин
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Все в точку это твой муж ночью делает. А Усман регулярно играл в лч и даже доходил до 1/2 которую он провалил.
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NartApsua
Думаю выражу мнение подавляющего большинства болельщиков Барселоны: "уход этого нытика, травматика, вечной головной боли, мазилы, покорителя Ливерпуля, идеальной замены Неймару и, как бонус, его агента - большая радость для фанов Барсы"!
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Domrcheva the best
«Съееее*ался», добавил в конце Хави
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Barca-TM
Судя по его действиям, Дембеле сам не знает, чего хочет, а его хитрый...ый агент зарабатывает миллионы на счёт его глупости. Почти все топ-звезды, перешедшие в ПСЖ, чуть не загубили свою карьеру, а потом будет умолять вернуться, ему не будет исключения как у Месси.
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Олег Петров
Ответ Алексей Смолин
Посмотри последний матч Псж против Спотифая на спотиф арене)) поймешь 🤣
ну барса проиграла ,дальше что ? ПСЖ забирал неймара для победы в лч, месси ,теперь дембеле. но ушастого как не было ,так и нет )
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Алексей Смолин
Ответ Эксперт Спортс
Все в точку это твой муж ночью делает. А Усман регулярно играл в лч и даже доходил до 1/2 которую он провалил.
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Эксперт Спортс
Ответ Алексей Смолин
Комментарий удален модератором
Как я ранее писал чтд. Неадекватов полно
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RG26
Ответ Эксперт Спортс
Как я ранее писал чтд. Неадекватов полно
Вы же первый сказали про «мужа в точку» мужчине и после этого что-то говорите про неадекватность? Вам ответили глупейшим образом, спору нет, но первый выпад, не связанный со спортом, был от Вас. Странноватая ситуация.
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EminenceGrise
Ответ Гномович!
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Не то что ты. Явно на второй год остался. Или уже на третий?
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