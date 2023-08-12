Аль-Хелайфи о Дембеле: «ПСЖ» вступает в новую великую эру. Решительность и энтузиазм Усмана – это то, что требуется от всех игроков»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Нассер Аль-Хелайфи Усман Дембеле Футбол

Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал переход Усмана Дембеле из «Барселоны».

Дембеле перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 50,4 млн евро – это были его отступные. Половина этой суммы должна достаться игроку и его агенту.

«Рады приветствовать Усмана Дембеле в «Пари Сен-Жермен», где он станет важным игроком, преданным делу нашего клуба.

Невероятные энтузиазм и решительность, проявленные Усманом, когда он переходил в «ПСЖ», соответствуют настрою, которого мы требуем от всех наших игроков.

Мы гордимся тем, что в составе «ПСЖ» появился еще один чемпион мира со сборной Франции, поскольку наш клуб вступает в новую великую эру»,– сказал президент «ПСЖ».

Дембеле о «ПСЖ»: «Я очень рад. Хочу заставить болельщиков мной гордиться»

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28 комментариев

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SexyCow
Какой же контраст с шейхом Мансуром, который нанял профессионалов и те дали результат. ПСЖ никогда не добьется успеха , если президент будет использовать клуб как свою игрушку.
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ParvizLNDRreal
Ответ SexyCow
Какой же контраст с шейхом Мансуром, который нанял профессионалов и те дали результат. ПСЖ никогда не добьется успеха , если президент будет использовать клуб как свою игрушку.
Там ещё Ньюкасл судя по всему пошел по схеме МС. Тоже ближайшие пару лет, в топе будут.
+16
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Aleksandr Blaugranas
Кто-нибудь им скажет?
+17
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SexyCow
Ответ ParvizLNDRreal
Там ещё Ньюкасл судя по всему пошел по схеме МС. Тоже ближайшие пару лет, в топе будут.
На самом деле если даже владельцы Арабы с безлимитными деньгами, то если делегируют работу профессионалом клуб может приобрести много болельщиков , а не только хейтеров как у ПСЖ
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tolobas
Клоуны подписали клоуна. Сработаются
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red hikkikomori
Пока вступили только в 💩
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Роман
Решительность Усмана?
Хотя смотря в каких вопросах: 1) в игре на плейстейшне и 2) безответственности он действительно несокрушим, что и доказал за 6 лет в Барселоне.
В этих двух пунктах он действительно энтузиаст
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SexyCow
Ответ Евгений Шазиев
Какой-же зашквар. Лет 30 назад от людей с именем аль-не помню дальше, такие новости были бы немыслимы.
А сейчас русские имена и русские граждане так же воспринимаются, знаешь почему ? из-за такого же тупого мировоззрения как у тебя, что если человек родился "не так" значит, что он не должен делать определенные вещи и у него нету привелегий на это
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Мукунку хороший
Ага..Эра милосердия))
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Timur_Pozdeev
В эру динозавров 🦖
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Konstantin Frolov
Сколько пафоса от подписания неликвидного травмата
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Sanan1908
В новую великую эру🤣🤣🤣 как смешно
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MESSIya
Cope сообщают, что Барса получит 35,4 из 50.
https://twitter.com/victor_nahe/status/1690314711332442112?t=lM_LoRcPoG7F1_K5_kJASA&s=19
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alberto-m
Ответ Aleksandr Blaugranas
Кто-нибудь им скажет?
не надо 🙏🙏🙏🙏
пусть потом, Сюрприз будет 🤣🤣🤣
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Ansu Fati
Ахаха)) посмотрим в какую эру вы вступаете, когда он к ноябрю вылетит до конца сезона))
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therealgreenman
Были и есть более именитые имена у вас, но вы так и не куда не вступили…
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Имя Фамилия
Ответ SexyCow
Какой же контраст с шейхом Мансуром, который нанял профессионалов и те дали результат. ПСЖ никогда не добьется успеха , если президент будет использовать клуб как свою игрушку.
Пару лет назад глоры вроде тебя говорили ровно наоборот.
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Svobodu Mne
Пфхах, чуть не подавился. Без месси, неймара и мбаппе великая эра))
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