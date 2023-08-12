Аль-Хелайфи о Дембеле: «ПСЖ» вступает в новую великую эру. Решительность и энтузиазм Усмана – это то, что требуется от всех игроков»
Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал переход Усмана Дембеле из «Барселоны».
Дембеле перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 50,4 млн евро – это были его отступные. Половина этой суммы должна достаться игроку и его агенту.
«Рады приветствовать Усмана Дембеле в «Пари Сен-Жермен», где он станет важным игроком, преданным делу нашего клуба.
Невероятные энтузиазм и решительность, проявленные Усманом, когда он переходил в «ПСЖ», соответствуют настрою, которого мы требуем от всех наших игроков.
Мы гордимся тем, что в составе «ПСЖ» появился еще один чемпион мира со сборной Франции, поскольку наш клуб вступает в новую великую эру»,– сказал президент «ПСЖ».
Дембеле о «ПСЖ»: «Я очень рад. Хочу заставить болельщиков мной гордиться»
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Хотя смотря в каких вопросах: 1) в игре на плейстейшне и 2) безответственности он действительно несокрушим, что и доказал за 6 лет в Барселоне.
В этих двух пунктах он действительно энтузиаст
https://twitter.com/victor_nahe/status/1690314711332442112?t=lM_LoRcPoG7F1_K5_kJASA&s=19
пусть потом, Сюрприз будет 🤣🤣🤣