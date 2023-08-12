Аль-Хелайфи о Дембеле: «ПСЖ» вступает в новую великую эру. Решительность и энтузиазм Усмана – это то, что требуется от всех игроков»

Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал переход Усмана Дембеле из «Барселоны».

Дембеле перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 50,4 млн евро – это были его отступные. Половина этой суммы должна достаться игроку и его агенту.

«Рады приветствовать в « », где он станет важным игроком, преданным делу нашего клуба.

Невероятные энтузиазм и решительность, проявленные Усманом, когда он переходил в «ПСЖ», соответствуют настрою, которого мы требуем от всех наших игроков.

Мы гордимся тем, что в составе «ПСЖ» появился еще один чемпион мира со сборной Франции, поскольку наш клуб вступает в новую великую эру»,– сказал президент «ПСЖ».

Дембеле о «ПСЖ»: «Я очень рад. Хочу заставить болельщиков мной гордиться»

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